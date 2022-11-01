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肯德基出冰淇淋？5種「絲滑生巧冰淇淋」罪惡吃法1次看，原來代言人是他！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@Key授權、擷取自小紅書
圖／小紅書@Key授權、擷取自小紅書

肯德基也出冰淇淋了？原來是中國肯德基最新推出的「絲滑生巧冰淇淋」，剛於10/31正式上架，且僅於上海、昆明、廈門、廣東等12個特定區域肯德基門市開售，啟售前就掀起小紅書洗版熱潮，更被網友堪稱「甜品天花板」！

中國肯德基於10/31推出「絲滑生巧冰淇淋」。圖／擷取自小紅書
中國肯德基於10/31推出「絲滑生巧冰淇淋」。圖／擷取自小紅書

絲滑生巧風味K颶風。圖／擷取自小紅書
絲滑生巧風味K颶風。圖／擷取自小紅書

中國肯德基限定區域販售的「絲滑生巧冰淇淋」，共有花筒、雙旋花筒、聖代、雙旋聖代及K颶風5種搭配吃法，「生巧聖代」還會淋上黑糖珍珠醬，一整個罪惡卻又誘人食慾。嚴選比利時進口巧克力，生巧風味醇厚不甜膩，入口絲滑，讓甜食控難以抗拒。

圖／小紅書@Key授權
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絲滑生巧冰淇淋花筒及雙旋花筒。圖／小紅書@Key授權
絲滑生巧冰淇淋花筒及雙旋花筒。圖／小紅書@Key授權

圖／小紅書@Key授權
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圖／小紅書@Key授權
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此外，中國肯德基更請到人氣男星王一博擔任品牌代言人，因此也有不少粉絲關注品牌動向與新品，有粉絲表示「王一博代言的一定要衝！」、「衝！最愛生巧」，輕鬆花小錢Get代言人王一博同款冰淇淋，追星、吃美食兩不誤！

圖／擷取自小紅書
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圖／擷取自小紅書
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