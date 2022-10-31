盤點那些沒看過的「麥當勞McCafé」甜品，居然還有沒喝過的「特濃抹茶雪冰」！

在麥當勞McCafé享受午茶時光！但這些甜點好像沒看過？以下盤點那些台灣沒有的中國麥當勞McCafé特色甜點，不僅有迷你冰淇淋、馬卡龍，居然還有光看名稱也不知道是什麼的甜品！跟著小編一同開開眼界吧。

圖／取自中國麥當勞官網

相較之下，中國麥當勞McCafé的常設品項較為多樣，除了漸層飲品讓人垂涎外，更有許多中國區限定甜品，像是「迷你冰淇淋」就有抹茶及咖啡2種口味，也有莓果、巧克力2款馬卡龍，更特別的是這個名為「拉明頓」的甜點，原來「拉明頓」是海綿蛋糕包裹巧克力醬後再沾滿椰蓉的方塊小蛋糕，也有檸檬、草莓2種口味可以選擇。

左「迷你抹茶冰淇淋」、右「迷你咖啡冰淇淋」。圖／取自中國麥當勞官網

莓果及巧克力馬卡龍。圖／取自中國麥當勞官網

左「草莓拉明頓」、右「檸檬拉明頓」。圖／取自中國麥當勞官網

還有一款飲品「特濃抹茶雪冰」也很吸睛，精選百年「北川半兵衛」抹茶加入鮮奶與冰塊打製而成，抹茶香濃卻相當清爽，另外也有奶香、巧克力及芒果共4種不同口味，可以滿足喜歡多種滋味的朋友。

特濃抹茶雪冰。圖／取自中國麥當勞官網

特濃巧克力雪冰。圖／取自中國麥當勞官網

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