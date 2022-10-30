巧克力控必看！11月2款必吃聯名甜點「精品甜甜圈、奧利奧泡芙」，4品牌強強聯手搶攻午茶市場
巧克力控看這篇！即將邁入11月，甜甜圈品牌「Mister Donut」及泡芙專賣店「beard papa‘s」皆公開新品預告，一個是與皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手推出聯名甜甜圈，另一個則是聯名全球知名餅乾品牌「OREO」首推巧酥碎片泡芙，甜點界強強聯手，11月準備開吃。
⬤ Mister Donut X GODIVA
Mister Donut將於11/1推出「GODIVA聯名甜甜圈」，有「GODIVA莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」、「GODIVA經典可可波堤圈」、「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」及「GODIVA經典可可波堤」等5款新品，精選濃純GODIVA黑巧克力，搭配香濃榛果、酸甜莓果與清香伯爵3種內餡，最後再用蔓越莓果乾、可可碎粒等裝飾，打造全新「精品甜甜圈」。
⬤ beard papa‘s X OREO
beard papa‘s11月限定新品預告！本次攜手「OREO」推出「巧酥碎片泡芙」，將經典奧利奧巧克力餅乾入餡，配上beard papa‘s獨創的卡士達內餡，口感、滋味超豐富。同步再推升級版「巧酥耶克泡芙」及「卡士達蘋果派」2款限定門市販售品項，「巧酥耶克泡芙」在外表淋上香濃巧克力醬並放上OREO經典巧克力夾心餅乾，雙重濃郁超滿足；而「卡士達蘋果派」千層派皮加上糖衣酥脆爆表，糖漬蘋果塊與香草卡士達融合，順口不膩。
延伸閱讀：
．手刀搶爆！50嵐萬聖快閃1小時「免費升級大杯」，限定只有「這天、這時」，加碼再推人氣TOP5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言