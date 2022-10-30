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巧克力控必看！11月2款必吃聯名甜點「精品甜甜圈、奧利奧泡芙」，4品牌強強聯手搶攻午茶市場

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Mister Donut、beard papa‘s提供
圖／Mister Donut、beard papa‘s提供

巧克力控看這篇！即將邁入11月，甜甜圈品牌「Mister Donut」及泡芙專賣店「beard papa‘s」皆公開新品預告，一個是與皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手推出聯名甜甜圈，另一個則是聯名全球知名餅乾品牌「OREO」首推巧酥碎片泡芙，甜點界強強聯手，11月準備開吃。

⬤ Mister Donut X GODIVA

Mister Donut將於11/1推出「GODIVA聯名甜甜圈」，有「GODIVA莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」、「GODIVA經典可可波堤圈」、「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」及「GODIVA經典可可波堤」等5款新品，精選濃純GODIVA黑巧克力，搭配香濃榛果、酸甜莓果與清香伯爵3種內餡，最後再用蔓越莓果乾、可可碎粒等裝飾，打造全新「精品甜甜圈」。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈。圖／Mister Donut提供

⬤ beard papa‘s X OREO

beard papa‘s11月限定新品預告！本次攜手「OREO」推出「巧酥碎片泡芙」，將經典奧利奧巧克力餅乾入餡，配上beard papa‘s獨創的卡士達內餡，口感、滋味超豐富。同步再推升級版「巧酥耶克泡芙」及「卡士達蘋果派」2款限定門市販售品項，「巧酥耶克泡芙」在外表淋上香濃巧克力醬並放上OREO經典巧克力夾心餅乾，雙重濃郁超滿足；而「卡士達蘋果派」千層派皮加上糖衣酥脆爆表，糖漬蘋果塊與香草卡士達融合，順口不膩。

圖／beard papa‘s提供
圖／beard papa‘s提供

圖／beard papa‘s提供
圖／beard papa‘s提供

升級版「巧酥耶克泡芙」。圖／beard papa‘s提供
升級版「巧酥耶克泡芙」。圖／beard papa‘s提供

卡士達蘋果派。圖／取自beard papa‘sFB粉專
卡士達蘋果派。圖／取自beard papa‘sFB粉專

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