剁手手！TULLY'S COFFEE X 哈利波特聯名2款「肉餡餅拿鐵、奶茶」，還原《哈利波特》中出鏡甜點，粉絲搶購不手軟
哈利波特聯名來了！在日本許多城市時常看到這家連鎖咖啡店「TULLY'S COFFEE」，也是不少旅人的共同記憶，除了販售各式冷熱咖啡、季節限定飲品之外，本次聯名了風靡全球的經典《哈利波特》，推出2款新飲品、甜點及多種聯名周邊，哈利波特迷準備剁手手啦！
日本連鎖咖啡「TULLY'S COFFEE」攜手《哈利波特》聯名推出「哈利波特肉餡餅拿鐵」及「哈利波特肉餡餅奶茶」2款以英國聖誕常見甜點「mince pie」為靈感的創意飲品，加入肉餡餅醬並用星星形狀餅乾裝飾，再以聯名專用設計的杯子包裝，一整個超好拍。而《哈利波特》中曾出現過的甜點及英國傳統糕點也都真實還原，如「矮牽牛阿姨的布丁蛋糕捲」、《哈利波特》中的「巧克力杯子蛋糕」等，堪稱「最用心聯名」。
除此之外，「TULLY'S COFFEE」更推出多款《哈利波特》聯名周邊，像是穿著霍格華茲魔法學校4大學院長袍的Bearful玩偶、印有《哈利波特》魔咒的水滴型琉璃，以及魔法學校風格緞帶領巾等。粉絲們若有到日本旅遊，第一站就先到「TULLY'S COFFEE」入手這些聯名周邊吧！
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