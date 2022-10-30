剁手手！TULLY'S COFFEE X 哈利波特聯名2款「肉餡餅拿鐵、奶茶」，還原《哈利波特》中出鏡甜點，粉絲搶購不手軟

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全長約300公尺的「鶴之舞橋」是日本最長的木造三連式太鼓橋（半圓拱橋），當初以鶴的舞姿為設計靈感，整座橋皆使用青森縣產檜木打造，是相當華麗的木橋設施。 在日本，

2022-10-30 14:00