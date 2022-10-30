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開運長壽好兆頭！青森鶴之舞橋秋季限定黃金面貌登場

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圖：写真AC、一般社団法人東北観光推進機構／來源
圖：写真AC、一般社団法人東北観光推進機構／來源

鶴之舞橋使用約3,000根檜木打造，其中樹齡破百年的檜木約占4分之1。　圖：写真AC／來源
鶴之舞橋使用約3,000根檜木打造，其中樹齡破百年的檜木約占4分之1。　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全長約300公尺的「鶴之舞橋」是日本最長的木造三連式太鼓橋（半圓拱橋），當初以鶴的舞姿為設計靈感，整座橋皆使用青森縣產檜木打造，是相當華麗的木橋設施。

▲推薦選在日出或日落時刻到訪，橋身與太陽相映照美景如畫。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／來源
▲推薦選在日出或日落時刻到訪，橋身與太陽相映照美景如畫。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／來源

在日本，鶴象徵吉祥與長壽，搭配上長長的橋身，更讓這裡被視為開運、長壽景點。10月下旬至11月上旬，橋身周圍染上一望無際金黃秋色，更讓美景再次被加持。好天氣時能眺望擁有「津輕富士」封號的岩木山，橋下湖面也會映照出絕美橋景與山景。

青森縣 鶴之舞橋

紅葉期：10月下旬～11月上旬

交通：JR陸奧鶴田站車程約15分鐘。

地址：青森縣北津輕郡鶴田町迴堰大澤81-150

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