開運長壽好兆頭！青森鶴之舞橋秋季限定黃金面貌登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全長約300公尺的「鶴之舞橋」是日本最長的木造三連式太鼓橋（半圓拱橋），當初以鶴的舞姿為設計靈感，整座橋皆使用青森縣產檜木打造，是相當華麗的木橋設施。
在日本，鶴象徵吉祥與長壽，搭配上長長的橋身，更讓這裡被視為開運、長壽景點。10月下旬至11月上旬，橋身周圍染上一望無際金黃秋色，更讓美景再次被加持。好天氣時能眺望擁有「津輕富士」封號的岩木山，橋下湖面也會映照出絕美橋景與山景。
青森縣 鶴之舞橋
紅葉期：10月下旬～11月上旬
交通：JR陸奧鶴田站車程約15分鐘。
地址：青森縣北津輕郡鶴田町迴堰大澤81-150
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