北海道冰淇淋之神「Cremia」插旗台南，濃郁奶香＋貓舌餅乾甜筒，一次吃齊2種口味
北海道冰淇淋之神快閃台南！日本超濃郁冰淇淋「Cremia」陸續在全台各地開啟快閃，本次插旗台南！登陸台南新光三越西門店，經典原味、巧克力，甚至是綜合口味都吃得到，台南的朋友終於可以就近開吃啦！
素有「北海道冰淇淋之神」稱號的「Cremia」此次快閃插旗台南新光三越西門店，即日起至明年1/31都可以嘗到原味、巧克力及綜合3種口味冰淇淋，搭配經典貓舌餅乾甜筒，一口接一口。先前「Cremia」已在台北、新竹、台中、高雄設點，再加上本次的台南快閃，想吃的朋友可以就近找店開嗑囉！
Cremia台南快閃店
地址：台南市中西區西門路一段658號GF A區(台南新光三越西門店)快閃期間：即日起至2023/01/31營業時間：11:00-22:00（以百貨公司營業時間為主）
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