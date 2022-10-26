北海道冰淇淋之神「Cremia」插旗台南，濃郁奶香＋貓舌餅乾甜筒，一次吃齊2種口味

4折吃全家霜淇淋！近日，有一名網友在臉書社團上傳了一張全家「霜淇淋日」的照片，引起網友們熱烈討論，短時間內超過2000人按讚，也有人表示自己剛從全家門市回來，並沒有看見相關優惠公告，全家到底是否有「霜

2022-10-25 16:00