防疫降級北台灣「3大日系景點」先存檔！宜蘭賞水豚梅花鹿、桃園千本鳥居秒飛日本

2021東京奧運重磅登場，大家齊心為台灣選手加油，一掃幾個月以來籠罩於疫情的憂鬱。配合7月27日降二級警戒、有條件解封，今天編輯應景為大家整理北台灣3大同步開放的日系景點，「台版小奈良」、京都「千本鳥居」、全台首座「都會型水生公園」統統免出國就能體驗，先收藏起來也沒問題！

宜蘭：張美阿嬤農場

在園區喂鹿為一大療癒行程。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

位於宜蘭三星鄉「張美阿嬤農場」400坪日式庭園去年年底重磅登場，成為親子一日遊新去處。配合降級，園區7月27日起開放現場購票及恢復DIY體驗，但仍實施分流管制、每場次名額有限，進入園區後不限時，需要全程佩戴口罩，門票兌換的點心ㄧ律外帶。

水豚君泡湯樣子超呆萌。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

園區精心打造日本神社、鳥居等日式造景，秋天還能欣賞落羽松。而景點最大的亮點莫過於超萌小動物，除了讓園區變身「台版小奈良」的梅花鹿，特別引進的水豚君更是可愛指數破表，日前還會有台灣首波亮相的「安哥拉兔」，讓大小朋友玩得盡興。

日式庭院讓人秒出國。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

張美阿嬤農場地址︰宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號（距離落雨松秘境走路約5分鐘）營業時間︰09:30-17:00（週三公休）門票︰全票200元（5歲以上） 含梅花鹿餵食體驗、參觀水豚、點心3選1、有機紅茶

桃園：手信霧隱城

防疫期間門市現場不提供試吃，餐點、飲品限外帶。圖／桃園市市長鄭文燦臉書專頁

桃園龍潭觀光工廠「手信霧隱城」4月甫一登場成為最夯偽出國新據點，一樓商店街再現日本江戶時代霧隱城景觀，而高還原度的稻荷神社「鳥居步道」更是當時話題必拍場景。手信霧隱城微解封起已開始營運，將會管控館內人數上限200人、每兩小時定時消毒，入場贈一顆開運燒及一片霧隱城獨家限定口罩。如有最新二級防疫措施會再隨時更新。

觀光工廠以日本傳說故事為主題，搭配江戶時代為背景，化身日系古城。圖／手信霧隱城臉書專頁

手信霧隱城地址：桃園市龍潭區民豐一街99號營業時間：週一至週五09:00-17:00；週六日09:00-18:00門票：150元；5歲以下兒童免費

桃園：Xpark

萬花筒設計的水母缸搭配變換的燈光視覺吸睛，玻璃海底世界景觀讓人看得入神。圖／編輯葉穎樂攝

桃園青埔「Xpark」為日本「橫濱八景島海島樂園」跨海打造的都會型水族館，水母墻、福爾摩沙巨型大魚缸及可愛動物都是2020年洗版IG最夯主角。Xpark配合三級防疫休館至今（26）日，預計視疫情滾動式調整開放時間，目前尚未有新公告，線上購票系統開賣後再為大家即時更新。

福爾摩沙透明巨型水族箱位於二樓，疫前一直是人氣亮點。圖／編輯葉穎樂攝

Xpark地址：桃園市龍潭區民豐一街99號營業時間：週日至週五10:00-20:00；週六10:00-22:00門票：成人票550元、學生票400元、孩童票＆博愛票250元

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