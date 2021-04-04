神還原千本鳥居！桃園龍潭1000坪「手信霧隱城」秒飛日本，試營運優惠到5月

桃園最夯新地標必收！位於龍潭的全新觀光工廠「手信霧隱城」日前開放試營運後話題不斷，占地千坪的場館內，設有許多搶眼造景，其中「鳥居步道」可謂神還原稻荷神社的千本鳥居，走在商店街亦彷彿穿越到日本江戶老街城下町，成為北部秒出國的最新亮點。

一樓商店街重現霧隱城景觀，販售多款輕食、商品等大家挖寶。圖／桃園市市長鄭文燦臉書專頁 入口的日本武將頭盔搭配可以變動的熒幕十分壯觀。圖／IG@rick.lin.73307授權、IG@heroskill

龍潭手信坊新場館「手信霧隱城」以日本傳說故事為主題，搭配江戶時代為背景，再現了古城及老街風貌，打造成溜小孩或美拍都合適的觀光場域。踏入室內就有巨大的日本武將頭盔鎧甲映入眼簾，一樓另有360度環形LED屏幕劇場可以來場視覺饗宴，經過絕美千本鳥居步道，則能通往萬花筒意象坡道至2樓，結合鏡面呈現的閃亮燈籠海可謂打卡熱點。

360度環形劇場為遊客帶來獨特視覺體驗。圖／IG@heroskill 鳥居環狀步道讓人彷彿置身稻荷神社。圖／樂遊桃園臉書專頁 萬花筒意象坡道上明亮的鏡面燈籠海成為打卡必拍場景之一。圖／樂遊桃園臉書專頁

二樓以艷紅色的天狗仙人裝置藝術最吸睛，還有DIY忍者課程、銅鑼燒及黑羽燒的手作教室等，想體驗可以事先預約。回到一樓除了有各款伴手禮及甜點，也有茶坊能享用日系輕食，走出戶外則有小型日式庭園及竹林通道，氛圍綠意盎然。「手信霧隱城」入門票為200元，目前試營運期間門票收費150元，可全額折抵消費，4/30則每人還可獲得一份造型口罩及紅豆Q心銅鑼燒。溫馨提醒若不想近期人擠人，可以考慮5月再造訪，可以逛得更有餘裕，截至5/22前都同享優惠。

天狗仙人裝置藝術可走進洞身。圖／IG@rick.lin.73307授權、IG@heroskill

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號營業時間：08:30-20:00門票：200元，試營運期間優惠票價150元，可全額抵消費；5歲以下兒童免費

圖／IG@heroskill 圖／桃園市市長鄭文燦臉書專頁

延伸閱讀：

．台北「躲貓貓櫻花季快閃店」免費逛！金雞母「草莓牛奶刨冰」獨家必吃

．現場圖美翻！「2021桃園彩色海芋季」3/27登場 近6公頃花園＋美人魚花毯