有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

桃園現今最熱話題，莫過於全台首座都會型水生公園「Xpark」。點開各大相關新聞和IG，幾乎都是藍藍一片，壯觀場景令人超想立馬飛奔現場，親眼目睹超萌的水母、魟魚、企鵝、海豹等動物。搶不到首波也別擔心，全新的Xpark就在青埔不會動，想去永遠不算遲。所以買到票之前，讓我們先一起看看有什麼打卡必拍亮點，順便筆記免門票入場的好康，未來避開人潮出發去！

目前尚未開放現場購票，記得先線上訂購才不會撲空。圖／Xpark提供

最夯必拍場景

由日本「橫濱八景島海島樂園」打造的首家海外分館「Xpark」佔地約4500坪，分為地上3層、地下2層規劃，共有13絕美展區，可謂將偽出國的CP值發揮到最高點。而瘋狂洗版IG的景點中，哪些區域打卡頻率最高、最好拍？又有什麼小撇步可以避開人潮拍全景呢？

一、「癒見水母區」圓形水母墻、水母萬花筒（2樓）

圖／IG@hanameiii授權

想拍唯美照，往2樓「癒見水母」出發就對了。這面球型的玻璃水母墻，可以極近距離賞見漂浮的水母，重點是這是全區最好拍的地點，不僅外人不易入鏡，怎麼拍都唯美！而身後還有各色虹光投射的另一熱門區域，無邊鏡面的萬花筒設計搭配音樂及燈光，宛如走入奇幻世界，佇立場內的大型水母缸更是打卡寵兒，可謂無敵場景。

圖／IG@hanameiii授權、IG@kizuna322授權

二、福爾摩沙巨型水族箱（2樓）

圖／IG@xauna1235授權

2樓入場時，「福爾摩沙區」高達4層樓的透明大魚缸立馬會映入眼簾，也是最多人被吸引之處。不同品種的魚類在眼前暢遊，零死角的玻璃海底世界景觀讓人如癡如醉，透澈的藍讓人秒飛日本橫濱，加上鯊魚和呆萌的魟魚，不拍照留念太可惜啦！

三、企鵝咖啡廳（1樓）

場內的「企鵝咖啡廳」絕對是朝聖必拍熱點之一，頭頂上的透明水管會有企鵝游過，讓大人小孩都爭相隨著企鵝的活動路線移動，希望攝下這番活潑的模樣。而咖啡也可選擇企鵝圖案拉花，店面左方還會有海豹表演秀，療癒的企鵝真的萌得不要不要的！

圖／IG@kizuna322授權 圖／IG@hanameiii授權

四、Xpark招牌標誌

圖／IG@kizuna322授權、IG@hanameiii授權

在Xpark招牌標誌前擺拍可謂「我來過」的最直接象徵，而因應防疫即日起至9/30開幕期間，每日分成5場次，每梯次間隔2小時開放入館，入內後則無參觀時限，逛上一整天都沒問題。若想要避開人潮拍出上述超人氣區域的空景照，不妨按照網友們的建議，先往小眾區域逛，直到每梯次的最後數十分鐘再往2樓走起準沒錯！

Xpark X UNIQLO T恤入場券

參與活動門市為桃園台茂購物中心店、桃園春日路店、中壢大江購物中心店、中壢中華路店、桃園遠東百貨店、Mitsui林口商場店、楊梅中山北路店。圖／貝立德提供

除了購票的選項，粉絲們也可考慮參與Xpark聯手UNIQLO 10月底開跑的「T恤入場券」滿額贈活動。只要在指定7家門市消費滿3000元以上，即可獲得印有入場QR Code的「T恤入場券」乙件，穿著或持有這件T恤皆可免費入場最新水族館，成人現省550元，十月記得好好關注、把握這波好康。

Xpark

地址：桃園市中壢區春德路105號營業時間：平日10:00-21:00；假日10:00-22:00票價：成人550元；學生400元

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