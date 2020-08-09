快訊

菲疫情嚴峻 指揮中心：12日起菲國入境皆集中檢疫14天

新增1例境外移入病例 台女自菲律賓返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
近期IG版面掀起一系列「Xpark」藍。圖／IG@xauna1235授權、IG@hanameiii授權
近期IG版面掀起一系列「Xpark」藍。圖／IG@xauna1235授權、IG@hanameiii授權

桃園現今最熱話題，莫過於全台首座都會型水生公園「Xpark」。點開各大相關新聞和IG，幾乎都是藍藍一片，壯觀場景令人超想立馬飛奔現場，親眼目睹超萌的水母、魟魚、企鵝、海豹等動物。搶不到首波也別擔心，全新的Xpark就在青埔不會動，想去永遠不算遲。所以買到票之前，讓我們先一起看看有什麼打卡必拍亮點，順便筆記免門票入場的好康，未來避開人潮出發去！

目前尚未開放現場購票，記得先線上訂購才不會撲空。圖／Xpark提供
目前尚未開放現場購票，記得先線上訂購才不會撲空。圖／Xpark提供

最夯必拍場景

由日本「橫濱八景島海島樂園」打造的首家海外分館「Xpark」佔地約4500坪，分為地上3層、地下2層規劃，共有13絕美展區，可謂將偽出國的CP值發揮到最高點。而瘋狂洗版IG的景點中，哪些區域打卡頻率最高、最好拍？又有什麼小撇步可以避開人潮拍全景呢？

一、「癒見水母區」圓形水母墻、水母萬花筒（2樓）

圖／IG@hanameiii授權
圖／IG@hanameiii授權

想拍唯美照，往2樓「癒見水母」出發就對了。這面球型的玻璃水母墻，可以極近距離賞見漂浮的水母，重點是這是全區最好拍的地點，不僅外人不易入鏡，怎麼拍都唯美！而身後還有各色虹光投射的另一熱門區域，無邊鏡面的萬花筒設計搭配音樂及燈光，宛如走入奇幻世界，佇立場內的大型水母缸更是打卡寵兒，可謂無敵場景。

圖／IG@hanameiii授權、IG@kizuna322授權
圖／IG@hanameiii授權、IG@kizuna322授權

二、福爾摩沙巨型水族箱（2樓）

圖／IG@xauna1235授權
圖／IG@xauna1235授權

2樓入場時，「福爾摩沙區」高達4層樓的透明大魚缸立馬會映入眼簾，也是最多人被吸引之處。不同品種的魚類在眼前暢遊，零死角的玻璃海底世界景觀讓人如癡如醉，透澈的藍讓人秒飛日本橫濱，加上鯊魚和呆萌的魟魚，不拍照留念太可惜啦！

三、企鵝咖啡廳（1樓）

場內的「企鵝咖啡廳」絕對是朝聖必拍熱點之一，頭頂上的透明水管會有企鵝游過，讓大人小孩都爭相隨著企鵝的活動路線移動，希望攝下這番活潑的模樣。而咖啡也可選擇企鵝圖案拉花，店面左方還會有海豹表演秀，療癒的企鵝真的萌得不要不要的！

圖／IG@kizuna322授權
圖／IG@kizuna322授權
圖／IG@hanameiii授權
圖／IG@hanameiii授權

四、Xpark招牌標誌

圖／IG@kizuna322授權、IG@hanameiii授權
圖／IG@kizuna322授權、IG@hanameiii授權

在Xpark招牌標誌前擺拍可謂「我來過」的最直接象徵，而因應防疫即日起至9/30開幕期間，每日分成5場次，每梯次間隔2小時開放入館，入內後則無參觀時限，逛上一整天都沒問題。若想要避開人潮拍出上述超人氣區域的空景照，不妨按照網友們的建議，先往小眾區域逛，直到每梯次的最後數十分鐘再往2樓走起準沒錯！

Xpark X UNIQLO T恤入場券

參與活動門市為桃園台茂購物中心店、桃園春日路店、中壢大江購物中心店、中壢中華路店、桃園遠東百貨店、Mitsui林口商場店、楊梅中山北路店。圖／貝立德提供
參與活動門市為桃園台茂購物中心店、桃園春日路店、中壢大江購物中心店、中壢中華路店、桃園遠東百貨店、Mitsui林口商場店、楊梅中山北路店。圖／貝立德提供

除了購票的選項，粉絲們也可考慮參與Xpark聯手UNIQLO 10月底開跑的「T恤入場券」滿額贈活動。只要在指定7家門市消費滿3000元以上，即可獲得印有入場QR Code的「T恤入場券」乙件，穿著或持有這件T恤皆可免費入場最新水族館，成人現省550元，十月記得好好關注、把握這波好康。

Xpark

地址：桃園市中壢區春德路105號
營業時間：平日10:00-21:00；假日10:00-22:00
票價：成人550元；學生400元

延伸閱讀：

超萌「企鵝甜甜包」桃園Xpark水族館順遊必吃！還有網美系「海洋冰沙」獨家限定

青埔必玩景點再＋1！超夯「JETS嘉年華」插旗桃園，40項娛樂設施玩到不想回家～

相關新聞

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

桃園現今最熱話題，莫過於全台首座都會型水生公園「Xpark」。點開各大相關新聞和IG，幾乎都是藍藍一片，壯觀場景令人超想立馬飛奔現場，親眼目睹超萌的水母、魟魚、企鵝、海豹等動物。搶不到首波也別擔心，全

通霄走走吧！ 白沙屯「拱天宮」周邊玩法 景點美食住宿推薦懶人包

苗栗通霄拱天宮每年最知名的活動就是媽祖遶境了！但其實除了媽祖繞境通霄還有很多好吃、好玩的美食與景點值得去一探究竟。小編推薦拱天宮周邊的玩法，提供你交通、住宿、必去景點給你。還在苦惱這個周末要去哪嗎？就去通霄走走吧！

在苗栗南庄「湖中咖啡廳」發呆放鬆！高山湖泊景觀環繞　森林系仙境+1

想要吸收芬多精不用跑遠，苗栗也有處值得一訪的森林系仙境！距離著名「南庄老街」車程約30分鐘的地方，有處高山湖泊「向天湖」坐擁靜謐的山景及湖水風光，其中還有間「湖中咖啡廳」置身湖中心，湖景下午茶十分迷人

山海仙境、沙漠景觀、歐風城堡！新竹「10大朝聖必去景點」，網美狂推的私房美景

之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看Top10不去會後悔的新竹景點吧！

新竹海岸「三大夕照秘境」！17公里豎琴橋、沙丘、南港站成香山三景

近日連日破史上高溫，傍晚才稍緩，黃昏行程如何安排？新竹市政府今推薦景點，包括竹市知名攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，...

新竹「平價早餐店」能吃還能穿越！穿學生制服、復刻版柑仔店＋電影院拍到手軟

號外！新竹有台竹北限定的時光機，不僅可以享用平價早午餐，從菜單到店內裝潢都各有巧思，佈置了各式懷舊古物，場景完美復刻之餘更獨家提供國小制服外借，讓大家秒穿越回60、70年代！ 這家復古風早餐店「

瘋媽祖接著玩苗栗！ 「白沙屯」周邊景點、好吃好玩體驗懶人包

最近打開電視就是一連串的媽祖繞境消息，因為受到疫情影響，苗栗白沙屯媽祖繞境終於得以在7月5日展開進香的繞境活動，各地的信徒也都做好萬全準備，要迎接「粉紅超跑」的到來！除了進香活動，苗栗白沙屯周邊也有許多好吃好玩的，如果打算順便多玩幾天再回家，可以順便記下住宿推薦喔～

桃園首座水族館「Xpark」3大重點搶先看！企鵝隧道咖啡廳、票價資訊

位於高鐵桃園站，萬眾矚目的新都會型水生公園「Xpark」，將於2020年8月7日( 星期五) 隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真得身歷其境，可以使用五感體驗各真實場景。滿足人們無止盡的「對於求知的慾望和獲知的喜悅」，並在世界上也是獨一無二的寓教於樂施設。

敲開就餡料爆發的芋泥火山！桃園美食星大王「火山芋泥冰」每日限量

udn走跳美食／Mika 這一家星大王 黑糖米苔目芋圓甜品專賣 其實在桃園已經非常有名，因為剛好在我家附近，所以想說還是介紹一下吧！這一家芋頭相關料理特別紅，尤其是火山芋泥冰、好吃芋頭冰這兩樣每

開吃燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰！苗栗頭份「瑞盛客家米食」二店夏日限定

udn走跳美食／Mika 做客家米食起家的瑞盛，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬保存不易，所以乾脆開了二店推出夏日限定燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰，讓燒麻糬結合黑糖挫冰以

彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻　登高還能賞日出＋雲海

「天氣真的太熱了，我快受不了！」這應該是許多台灣人現在的心聲，尤其屢破高溫的炎炎夏日，更是讓人大喊吃不消！不過位於新竹的「野馬瞰山步道」是一個可以遊憩遮蔭消暑的大自然景點，佈滿杉林與芬多精，尤其步道因雲海繚繞與超過萬種的生態植物，更是適合遊客前往來一場「與山林邂逅」的秘境體驗！

358元吃到飽！桃園BINGU最狂「韓式銅盤烤肉」2人同行部隊鍋免費吃，加碼3大振興優惠必衝

嗜肉一族站出來！桃園威尼斯影城隱藏了一家在地人推爆的「韓式銅盤烤肉吃到飽」，最低只要358元起就能吃爆，2至3人同行還會加送部隊鍋，近期也有3大振興優惠同步進行中，大家趕快筆記下來列入口袋名單吧！

熱門新聞

「玻璃水道」就在桌旁！流水蝦現夾現烤、當季鮮蝦沙朗牛無限爽嗑，蝦粉必朝聖

不用飛蘭嶼也可見！花博公園綻放絕美「粉白色花海」

遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。