看水豚君泡湯、穿和服餵小鹿斑比！宜蘭最新農場「400坪日式庭園」4大亮點還能賞落羽松

宜蘭全新一日遊景點絕對要筆記！這處隱身於三星鄉的農場設有400坪日式庭園，除了經典日式造景、奈良必拍的梅花鹿，更有超萌水豚君，讓民眾秒飛日本！今天就依據宜蘭ㄚ欣的美食日誌的分享，為大家整理最新登場的「張美阿嬤農場」四大亮點和玩法，收藏起來不怕沒地方旅遊！

一、看療癒系水豚君發呆

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

「張美阿嬤農場」共引進五隻呆萌水豚，面無表情的水豚君在專屬風呂泡湯，沉浸在柑橘溫泉內卻面無表情的模樣，光看就特別療癒。12月底為止門票包含參觀水豚，只要打卡、不必額外付費即可近距離互動，但提醒大家水豚君剛到新環境仍在適應中，記得動作不要太大，以免嚇到怕生的牠們喔！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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二、穿浴衣餵梅花鹿

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

作為不少景點被稱為「台版小奈良」的宜蘭，這次清單又能再度更新。除了特色水豚君，園區共有17隻可愛梅花鹿，開放大家拍照、餵食，餵鹿採現場排隊購票拿號碼牌，為保護草皮設有兩個園區餵鹿。小鹿斑比十分親近人，年齡不超過一歲，目前開放早上11:00、下午13:00與15:00前15位拍照打卡的民眾，可以獲得奶瓶幫鹿寶寶餵奶，而5個月大左右的鹿寶寶則可餵食鹿米，另有玉米筍葉可讓比較害羞的小朋友能更加放心餵食。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

值得一提的是，憑入園券加價100元，即可租浴衣和服乙套，不僅有專人協助穿衣，還會同步提供木屐鞋、頭飾、手提包、扇子，讓你從頭到腳彷彿置身日本。穿著和服逛日系園區、餵鹿、賞水豚君，偽出國美照勢必拍爆手機記憶體。

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三、400坪日式庭園 vs. 大自然景觀

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

農場內的日式庭園面積達400坪，整齊設有石階走道，也佈滿日本神社、鳥居造景，讓人隨處都能美拍。而園內也種有秋冬最夯落羽松，另有黑松、流蘇花、洋紅風鈴木等植栽，搭上藍天白雲及遠處的山景，大自然氛圍濃烈。而「張美阿嬤農場」實際也鄰近三星鄉落羽松秘境、分洪堰風景區等景點，趁著最佳賞松時期，超適合列入行程，搶拍200株落羽松美景。

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四、假日DIY活動&農村生活體驗

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

除了日系風光，位於三星行健有機夢想村的「張美阿嬤農場」更特別的還有提供農村生活體驗，包含生態導覽、晴天能直接下田現採有機蔬菜，亦有各項DIY活動，像是蔥油餅、三色芋圓、銅鑼燒、食蔬PIZZA、造型御飯糰、竹筒飯、米蛋捲、搗麻糬等，任一款DIY包含鹿寶餵食趣、田園採蔬菜活動，附贈甜湯。而入園全票同樣可於離場時兌換蔥油餅、紅豆餅、雞蛋糕(點心三選一)，以及有機紅茶無限暢飲，憑票券也可用優惠價30元加購冰淇淋，讓大家吃喝玩樂享受統統齊全。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

張美阿嬤農場

地址︰宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號（距離落雨松秘境走路約5分鐘）營業時間︰09:30-17:00（週三公休）收費方式（截至12月底）︰全票150元（5歲以上） 含梅花鹿餵食體驗、參觀水豚、點心三選一、有機紅茶；半票50元(2-4歲)：含梅花鹿餵食體驗、參觀水豚、有機紅茶；租浴衣和服：大人入園券加100元、小孩120公分以下加50元注意事項︰2021/1/1起 全票200元（5歲以上） 其餘體驗內容皆與上述一致

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