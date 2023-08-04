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成都世大運／蘇柏亞「銀」恨 今拚跆拳道女團衛冕

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中華隊跆拳道好手蘇柏亞（左）。圖／大專體育總會提供
中華隊跆拳道好手蘇柏亞（左）。圖／大專體育總會提供

成都世大運我國選手昨天百花齊放，包括跆拳道女子53公斤級蘇柏亞、游泳男子200公尺混合式王星皓、田徑男子跳高傅兆玄都拿下銀牌，單日進帳3銀、2銅，至於中華女籃雖然在4強賽不敵地主中國大陸，但接下來將與芬蘭爭奪銅牌。

這次世大運已奪下5銀、3銅的我國跆拳道代表隊，昨天再度有獎牌進帳，包括男子63公斤級徐晧祐、女子53公斤級蘇柏亞都挺進到4強賽，銅牌起跳，其中上屆拿下個人與女團雙金的蘇柏亞更是挺進到金牌戰，只可惜最終不敵今年世錦賽金牌的伊朗選手基雅妮詹德，以銀牌成績作收，但今天將繼續帶領女團衝金牌。

至於上屆世大運拿下男子200公尺混合式銅牌的王星皓，昨天在決賽再游出2分整的成績拿下銀牌。田徑代表隊昨天在男子跳高也大豐收，傅兆玄與蔡維智最終都跳過2公尺20佳績，包辦銀牌與銅牌。

大陸「女版移動長城」韓旭（中）攻下22分、11籃板。圖／大專體育總會提供
大陸「女版移動長城」韓旭（中）攻下22分、11籃板。圖／大專體育總會提供

中華女籃昨4強賽遭遇擁有208公分「女版移動長城」韓旭坐鎮的地主大陸， 首節打完還一度領先，不過接下來三節在命中率下滑，且防守端持續被對手肆虐禁區下，最終以61：83吞下敗仗，明天與芬蘭爭奪銅牌。

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