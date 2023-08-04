成都世大運／台灣單日3銀2銅 王星皓游泳摘銀最搶眼

中央社／ 台北3日電
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供

台灣代表隊今天在成都世大運共拿下3銀2銅，儘管沒有金牌進帳，但游泳好手王星皓在男子200公尺混合式獲得銀牌，也是台灣在歷屆世大運的第2面游泳獎牌。

王星皓在上屆拿坡里世大運就奪得200公尺混合式銅牌，也是台灣在世大運史上首面游泳獎牌；今年王星皓再接再厲，預賽游出2分01秒30的成績，在所有選手中排名第1，接著在準決賽、決賽都依舊有出色成績。

決賽中混合式依序要游蝶式、仰式、蛙式、自由式，王星皓前2式的100公尺飆出頂級選手才有的55秒62的高標，最後僅差金牌選手0.88秒。

田徑賽場上，台灣男子跳高好手傅兆玄、蔡維智，也替代表隊帶回1銀1銅。總教練孫念祖說：「原本給傅兆玄設定的目標就是2公尺25，結果第一跳沒過之後就有點壓力，雖然拿了獎牌，但成績不是太滿意。」

至於跆拳道最後一天的個人對打項目，原本被寄予奪金厚望的蘇柏亞，同樣一路闖進決賽，但面對今年世錦賽金牌好手基雅妮詹德（NahidKiyanichandeh ），全場攻勢幾乎都遭到壓制下，僅帶回1面銀牌，而在4強落敗的徐晧祐則獲得銅牌。

世大運 成都世大運 王星皓 蘇柏亞

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