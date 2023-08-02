成都世大運／200公尺混合式 王星皓預賽第1游進準決賽

上屆世大運曾勇奪男子200公尺混合式銅牌的台灣泳將王星皓，今天在成都世大運分組預賽上陣，游出2分01秒30，以預賽第1之姿前進晚間登場的準決賽。

王星皓在2019年拿坡里世界大學運動會締造歷史新頁，200公尺混合式以1分59秒87奪得銅牌，這也是台灣首面世大運游泳獎牌。

王星皓歷經世界游泳錦標賽、東京奧運洗禮，以及美國移地訓練2個月磨練，今天在男子200公尺混合式預賽登場，王星皓從第2組出發，游出2分01秒30，不僅是分組最快，且以預賽第1晉級，將在晚間準決賽繼續爭取決賽門票。

女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣與洪潔瑜今天在女子100公尺蛙式預賽分頭出擊，林姵彣以1分10秒57、排名第11游進準決賽，而洪潔瑜1分11秒76、排名第16，壓線晉級。