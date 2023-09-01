名廚江振誠IG突發全黑圖！ 網心疼「米其林摘3星失利」本人親曝原因闢謠

一年一度的「台灣米其林指南2023」於昨（31日）上午正式揭曉，國際名廚江振誠創辦的餐廳「RAW」在台灣頗有名氣，獎項公布後，今年仍維持2星評價的殊榮，但他在IG上突發出一張全黑圖片，沒有任何文字，網友們猜測應該是餐廳摘3星失利，留言鼓勵替他打氣，更有媒體認為他疑似是對未獲米其林三星表達無言抗議。不過，他隨後在臉書否認發文和米其林有關，要外界勿過度聯想。

國際名廚江振誠。圖／RAW提供。

台灣米其林指南2023評選結果，本屆除了再度蟬聯的頤宮中餐廳，新上榜三星餐廳的還有新加坡料理JL Studio以及台灣料理餐廳態芮。而名廚江振誠領軍的RAW，今年仍維持二星殊榮，事後他在個人IG上PO上了全黑圖，內文沒有任何字句，因此有媒體報導指他可能因未獲三星而感到失落。

網友紛紛湧入安慰留言打氣「米其林不懂，我們懂！」、「不難過，在我們心中你年年都是米其林」，但也有人緩頰「大家不要腦補發，有看新書的都知道，主廚還是堅持RAW不應該拿任何一顆星星」。

面對網友猜測，江振誠也在臉書解釋闢謠，其實IG全黑圖與米其林並無關聯，他表示「表妹今天離開10年了，很想她、沒什麼好分享的，希望大家成熟一點」，並曬出一張與表妹的合照，要外界勿過度解讀，並在留言處罕見怒斥「無聊透頂。」

圖／翻攝Andre Chiang臉書

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