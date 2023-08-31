2023米其林「5餐廳」升星！ 喜來登請客樓「掉1星」、「祥雲龍吟」停業未進榜

一年一度的《台灣米其林指南 2023》發布會名單今天（8/31）上午揭曉，按往年陸續頒發特別獎、年輕主廚、星級餐廳、綠星餐廳等獎項，今年共有35家餐廳摘下一星，6家餐廳摘下二星，3家餐廳摘下三星，總共有12間新進榜，而仔細觀察發現，共有7家餐廳星級發生異動，5家餐廳升星、2家餐廳則是掉星！

細看今年共有5家「升星餐廳」，其中讓蟬聯多年的三星頤宮添加新夥伴的就是JL STUDIO、態芮TaÏrroir 2023米其林「從二星升三星」，而「從一星升二星」的則是，連續3年獲一星的渥達尼斯磨坊、連續2年獲一星的牡丹則，最後一家則是位於高雄去年首度一星進榜的Liberté。

而今年「掉星餐廳」的名單當中，喜來登請客樓連續5年獲獎二星，而今年則掉到一星，據傳聞有可能是因為主廚更換的原故，故本屆轉為米其林一星餐廳。另外，蟬聯5年米其林二星的「祥雲龍吟」，但去年底宣布暫停營業，因而本屆無法獲獎離開榜單！

★升星餐廳

．JL STUDIO (二星升三星)

地址：台中市 南屯區益豐路四段689號2樓

電話：04-23803570

南瓜羊肉咖哩。圖／JL Studio提供

．態芮TaÏrroir (二星升三星)

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓

電話：02-85015500

圖／態芮粉絲專頁

．Liberté (一星升二星)

地址：高雄市前鎮區復興三路66號

Liberté的料理擁有色彩奔放、層次豐富的特色。(圖：Liberté提供) 陳睿中

．Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊 (一星升二星)

地址：台北市中山區建國北路1段61號GF

電話：02-25006832

雙主廚領軍的渥達尼斯磨坊，是西班牙二星餐廳的唯一海外分店。圖／摘自渥達尼斯磨坊官網

．牡丹Tempura (一星升二星)

地址：台北市大安區四維路52巷17號

電話：02-27068699

圖／翻攝牡丹 天ぷら臉書

★掉星餐廳

．台北喜來登請客樓 (二星掉一星)

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-23211818

台北喜來登大飯店米其林二星「請客樓」，推出媒體評比冠軍的「鮑魚/花膠一品雞」；圖片／台北喜來登大飯店

．祥雲龍吟 (蟬聯5年米其林二星，但去年底宣布暫停營業)

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-85015800

稗田良平曾是連續5年拿下米其林二星的「祥雲龍吟」靈魂人物。本報資料照片

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