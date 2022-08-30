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即將揭曉！ 2022《台北台中台南高雄米其林指南》星級美食餐廳名單

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
《2022台北台中台南高雄米其林指南》星級美食餐廳名單公布。圖／翻攝自MICHELIN Guide官網
《2022台北台中台南高雄米其林指南》星級美食餐廳名單公布。圖／翻攝自MICHELIN Guide官網

疫情延燒，但《米其林指南》不會缺席！2022《台北台中台南高雄米其林指南》於8月30日上午11:00正式揭曉，本屆特別的是，除了「台北、台中」的一、二、三星餐廳，還首度加入兩大美食城市——「台南與高雄」。《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec言道：「我們的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城台南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在台南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。」

當然，台北與台中的大廚與餐廳們亦不惶多讓，四城如何將星級美食展現出靈活、韌性與創意，共創四城餐飲的最高水準呢？一同期待2022《台北台中台南高雄米其林指南》的「星」落誰家？udn聯合新聞網旅遊美食頻道為大家帶來第一手摘星餐廳獲獎名單，敬請鎖定！

2022《台北台中台南高雄米其林指南》星級餐廳名單

三星餐廳

二星餐廳

一星餐廳

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