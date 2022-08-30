即將揭曉！ 2022《台北台中台南高雄米其林指南》星級美食餐廳名單
疫情延燒，但《米其林指南》不會缺席！2022《台北台中台南高雄米其林指南》於8月30日上午11:00正式揭曉，本屆特別的是，除了「台北、台中」的一、二、三星餐廳，還首度加入兩大美食城市——「台南與高雄」。《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec言道：「我們的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城台南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在台南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。」
當然，台北與台中的大廚與餐廳們亦不惶多讓，四城如何將星級美食展現出靈活、韌性與創意，共創四城餐飲的最高水準呢？一同期待2022《台北台中台南高雄米其林指南》的「星」落誰家？udn聯合新聞網旅遊美食頻道為大家帶來第一手摘星餐廳獲獎名單，敬請鎖定！
2022《台北台中台南高雄米其林指南》星級餐廳名單
三星餐廳
二星餐廳
一星餐廳
2022米其林指南相關推薦：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言