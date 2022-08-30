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搭捷運追「星」吃美食！《2022台北台中台南高雄米其林指南》38家摘星美食地圖 拿去不用謝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／旅遊美食頻道自製地圖截圖、取自壽司芳FB
圖／旅遊美食頻道自製地圖截圖、取自壽司芳FB

今日上午公布《2022台北台中台南高雄米其林指南》完整摘星餐廳名單，從北到南共計38家餐廳摘星。本屆首納台南、高雄美食戰區，可惜美食之都台南摘星未果。全台摘星數最高的君品酒店「頤宮」，今年依舊穩守三星評價殊榮，除「鮨天本」外，其他二星評價的7家餐廳也都堅守住。高雄則於本屆米其林首度摘星，分別為「Liberté」及「承Sho」共2家，一星則有30家餐廳。

台北捷運七星級四邊形

《2022台北台中台南高雄米其林指南》紅紅火火落幕啦！今年也不忘看地圖吃美食，整理了本屆米其林摘星的38家餐廳。從地圖上看，將台北捷運「信義安和」、「大安」、「忠孝復興」及「國父紀念館」四站圍成一個四邊形，就有六家摘星餐廳，其中更有蟬聯二星的「Logy」，以及今年新進的一星餐廳「壽司芳」，嘗鮮追「星」就靠這張地圖準沒錯。出發總要有個方向，走！打開地圖，我們追「星」去！

台北捷運信義安和、大安、忠孝復興及國父紀念館四站圍成的四邊形中，就有六家摘星餐廳。圖／旅遊美食頻道自製地圖截圖
台北捷運信義安和、大安、忠孝復興及國父紀念館四站圍成的四邊形中，就有六家摘星餐廳。圖／旅遊美食頻道自製地圖截圖

點此看實用地圖原圖

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米其林 君品酒店 壽司芳 國父紀念館 高雄美食

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