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141家嘗鮮指南一次看！ 2022「台北台中台南高雄米其林必比登推介」 台北6新進5落榜、台中6新進1落榜

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／摘自米其林官網、讀者提供、記者陳睿中、記者黃仕揚
圖／摘自米其林官網、讀者提供、記者陳睿中、記者黃仕揚

2022「台北台中台南高雄必比登推介」於今日（8/23）預先公開推介名單，為《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》完整名單公布前搶先預熱。必比登推介被視為「平價版美食指南」，主打消費者能用台幣1000元以下的金額，吃到符合水準的三道菜，而必比登在今年首次加入台南與高雄兩大美食重地，全台總入選美食必比登推介的店家數達到了141家：台北57家、台中37家、台南27家、高雄20家，其中更列出新入榜的店家名單，讓老饕們一目了然。

此屆台北、台中各有6家新入選必比登推介，台北新進榜入選必比登推介店家為人和園、元味料理、雞家莊、小小樹食（大安路）、阿國切仔麵以及川畝園，落榜則有5家，湘帝御膳食堂、四川吳抄手（大安）、臭老闆 現蒸臭豆腐、紅燒牛肉麵牛雜湯、藍家割包；台中新進榜入選必比登推介店家為小初店、越南你好、牛稼莊、鳳記鵝肉老店、竹之鄉、好先生的菜色，落榜則有1家，Gubami。而今年台南27家、高雄20家則皆為全新進榜店家。

圖／讀者提供、記者陳睿中、記者黃仕揚
圖／讀者提供、記者陳睿中、記者黃仕揚

在面對疫情延續的情況下，台北、台中、台南和高雄四個城市各自展現了餐飲業的超強韌性，今年的必比登名單網羅了20種料理風格與種類，不僅有代表台灣飲食文化的台灣菜與道地特色小吃，同時更囊括川菜、泰國菜等異國美食，而粥品、麵食點心類更包羅其中，快來看看必比登推介完整名單，老饕們的口袋嚐鮮名單一次更新吧。

【2022台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介完整名單】

【台北】（57家，新進榜6家）

●阿國切仔麵(新進榜)
地址：台北市中山區錦西街20號
●雞家莊(新進榜) (長春路)
地址：台北市中山區長春路55號
●人和園(新進榜)
地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓
●小小樹食 (大安路)(新進榜)
地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站
●元味料理(新進榜)
地址：台北市大同區華陰街227巷2號
●川畝園(新進榜)
地址：台北市大同區承德路二段1巷31號
●隱食家
地址：台北市雙城街28巷8號
●金賞軒
地址：台北市松山區敦化北路155巷111號

金賞軒 圖／摘自金賞軒臉書
金賞軒 圖／摘自金賞軒臉書
●松竹園
地址：台北市陽明山永公路546號
●磐石坊
地址：台北市大安區樂利路15號1樓
●巷子龍家常菜
地址：台北市大安區四維路25號
●阿城鵝肉（中山）
地址：台北市中山區吉林路105號
阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網
阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網
●阿國切仔麵
地址：台北市錦西街20號
●點水樓（松山）
地址：台北市松山區南京東路四段61號
●鼎泰豐（信義路）
地址：台北市大安區信義路二段194號
●都一處（信義）
地址：台北市信義區仁愛路四段506號
●阜杭豆漿
地址：台北市中正區忠孝東路一段108號2樓
阜杭豆漿。 圖／摘自米其林官網
阜杭豆漿。 圖／摘自米其林官網
●清真中國牛肉麵食館（大安）
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號
●杭州小籠湯包（大安）
地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號
●好公道金雞園（大安）
地址：台北市大安區永康街28-1號
●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室
●賣麵炎仔
地址：台北市大同區安西街106號
●茂園
地址：台北市中山區長安東路二段185號
●雙月食品（青島東路）
地址：台北市中正區青島東路6-2號
●女娘的店
地址：台北市士林區天母東路97號
女娘的店。 圖／摘自米其林官網
女娘的店。 圖／摘自米其林官網
●My 灶
地址：台北市中山區松江路100巷9-1號
●彭家園
地址：台北市大安區東豐街60號
●榮榮園
地址：台北市大安區信義路四段25號
●番紅花印度美饌
地址：台北市士林區天母東路38之6號
●祥和蔬食（中正）
地址：台北市中正區鎮江街1巷1號
●欣葉小聚（南港）
地址：台北市南港區經貿二路166號1樓
●宋廚菜館
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號
●泰姬
地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號
●北平陶然亭
地址：台北市中山區復興北路86號
●天下三絕
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號
●醉楓園小館
地址：台北市松山區八德路三段8巷5號
●一甲子餐飲
地址：台北市萬華區康定路79號
●永康牛肉麵
地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號
●無名推車燒餅
地址：臺北中正區中華路二段311巷74號攤
●吾旺再季
地址：台北市中正區中華路二段313巷29號
●方家雞肉飯
地址：台北市大同區寧夏路44-2
●劉芋仔
地址：台北市大同區寧夏路
●豬肝榮仔
地址：台北市大同區寧夏路68號
●阿國滷味
地址：台北市松山區八德路四段759號
●陳董藥燉排骨
地址：台北市八德路四段757號
●鍾家原上海生煎包
地址：台北市士林區小東街38號
●好朋友涼麵
地址：台北市士林區大南路31號
●海友十全排骨
地址： 台北市士林區大東路49號
●梁記滷味
地址：台北市大安區通化街39巷50弄
●駱記小炒
地址:台北市大安區通化街39巷50弄
●御品元冰火湯圓
地址：大安區通化街39巷50弄31號
●雄記蔥抓餅
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號
●高麗菜飯 原汁排骨湯
地址：台北市大同區延平北路三段17巷口
●大橋頭老牌筒仔米糕
地址：台北市大同區延平北路三段41號
●施家鮮肉湯圓
地址: 台北市大同區延平北路三段58號
●小王煮瓜
地址：台北市萬華區華西街17之4號
●昶鴻麵點
地址：台北市萬華區華西街15號
●源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號

【台中】（37家，新進榜6家）

●竹之鄉(新進榜)
地址：台中市北屯區東山路二段1號
●小初店(新進榜)
地址：台中市南屯區大業路243號
●好先生(新進榜)
地址：台中市西區五廊街29-8號
●越南你好(新進榜)
地址：台中市中區成功路92號
●鳳記鵝肉老店(新進榜)
地址：台中市沙鹿區屏西路170號
●牛稼莊(新進榜)
地址：台中市東勢區新豐街7號
●陳明統爌肉飯
地址：台中市東區忠孝路304號
●鮮魚鱻
地址：台中市北屯區北屯路75號
●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
地址：台中市西區五權西四街13巷2號
●羅家古早味
地址：台中市南屯區向上路三段65號
●菇神(新社)
地址：台中市新社區協成村協中街287號
●醉月樓
地址：台中市中區中山路20號
●台中肉員
地址：402台中市南區復興路三段529號
●可口牛肉麵
地址：台中市西屯區大墩路911號
●木公麥面
地址: 台中市東區富貴街37號
●饕之鄉
地址：台中市西區向上路一段353號
●曙光居
地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號
●好菜
地址：台中市西區模範街24巷1
●阿坤麵
地址：台中市中區平等街142號
●淇里思（西區）
地址：台中市西區存中街47號
●范記金之園(中區)
地址：台中市中區成功路170號
●東山棧
地址：台中市北屯區東山路一段380號
●富鼎旺（中區）
地址：台中市中區台灣大道一段560號
●富狀元豬腳
地址：台中市西區美村路一段203號
●富貴亭
地址：台中市中區三民路二段18巷31號
●京華煙雲
地址：台中市五權七街57號
●新月梧桐
地址：台中市五權西三街123號
●上海未名麵點
地址：台中市中區市府路69號
●馨苑(西區)
地址：台中市西區民生北路106號
●滬舍餘味
地址：台中市南屯區公益路二段537號
●沁園春
地址：台中市中區台灣大道一段129號
●陸園
地址：台中市西區民權路248號
●東方龍
地址：台中市南屯區公益路二段271號
●彭城堂
地址：台中市太平區宜昌路377號
●台客燒肉粥
地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號
●溫叨
地址:台中市北屯區太原路3段191號
●三喜食堂
地址：台中市南屯區永春東路140號

【台南】（27家）

●阿星鹹粥
地址：台南市中西區民族路三段289號
●阿明豬心冬粉(保安路)
地址：台南市中西區保安路72號
阿明豬心。記者黃仕揚／攝影
阿明豬心。記者黃仕揚／攝影
●阿興虱目魚
地址：台南市中西區文賢路252號
●阿美飯店
地址：台南市中西區民權路二段98號
●保安路米糕
地址：台南市中西區保安路16號
●田媽媽 長盈海味屋
地址：台南市北門區484號
●大勇街無名鹹粥
地址：台南市中西區大勇街85號
大勇街無名鹹粥。記者黃仕揚／攝影
大勇街無名鹹粥。記者黃仕揚／攝影
●東香臺菜海味料理
地址：台南市安南區安中路六段217號
●福泰飯桌第三代
地址:台南市中西區民族路二段219號
●下大道蘭米糕
地址：台南市中西區康樂街6號
●八寶彬圓仔惠
地址:台南市中西區國華街二段99號
●開元紅燒土魠魚羹
地址：台南市北區開元路307號
●開元路無名虱目魚
地址：台南市北區開元路313號
開元路無名虱目魚。記者釋俊哲／攝影
開元路無名虱目魚。記者釋俊哲／攝影
●康樂街牛肉湯
地址：台南市中西區康樂街325號
●落成米糕
地址：台南市中西區民族路二段241號
台南落成米糕。圖／讀者提供
台南落成米糕。圖／讀者提供
●無名新鮮牛肉湯
地址：台南市東區東門路二段51號
●無名羊肉湯
地址：台南市中西區府前路二段144號
●博仁堂
地址：台南市中西區西門路二段300巷27號
●尚好吃牛肉湯
地址：台南市北區北安路一段6號
●鮮蒸蝦仁肉圓
地址：台南市東區裕農路609號
●小公園擔仔麵
地址：台南市中西區西門路二段321號
●府城食府(安平)
地址：台南市安平區華平路152號
●王氏魚皮
地址：台南市安平區安平路612號
●葉家小卷米粉
地址：台南市中西區國華街二段142號
●一味品
地址：台南市中西區國華街三段177號
●永通虱目魚
地址：台南市學甲區民權路60號
●筑馨居
地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（20家）

●黃家肉燥飯
地址：高雄市橋頭區橋南路106號
●北平楊寶寶蒸餃
地址：高雄市楠梓區朝明路106號
●橋邊鵝肉店
地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號
●高雄北港蔡筒仔米糕
地址：高雄市鹽埕區河西路167號
●菜粽李粽店
地址：高雄市苓雅區成功一路159號
●老新台菜 (九如創始店)
地址：高雄市三民區九如二路227號
●柏弘肉燥
地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號
●湖東牛肉館
地址：高雄市湖內區中山路一段107號
●鴨肉珍
地址：高雄市鹽埕區五福四路258號

鴨肉珍。記者黃仕揚／攝影
鴨肉珍。記者黃仕揚／攝影
●蜀府掌櫃
地址：高雄市新興區中山一路42號

●帕泰padthai
地址：高雄市前金區成功一路333號
●龍舫牛肉麵疙瘩
地址：高雄市前鎮區文橫三路170號
●牛老大涮牛肉-高雄總店
地址：高雄市前金區自強二路18號
●正宗鴨肉飯
地址：高雄市左營區裕誠路245號
●雞伯燒酒雞
地址：高雄市新興區八德二路76-1號
●甲仙 仙香飲食店
地址：高雄市甲仙區文化路75-1號
●弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號
●雲來坊家鄉小館
地址：高雄市苓雅區中山二路463號
●鄭家切仔麵
地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號
●舊市羊肉
地址：高雄市岡山區河華路111號

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「2022米其林必比登」完整名單出爐！台北57家、台中37家、台南 27家、高雄20家上榜

牛肉麵 虱目魚 湯圓 上海 滷味

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