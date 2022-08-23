141家嘗鮮指南一次看！ 2022「台北台中台南高雄米其林必比登推介」 台北6新進5落榜、台中6新進1落榜

2022「台北台中台南高雄必比登推介」於今日（8/23）預先公開推介名單，為《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》完整名單公布前搶先預熱。必比登推介被視為「平價版美食指南」，主打消費者能用台幣1000元以下的金額，吃到符合水準的三道菜，而必比登在今年首次加入台南與高雄兩大美食重地，全台總入選美食必比登推介的店家數達到了141家：台北57家、台中37家、台南27家、高雄20家，其中更列出新入榜的店家名單，讓老饕們一目了然。

此屆台北、台中各有6家新入選必比登推介，台北新進榜入選必比登推介店家為人和園、元味料理、雞家莊、小小樹食（大安路）、阿國切仔麵以及川畝園，落榜則有5家，湘帝御膳食堂、四川吳抄手（大安）、臭老闆 現蒸臭豆腐、紅燒牛肉麵牛雜湯、藍家割包；台中新進榜入選必比登推介店家為小初店、越南你好、牛稼莊、鳳記鵝肉老店、竹之鄉、好先生的菜色，落榜則有1家，Gubami。而今年台南27家、高雄20家則皆為全新進榜店家。

圖／讀者提供、記者陳睿中、記者黃仕揚

在面對疫情延續的情況下，台北、台中、台南和高雄四個城市各自展現了餐飲業的超強韌性，今年的必比登名單網羅了20種料理風格與種類，不僅有代表台灣飲食文化的台灣菜與道地特色小吃，同時更囊括川菜、泰國菜等異國美食，而粥品、麵食點心類更包羅其中，快來看看必比登推介完整名單，老饕們的口袋嚐鮮名單一次更新吧。

【2022台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介完整名單】

【台北】（57家，新進榜6家） ●阿國切仔麵(新進榜)地址：台北市中山區錦西街20號●雞家莊(新進榜) (長春路)地址：台北市中山區長春路55號●人和園(新進榜)地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓●小小樹食 (大安路)(新進榜)地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站●元味料理(新進榜)地址：台北市大同區華陰街227巷2號●川畝園(新進榜)地址：台北市大同區承德路二段1巷31號●隱食家地址：台北市雙城街28巷8號●金賞軒地址：台北市松山區敦化北路155巷111號 金賞軒 圖／摘自金賞軒臉書 ●松竹園地址：台北市陽明山永公路546號●磐石坊地址：台北市大安區樂利路15號1樓●巷子龍家常菜地址：台北市大安區四維路25號●阿城鵝肉（中山）地址：台北市中山區吉林路105號 阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網 ●阿國切仔麵地址：台北市錦西街20號●點水樓（松山）地址：台北市松山區南京東路四段61號●鼎泰豐（信義路）地址：台北市大安區信義路二段194號●都一處（信義）地址：台北市信義區仁愛路四段506號●阜杭豆漿地址：台北市中正區忠孝東路一段108號2樓 阜杭豆漿。 圖／摘自米其林官網 ●清真中國牛肉麵食館（大安）地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號●杭州小籠湯包（大安）地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號●好公道金雞園（大安）地址：台北市大安區永康街28-1號●老山東牛肉家常麵店地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室●賣麵炎仔地址：台北市大同區安西街106號●茂園地址：台北市中山區長安東路二段185號●雙月食品（青島東路）地址：台北市中正區青島東路6-2號●女娘的店地址：台北市士林區天母東路97號 女娘的店。 圖／摘自米其林官網 ●My 灶地址：台北市中山區松江路100巷9-1號●彭家園地址：台北市大安區東豐街60號●榮榮園地址：台北市大安區信義路四段25號●番紅花印度美饌地址：台北市士林區天母東路38之6號●祥和蔬食（中正）地址：台北市中正區鎮江街1巷1號●欣葉小聚（南港）地址：台北市南港區經貿二路166號1樓●宋廚菜館地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號●泰姬地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號●北平陶然亭地址：台北市中山區復興北路86號●天下三絕地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號●醉楓園小館地址：台北市松山區八德路三段8巷5號●一甲子餐飲地址：台北市萬華區康定路79號●永康牛肉麵地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號●無名推車燒餅地址：臺北中正區中華路二段311巷74號攤●吾旺再季地址：台北市中正區中華路二段313巷29號●方家雞肉飯地址：台北市大同區寧夏路44-2●劉芋仔地址：台北市大同區寧夏路●豬肝榮仔地址：台北市大同區寧夏路68號●阿國滷味地址：台北市松山區八德路四段759號●陳董藥燉排骨地址：台北市八德路四段757號●鍾家原上海生煎包地址：台北市士林區小東街38號●好朋友涼麵地址：台北市士林區大南路31號●海友十全排骨地址： 台北市士林區大東路49號●梁記滷味地址：台北市大安區通化街39巷50弄●駱記小炒地址:台北市大安區通化街39巷50弄●御品元冰火湯圓地址：大安區通化街39巷50弄31號●雄記蔥抓餅地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號●高麗菜飯 原汁排骨湯地址：台北市大同區延平北路三段17巷口●大橋頭老牌筒仔米糕地址：台北市大同區延平北路三段41號●施家鮮肉湯圓地址: 台北市大同區延平北路三段58號●小王煮瓜地址：台北市萬華區華西街17之4號●昶鴻麵點地址：台北市萬華區華西街15號●源芳刈包地址：台北市萬華區華西街17-2號

【台中】（37家，新進榜6家）

●竹之鄉(新進榜)地址：台中市北屯區東山路二段1號●小初店(新進榜)地址：台中市南屯區大業路243號●好先生(新進榜)地址：台中市西區五廊街29-8號●越南你好(新進榜)地址：台中市中區成功路92號●鳳記鵝肉老店(新進榜)地址：台中市沙鹿區屏西路170號●牛稼莊(新進榜)地址：台中市東勢區新豐街7號●陳明統爌肉飯地址：台中市東區忠孝路304號●鮮魚鱻地址：台中市北屯區北屯路75號●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 地址：台中市西區五權西四街13巷2號●羅家古早味地址：台中市南屯區向上路三段65號●菇神(新社)地址：台中市新社區協成村協中街287號●醉月樓地址：台中市中區中山路20號●台中肉員地址：402台中市南區復興路三段529號●可口牛肉麵地址：台中市西屯區大墩路911號●木公麥面地址: 台中市東區富貴街37號●饕之鄉地址：台中市西區向上路一段353號●曙光居地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號●好菜地址：台中市西區模範街24巷1●阿坤麵地址：台中市中區平等街142號●淇里思（西區）地址：台中市西區存中街47號●范記金之園(中區)地址：台中市中區成功路170號●東山棧地址：台中市北屯區東山路一段380號●富鼎旺（中區）地址：台中市中區台灣大道一段560號●富狀元豬腳地址：台中市西區美村路一段203號●富貴亭地址：台中市中區三民路二段18巷31號●京華煙雲地址：台中市五權七街57號●新月梧桐地址：台中市五權西三街123號●上海未名麵點地址：台中市中區市府路69號●馨苑(西區)地址：台中市西區民生北路106號●滬舍餘味地址：台中市南屯區公益路二段537號●沁園春地址：台中市中區台灣大道一段129號●陸園地址：台中市西區民權路248號●東方龍地址：台中市南屯區公益路二段271號●彭城堂地址：台中市太平區宜昌路377號●台客燒肉粥地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號●溫叨地址:台中市北屯區太原路3段191號●三喜食堂地址：台中市南屯區永春東路140號

【台南】（27家）

●阿星鹹粥地址：台南市中西區民族路三段289號●阿明豬心冬粉(保安路)地址：台南市中西區保安路72號 阿明豬心。記者黃仕揚／攝影 ●阿興虱目魚地址：台南市中西區文賢路252號●阿美飯店地址：台南市中西區民權路二段98號●保安路米糕地址：台南市中西區保安路16號●田媽媽 長盈海味屋地址：台南市北門區484號●大勇街無名鹹粥地址：台南市中西區大勇街85號 大勇街無名鹹粥。記者黃仕揚／攝影 ●東香臺菜海味料理地址：台南市安南區安中路六段217號●福泰飯桌第三代地址:台南市中西區民族路二段219號●下大道蘭米糕地址：台南市中西區康樂街6號●八寶彬圓仔惠地址:台南市中西區國華街二段99號●開元紅燒土魠魚羹地址：台南市北區開元路307號●開元路無名虱目魚地址：台南市北區開元路313號 開元路無名虱目魚。記者釋俊哲／攝影 ●康樂街牛肉湯地址：台南市中西區康樂街325號●落成米糕地址：台南市中西區民族路二段241號 台南落成米糕。圖／讀者提供 ●無名新鮮牛肉湯地址：台南市東區東門路二段51號●無名羊肉湯地址：台南市中西區府前路二段144號●博仁堂地址：台南市中西區西門路二段300巷27號●尚好吃牛肉湯地址：台南市北區北安路一段6號●鮮蒸蝦仁肉圓地址：台南市東區裕農路609號●小公園擔仔麵地址：台南市中西區西門路二段321號●府城食府(安平)地址：台南市安平區華平路152號●王氏魚皮地址：台南市安平區安平路612號●葉家小卷米粉地址：台南市中西區國華街二段142號●一味品地址：台南市中西區國華街三段177號●永通虱目魚粥地址：台南市學甲區民權路60號●筑馨居地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（20家）

●黃家肉燥飯地址：高雄市橋頭區橋南路106號●北平楊寶寶蒸餃地址：高雄市楠梓區朝明路106號●橋邊鵝肉店地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號●高雄北港蔡筒仔米糕地址：高雄市鹽埕區河西路167號●菜粽李粽店地址：高雄市苓雅區成功一路159號●老新台菜 (九如創始店)地址：高雄市三民區九如二路227號●柏弘肉燥地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號●湖東牛肉館地址：高雄市湖內區中山路一段107號●鴨肉珍地址：高雄市鹽埕區五福四路258號 鴨肉珍。記者黃仕揚／攝影 ●蜀府掌櫃地址：高雄市新興區中山一路42號 ●帕泰padthai地址：高雄市前金區成功一路333號●龍舫牛肉麵疙瘩地址：高雄市前鎮區文橫三路170號●牛老大涮牛肉-高雄總店地址：高雄市前金區自強二路18號●正宗鴨肉飯地址：高雄市左營區裕誠路245號●雞伯燒酒雞地址：高雄市新興區八德二路76-1號●甲仙 仙香飲食店地址：高雄市甲仙區文化路75-1號●弘記肉燥飯舖地址：高雄市左營區立文路96號●雲來坊家鄉小館地址：高雄市苓雅區中山二路463號●鄭家切仔麵地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號●舊市羊肉地址：高雄市岡山區河華路111號

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