親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北米其林

2019米其林／米其林指南 24餐廳摘星

2019-04-11 00:10經濟日報 記者韓化宇／台北報導

「台北米其林指南2019」昨（10）日推出，第二版的台北指南總計今年共收錄127家餐廳，共24家餐廳摘星，規模超越去年110家餐廳入圍、20家餐廳奪星，顯見台灣美食觀光潛力，逐漸被法國百年輪胎大廠米其林發揚光大。

《台北米其林指南2019》昨天上午揭曉，君品酒店-頤宮中餐廳蟬聯米其林三星。 記...
《台北米其林指南2019》昨天上午揭曉，君品酒店-頤宮中餐廳蟬聯米其林三星。 記者徐兆玄／攝影
分享

米其林去年首次公布台北米其林指南，引發轟動後，昨天公布2019年台北米其林指南，出席的交通部次長祁文中表示，米其林公布首本台灣指南後，大幅提升台灣能見度，讓世界看見台灣美食多樣性、深度及廣度。

台灣米其林董事長毛行健指出，2018年米其林指南出版後，餐廳來客數明顯增加，台灣餐飲業因有更多國際旅客來台而受惠。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）指出，米其林台北指南發布後，很多廚師處理或選用食材的功力大幅提升，他說：「我們希望透過評鑑，讓廚師正向競爭，帶動整體餐飲環境提升。」

他也說，夜市小吃或巷弄美食是台灣最大特色，夜市是國際觀光客必去景點，因此米其林指南要納入夜市銅板美食。

此次獲一星評鑑的餐廳有18家，四家為首次摘星，分別是Impromptu by Paul Lee、lOGY、山海樓、台南擔仔麵。

另外14家去年已獲一星評鑑肯定，分別是大腕燒肉、教父牛排、金蓬萊、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄法式餐廳、Longtail、明福台菜、大三元酒樓、MUME、鮨野村、鮨隆、雅閣、天香樓。

獲二星評鑑有五家，分別是RAW、鮨天本、態芮、請客樓、祥雲龍吟。其中RAW及態芮從去年的一星晉升為二星；鮨天本是首次摘星就獲二星殊榮。

最高榮譽的三星評鑑，今年跟去年一樣只有頤宮獲得。

相關新聞

完整名單／2019台北米其林指南餐廳公布 蟬聯三星「頤宮」最大贏家！

2019-04-10 09:30

2019台北米其林公布／主廚心聲比起摘星 留住星星更不易

2019-04-11 00:30

2019米其林／24家摘星 君品頤宮連莊 唯一三星 鰭天本大黑馬 首入圍拿二星

2019-04-11 00:12

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

2019米其林／MUME再摘一星！4月剛換新菜單　台灣客變多

2019-04-10 18:32

2019米其林／頤宮何以連兩年穩坐三星？

2019-04-10 18:28

2019米其林／打造「美好的壽司」 鮨隆開業不到兩年 蟬聯兩屆米其林

2019-04-10 16:31

2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43

2019米其林／才開幕4個月就摘星 Logy想去台南找食材

2019-04-10 15:27

2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53

台北米其林指南／吃貨朝聖必看！24家餐廳完整美食地圖直擊

2019-04-10 12:07

獨家／米其林一星變二星！Taïrroir「態芮」再上一層樓

2019-04-10 10:25

2019米其林／米其林帶旺 是否漲價受關注

2019-04-11 00:02

2019米其林／主廚林明健不追逐潮流 LONGTAIL再奪一星

2019-04-10 18:25

2019米其林／大三元酒樓再摘一星！快看星級主廚推薦必吃招牌菜

2019-04-10 18:01

2019米其林／美食家評摘星餐廳 菜做得細就被肯定

2019-04-10 16:44

2019米其林／台南擔仔麵摘星 美食家王瑞瑤：「密探來晚了！」

2019-04-10 16:24

2019米其林／第二屆台北米其林榜單盤點　去年19家皆上榜 1家已停業

2019-04-10 16:23

2019米其林／台北侯布雄再度摘一星！台灣多樣海產讓料理發光

2019-04-10 15:33

2019米其林／官方訊息頻出錯 「大腕」變「大碗」 「 IOGY」是新餐廳嗎？

2019-04-10 14:43

2019米其林／「必比登」 林東芳等5家名店未蟬連

2019-04-10 14:27

2019米其林／摘星之後…價格貴了、座位少了、外國客擠爆

2019-04-10 14:22

2019米其林／一位難求米其林頂級晚宴 型男主廚玩藝術上菜

2019-04-10 14:21

2019米其林／國際總監來台，揭曉台北米其林摘星的3大關鍵

2019-04-10 14:11

2019米其林／蟬聯一星 教父牛排主廚籲：年輕人要再更努力一點

2019-04-10 12:48

一分鐘速覽！2019「必比登」58家完整名單公佈 平民版米其林

2019-04-10 12:25

2019米其林／7家新上榜米其林餐廳 鰭天本、Taïrroir、RAW首奪2星

2019-04-10 11:50

2019米其林／「鮨天本」首度入圍就得二星

2019-04-10 11:13

2019米其林／「台南擔仔麵」等5店摘新星、「鮨天本」未出席原因是這樣！

2019-04-10 10:58

2019台北米其林指南開放預購 推薦超過120家餐廳、20家酒店

2019-04-08 15:21

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 15:01

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-07 11:43

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 11:10

芋泥X炸物邪惡組合「劉芋仔」蛋黃芋餅讓減肥明天再說

2019-04-04 17:50

寧夏夜市方家雞肉飯躍上米其林 配豆腐、炒青菜最夯

2019-04-04 12:30

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 11:10
看更多

熱門文章

最新！《台北米其林指南2019》星級美食餐廳公布完整名單

2019-04-10 09:30

2019米其林／「台南擔仔麵」等5店摘新星、「鮨天本」未出席原因是這樣！

2019-04-10 10:58

台北米其林指南／吃貨朝聖必看！24家餐廳完整美食地圖直擊

2019-04-10 12:07

RAW一星變二星 老饕：更訂不到位了

2019-04-10 11:14

獨家／米其林一星變二星！Taïrroir「態芮」再上一層樓

2019-04-10 10:25

2019台北米其林指南開放預購 推薦超過120家餐廳、20家酒店

2019-04-08 15:21

一分鐘速覽！2019「必比登」58家完整名單公佈 平民版米其林

2019-04-10 12:25

2019米其林／蟬聯一星 教父牛排主廚籲：年輕人要再更努力一點

2019-04-10 12:48

2019米其林／「鮨天本」首度入圍就得二星

2019-04-10 11:13

2019米其林／7家新上榜米其林餐廳 鰭天本、Taïrroir、RAW首奪2星

2019-04-10 11:50

2019米其林／頤宮再獲米其林三星！ 盛治仁靠2本日曆維持榮耀

2019-04-10 11:59

2019米其林／官方訊息頻出錯 「大腕」變「大碗」 「 IOGY」是新餐廳嗎？

2019-04-10 14:43

2019米其林／一位難求米其林頂級晚宴 型男主廚玩藝術上菜

2019-04-10 14:21

2019米其林／國際總監來台，揭曉台北米其林摘星的3大關鍵

2019-04-10 14:11

2019米其林／「必比登」 林東芳等5家名店未蟬連

2019-04-10 14:27

台北米其林指南放榜！四家餐廳新入榜一星評鑑

2019-04-10 10:43

2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53

台北米其林指南24家摘星 君品頤宮蟬聯三星

2019-04-10 12:10

2019米其林／米其林來台 中價位衝擊大、星級餐廳加薪50%仍留不住人

2019-04-10 13:36

米其林一星餐廳放榜！18家餐廳入選

2019-04-10 11:04

回台再奪米其林 李皞盼台灣發展自身特色料理

2019-04-10 12:08

2019台北米其林／摘星名單 仍未見欣葉台菜、鼎泰豐

2019-04-10 13:47

台北米其林／2019台北米其林指南 收錄127家餐廳

2019-04-10 12:01

2019米其林／君品頤宮蟬聯米其林三星 董座盛治仁分享經營之道

2019-04-10 13:26

2019米其林／米其林台味不足？美食家：台灣應有「國際味蕾」概念

2019-04-10 13:44

2019米其林／台北米其林名單揭曉 摘星餐廳全公開

2019-04-10 13:19

台北米其林名單全公布 5家新餐廳入選快訂位！

2019-04-10 11:32

2019台北米其林指南誰摘星？完整名單看這裡！

2019-04-10 11:21

2019米其林／摘星之後…價格貴了、座位少了、外國客擠爆

2019-04-10 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top