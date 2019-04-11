2019米其林／米其林指南 24餐廳摘星

2019-04-11 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



「台北米其林指南2019」昨（10）日推出，第二版的台北指南總計今年共收錄127家餐廳，共24家餐廳摘星，規模超越去年110家餐廳入圍、20家餐廳奪星，顯見台灣美食觀光潛力，逐漸被法國百年輪胎大廠米其林發揚光大。

《台北米其林指南2019》昨天上午揭曉，君品酒店-頤宮中餐廳蟬聯米其林三星。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

米其林去年首次公布台北米其林指南，引發轟動後，昨天公布2019年台北米其林指南，出席的交通部次長祁文中表示，米其林公布首本台灣指南後，大幅提升台灣能見度，讓世界看見台灣美食多樣性、深度及廣度。

台灣米其林董事長毛行健指出，2018年米其林指南出版後，餐廳來客數明顯增加，台灣餐飲業因有更多國際旅客來台而受惠。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）指出，米其林台北指南發布後，很多廚師處理或選用食材的功力大幅提升，他說：「我們希望透過評鑑，讓廚師正向競爭，帶動整體餐飲環境提升。」

他也說，夜市小吃或巷弄美食是台灣最大特色，夜市是國際觀光客必去景點，因此米其林指南要納入夜市銅板美食。

此次獲一星評鑑的餐廳有18家，四家為首次摘星，分別是Impromptu by Paul Lee、lOGY、山海樓、台南擔仔麵。

另外14家去年已獲一星評鑑肯定，分別是大腕燒肉、教父牛排、金蓬萊、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄法式餐廳、Longtail、明福台菜、大三元酒樓、MUME、鮨野村、鮨隆、雅閣、天香樓。

獲二星評鑑有五家，分別是RAW、鮨天本、態芮、請客樓、祥雲龍吟。其中RAW及態芮從去年的一星晉升為二星；鮨天本是首次摘星就獲二星殊榮。

最高榮譽的三星評鑑，今年跟去年一樣只有頤宮獲得。