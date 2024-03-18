傳動元件消庫存擴散布局

[作者 陳念舜]

面對近年來國內外政經情勢快速演變，導致全球供應鏈明顯產生變化，被譽為「工業之母」的機械業，則是展現國力所在。其中傳動元件不僅因為應用範圍最廣泛，常在產業景氣波動時首當其衝；加上其分別安裝於機台、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時代蒐集終端關鍵數據資料的利器。

觀察當前全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲製造，轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展，利用智慧化設備來提高生產能效，已成機械產業重要利基。其中線性傳動元件被定義為以鐵或鋁為本體，並整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達等，進行直線運動的元件。

但受到中國大陸經濟復甦不如預期，依工研院統計2023年全年單軸滑台的產量約85萬台，還低於2022年高峰時破百萬（109萬台），相關廠商市占比依序為：日本廠商（51.6%）、台灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。

隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰愈演愈烈，加上今年工具機產業景氣低迷，原本報價比台廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單，甚至以大陸製傳動元件主動向台灣多家工具機廠報價，與台灣廠商產品已幾乎無價差；處於內卷情勢的大陸傳動元件降價幅度更大，對台灣廠商構成不小的威脅，迫使部分廠商讓利搶單，降價幅度甚至高達30%。

傳產自動化應用勢微 台廠被迫讓利

對應大陸和日系大廠降價搶單之勢成紅海，就連台灣線性滑軌/滾珠螺桿大廠上銀集團也不得不正面迎戰，幾乎與競爭對手等幅降價，也坦言難免會影響毛利。所幸目前隨著半導體產業景氣慢慢復甦，去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場需求也有增溫的跡象，看旺2024年營收可優於2023年而增加資本支出。

進而積極布局東南亞、印度及日本等市場，旗下上銀科技、大銀微系統兩家公司來自半導體產業訂單已有成長趨勢，又以急單為主，目前上銀日本神戶廠也開始替大銀生產全球前三大半導體產業設備商所需的設備及元件。

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