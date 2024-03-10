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等待春燕 工具機業逆風而行

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 2023年台灣工具機關鍵零組件統計。（source：台灣工具機暨零組件工業同業公會）
圖一 : 2023年台灣工具機關鍵零組件統計。（source：台灣工具機暨零組件工業同業公會）

[作者 季平]

2023年12月工具機出口金額僅約2.09億美元，已連續11個月呈現負成長，陸續傳出工具機廠關廠或放無薪假的消息，許多業者咬牙苦等春燕。雖然機械設備產業1月出口值以美元或新台幣計價已終止先前的連17黑，但工具機出口值仍呈負成長，尚未脫離谷底。

2022年迄今，通膨、升息、戰爭、能源危機等黑天鵝影響全球景氣，台灣總體經濟自然受到影響，其中，機械業出口連續17個月負成長；2023年12月工具機出口金額僅約2.09億美元，已連續11個月呈現負成長，陸續傳出工具機廠關廠或放無薪假的消息，許多業者咬牙苦等春燕。雖然機械設備產業1月出口值以美元或新台幣計價已終止先前的連17黑，但工具機出口值仍呈負成長，尚未脫離谷底。

關稅總局資料顯示，2023年台灣全年總出口值約4,324.8億美元、年減69.4億美元、衰退幅度達9.8%，其中，機械業出口值約294.68億美元、年減347.80億美元、衰退幅度達15.3%；2023年台灣全年總進口值約3,519.2億美元、年減761.6億美元、衰退幅度達17.8%，其中，機械設備進口值約468.44億美元、年減615.34億美元、衰退幅度達23.9%。

進一步檢視，2023年台灣工具機出口總額為25.99億美元，較2022年同期減少14%；進口總額為5.93億美元，較2022年同期減少34%。其中，金屬切削工具機產品出口金額為22億美元，較2022年同期減少13.3%，金屬成型工具機產品出口金額為3.95億美元，較2022年同期減少17.7%。

至於2023年台灣工具機關鍵零組件出口總額為14.93億美元，較2022年同期減少24.7%；進口總額為1.77億美元，較2022年同期減少31.3%。2023年台灣工具機出口前十大國家依序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國及日本。

2023年12月工具機出口金額僅約2.09億美元，與去年同期相比為-19.8%，已連續11個月呈現負成長，且第四季負成長幅度多半高達20%。另一方面，日本工具機與台灣具高度競爭關係，日圓持續貶值也對台灣工具機出口造成一定的壓力。2024年開年即傳出，配合美國拜登政府加強對俄羅斯經濟制裁，禁止台灣工具機銷往俄羅斯及白俄羅斯，而未來工具機銷土耳其需先填具出貨地點才能取得出口許可。由於土耳其是台灣工具機外銷前五大市場，此舉對台灣工具機業者影響甚鉅，而中國可能取消ECFA早收清單優惠措施的烏雲罩頂，對業者來說不啻雪上加霜。

台灣工具機暨零組件公會(TMBA)理事長陳伯佳認為，這波不景氣可能要持續到2024年第三季方能迎來春燕。不過，即便迎來春燕，市場可能重新洗牌，甚至出現整併潮以及結構性調整。值此之際，反而不應悲觀，而是運用數位科技適應市場與環境變化，才能持續維持競爭力。

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2024.3月(第100期)工具機深化數位轉型
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AI賦能智慧製造轉型

台灣中小規模的傳產製造、機械設備業，早在2010年開始，陸續推行製造服務化、工業4.0、數位轉型等，已習慣蒐集累積製程中/後段鑑別監控，乃至於售後維運服務的巨量數據資料，形成生產履歷；未來應逐步建構數位分身，預先於實地量產前模擬加工，藉以提升良率，並減少因廢品而增加排碳。

鑑別式與生成式AI相輔相成

眼看2024年人工智慧（AI）即將成為驅動全球經濟成長的動力之一，除了所需與算力相關的硬/軟體，與演算法、語言模型等先進科技，就連傳產中小製造業未來也有機會從中切入，提供獨有垂直領域和高品質的資料協作，以提高AI生成效率與準確性，同時優化生產製程與增加產品價值，加速AI平民化。

以超快雷射源 打造低碳金屬加工製程

因應今年COP28決議，要求與會國家必須在2030年前提高2倍能源效率，進而發展相關技術。由於雷射具有高能量密度與聚焦性質，更適用於精微加工；且比起傳統CNC金屬加工製程減少排碳，而成為目前全球引領創新低碳先進製程的重要工具，工研院南分院也自2022~2023年逐步引進德國、立陶宛超快雷射源，合作打造研發創新與打樣中心。

雷射輔助切割研磨碳化矽效率

目前在提升再生能源裝置容量和能源效率，皆有高度關聯性的關鍵技術，莫過於利用化合物半導體來製造高效能功率半導體元件，以承受高電壓、高溫衝擊。台灣廠商還具備過去多年來於矽基半導體產業累積的基礎，且有如工研院等法人單位輔導，正積極投入建立材料開發、雷射輔助加工製程等測試驗證平台和服務，將加速產業聚落成型。

拋離傳統驅動概念 加速下一代EV車的開發

電動車越來越多地採用E軸三合一裝置，將馬達、逆變器和齒輪整合在一起，以實現車輛更小、更輕、成本更低，同時提高車輛性能。因此愈來愈多的汽車業者，開發出了基於X-in-1單元的多功能平台，並大量的應用於多款車型。

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