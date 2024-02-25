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AI賦能智慧製造轉型

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 估計目前全球生成式AI創造的經濟價值，若以新增營收3,000億美元為界，企業功能前5名依序為：行銷銷售、軟體工程、供應鏈、客戶管理、產品研發。（source：McKinsey）
圖一 : 估計目前全球生成式AI創造的經濟價值，若以新增營收3,000億美元為界，企業功能前5名依序為：行銷銷售、軟體工程、供應鏈、客戶管理、產品研發。（source：McKinsey）

[作者 陳念舜]

台灣中小規模的傳產製造、機械設備業，早在2010年開始，陸續推行製造服務化、工業4.0、數位轉型等，已習慣蒐集累積製程中/後段鑑別監控，乃至於售後維運服務的巨量數據資料，形成生產履歷；未來應逐步建構數位分身，預先於實地量產前模擬加工，藉以提升良率，並減少因廢品而增加排碳。

根據麥肯錫最新調查報告，未來幾乎所有產業都需要導入生成式AI輔助才有競爭力，包括：編程（Coding）、行銷（Marketing）和客服（Customer service），以及製造業的產品設計等應用，將會產生對話式商務模式、自動生成行銷內容等，都可投入數位轉型的下一步。並將之概分為4大面向：產品轉換、優化營運、強化行銷、賦能員工，尤其是最後強調能藉此克服現今老齡少子化社會的缺工現狀，而非取代人力。

估計目前全球生成式AI創造的經濟價值，若以新增營收3,000億美元為界，產業應用前5名依序為：高科技、零售、銀行、旅行運輸運籌、先進製造；企業功能前5名依序為：行銷銷售、軟體工程、供應鏈、客戶管理、產品研發。

許多企業也因此，開始積極將具有創作特性的生成式AI導入內部工作，成為研發與製造工作的要角，或是擴展至整個供應鏈的運作，進而生成各式專業文件內容，或是再進階的產業應用，提高生產效能。

就連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2023年現身鴻海科技日活動，也特別以手繪方式，一邊描述具有AI大腦的電動車，能夠自動駕駛、與人互動；另一頭，則是一座AI工廠，從電動車端不斷獲得資料，並產出更新、更適合電動車的各式軟體。

宣布將與鴻海合作打造基於輝達加速運算平台的AI工廠，強調並非利用AI來製造產品，而是製造出AI解決方案、生產「智慧」的工廠。將搭載最新的GPU超級晶片和AI Enterprise軟體，專門用於處理、精煉、將大量資料轉化為有價值的AI模型；鴻海也將在智慧/自駕電動車、智慧製造機器人系統和智慧城市等領域，開發基於NVIDIA技術的智慧解決方案平台，資料再回傳到AI工廠，成為不斷優化的循環，加速全球產業的數位化革命。

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AI賦能智慧製造轉型

台灣中小規模的傳產製造、機械設備業，早在2010年開始，陸續推行製造服務化、工業4.0、數位轉型等，已習慣蒐集累積製程中/後段鑑別監控，乃至於售後維運服務的巨量數據資料，形成生產履歷；未來應逐步建構數位分身，預先於實地量產前模擬加工，藉以提升良率，並減少因廢品而增加排碳。

鑑別式與生成式AI相輔相成

眼看2024年人工智慧（AI）即將成為驅動全球經濟成長的動力之一，除了所需與算力相關的硬/軟體，與演算法、語言模型等先進科技，就連傳產中小製造業未來也有機會從中切入，提供獨有垂直領域和高品質的資料協作，以提高AI生成效率與準確性，同時優化生產製程與增加產品價值，加速AI平民化。

以超快雷射源 打造低碳金屬加工製程

因應今年COP28決議，要求與會國家必須在2030年前提高2倍能源效率，進而發展相關技術。由於雷射具有高能量密度與聚焦性質，更適用於精微加工；且比起傳統CNC金屬加工製程減少排碳，而成為目前全球引領創新低碳先進製程的重要工具，工研院南分院也自2022~2023年逐步引進德國、立陶宛超快雷射源，合作打造研發創新與打樣中心。

雷射輔助切割研磨碳化矽效率

目前在提升再生能源裝置容量和能源效率，皆有高度關聯性的關鍵技術，莫過於利用化合物半導體來製造高效能功率半導體元件，以承受高電壓、高溫衝擊。台灣廠商還具備過去多年來於矽基半導體產業累積的基礎，且有如工研院等法人單位輔導，正積極投入建立材料開發、雷射輔助加工製程等測試驗證平台和服務，將加速產業聚落成型。

拋離傳統驅動概念 加速下一代EV車的開發

電動車越來越多地採用E軸三合一裝置，將馬達、逆變器和齒輪整合在一起，以實現車輛更小、更輕、成本更低，同時提高車輛性能。因此愈來愈多的汽車業者，開發出了基於X-in-1單元的多功能平台，並大量的應用於多款車型。

垂直整合工具機建構智造基礎

回顧2023年美商特斯拉（Tesla）帶頭削價競爭以來，不僅造成自家營收、獲利銳減；更逢美國升息抗通膨政策，只能加入通用、福特等傳統車廠暫緩擴產。反觀中國大陸車廠則在此時，四處攻城略地，其中致勝關鍵便在於高效垂直整合與智慧化，也值得以汽車製造為主力客戶的台灣工具機業借鏡並提早布局。

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