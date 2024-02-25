AI賦能智慧製造轉型

[作者 陳念舜]

台灣中小規模的傳產製造、機械設備業，早在2010年開始，陸續推行製造服務化、工業4.0、數位轉型等，已習慣蒐集累積製程中/後段鑑別監控，乃至於售後維運服務的巨量數據資料，形成生產履歷；未來應逐步建構數位分身，預先於實地量產前模擬加工，藉以提升良率，並減少因廢品而增加排碳。

根據麥肯錫最新調查報告，未來幾乎所有產業都需要導入生成式AI輔助才有競爭力，包括：編程（Coding）、行銷（Marketing）和客服（Customer service），以及製造業的產品設計等應用，將會產生對話式商務模式、自動生成行銷內容等，都可投入數位轉型的下一步。並將之概分為4大面向：產品轉換、優化營運、強化行銷、賦能員工，尤其是最後強調能藉此克服現今老齡少子化社會的缺工現狀，而非取代人力。

估計目前全球生成式AI創造的經濟價值，若以新增營收3,000億美元為界，產業應用前5名依序為：高科技、零售、銀行、旅行運輸運籌、先進製造；企業功能前5名依序為：行銷銷售、軟體工程、供應鏈、客戶管理、產品研發。

許多企業也因此，開始積極將具有創作特性的生成式AI導入內部工作，成為研發與製造工作的要角，或是擴展至整個供應鏈的運作，進而生成各式專業文件內容，或是再進階的產業應用，提高生產效能。

就連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2023年現身鴻海科技日活動，也特別以手繪方式，一邊描述具有AI大腦的電動車，能夠自動駕駛、與人互動；另一頭，則是一座AI工廠，從電動車端不斷獲得資料，並產出更新、更適合電動車的各式軟體。

宣布將與鴻海合作打造基於輝達加速運算平台的AI工廠，強調並非利用AI來製造產品，而是製造出AI解決方案、生產「智慧」的工廠。將搭載最新的GPU超級晶片和AI Enterprise軟體，專門用於處理、精煉、將大量資料轉化為有價值的AI模型；鴻海也將在智慧/自駕電動車、智慧製造機器人系統和智慧城市等領域，開發基於NVIDIA技術的智慧解決方案平台，資料再回傳到AI工廠，成為不斷優化的循環，加速全球產業的數位化革命。

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