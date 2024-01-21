2024年電動車市場展望與供應鏈整備

[作者 季平]

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)報告指出：交通運輸約占全球溫室氣體排放量的14%，為達淨零排放目標，全球致力於電動車取代傳統燃油車。氣候組織推動的EV100計畫也提出100%使用電動車的倡議，大型企業紛紛承諾，以購買電動汽車及安裝電動充電設施的方式為環保盡一份力。歐盟各國早已提出電動車發展政策，協助汽車產業轉型。

未來25年，汽車業轉型與電動車綠色革命勢必讓產業鏈重新洗牌，雖然得電動車者未必得天下，但是如果可以拿到全球電動車產業的話語權，對政府、車商、供應鏈甚至終端消費者都是一大利多。

看好電動車商機 各國動作頻頻

《經濟學人智庫》(Economist Intelligence Unit)報告預估，2024年全球電動車銷量年比可望成長21%，達1,490萬輛的水準，占全球新車銷量的24.6%，整體占比增加3.6%，其中，市售電動車逾半將來自中國。面對勢如破竹的「紅色」狂潮，日本、歐洲及美國汽車製造商逐漸透過拉高貿易壁壘或提高政府補貼的方式因應，比方美國財政部於2023年12月1日宣布：2024年起，美國生產的電動車電池組件中，如為中國等國製造或組裝，將不得享有美國《通膨削減法案》(IRA)7,500美元的稅收抵免，此舉直接衝擊中國、俄羅斯、韓國等業者；歐盟國家則祭出電動車購買補貼須搭配本地生產的要求。

2020年之前全球各國已陸續祭出禁售燃油車「死亡宣告」，如挪威、荷蘭宣布2025年禁售燃油車；德國、印度宣布2030年禁售燃油車；日本宣布2035年禁售燃油車；法國、英國、西班牙及新加坡宣布2040年禁售燃油車。美國加州、紐約州已通過2035年後禁售燃油車，其他各州陸續表態跟進；中國宣布2035年節能車、新能源車各占50%；台灣則宣布2040年新售電動車達100%。換言之，燃油轉電動車的緩衝期最短1年，最長16年。

IHS Markit及PwC Global預估，2021年電動車銷量已占整體汽車市場的17.9%，2022年成長至2,090萬輛，整體電動車市場滲透率提高至25.2%，預估2027年銷售量將達5,100萬輛。另一方面，各國紛紛透過購買補貼、支持電動車生產、支持電動車供應鏈或積極鼓勵投資電動車基礎設施等方式加速推動電動車產業發展。但是，隨著「時間表」逼近，各國都準備好了嗎？台灣呢？

電動車取代燃油車 電從哪裡來？

以基建中的充電樁來說，各國進度大不同。2035年100%轉換零碳排車輛的歐盟光要達成第一階段2030年減碳55%的目標，就至少需布建600萬支公共充電樁，這個概念代表每周需建置1.4萬支充電樁，才能達到每百里184支充電樁的基本需求。動員快速的中國早已將充電站納入「新基建」7大重點領域中，中國充電聯盟EVCIPA統計，以2022年10月約1,149萬台新能源車估算，充電基建已達平均每2.44台電動車使用一支充電樁的配置。

台灣交通部資料顯示，截至2022年10月，全台計有2萬9,700餘輛電動車掛牌，預估2030年市占可達30%的目標；至於全台電動車充電樁計有4,000餘支，分布以台北市、台中市、新北市、桃園市、高雄市、台南市最多。以台灣宣布2040年新售電動車達100%的時間表推估，2025年前至少需布建6,000支充電樁，搭配500支直流電快充樁才可能達標夠用。

宅電公司則統計，截至2023年6月，全台共有1,631個充電站點(AC+DC)，和2022年同期相比多出232個新站點；全台計有5,309支充電槍(AC+DC)，和2022年同期相比多出929支。透過前述多項數據，不難窺見台灣電動車成長狀況，以及加電站、加電樁等基建的布建速度。

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