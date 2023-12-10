助無人機群實現協同作業

[作者 陳念舜]

雖然在今年舉行的台中國慶晚會上，因為有數十架民間無人機闖入空域，導致原訂舉行的無人機群飛表演取消。但其實業界過去對於飛安、資安爭論並不少見，只是通常聚焦於無人機產業下的紅色供應鏈、國安隱憂，直到美中科技戰、俄烏戰火爆發始有轉圜，如今更加重視的是，該如何掌握關鍵資通訊技術、平台，以真正實現無人機群協同作業。

事實上，現今國際各類公/民營部門的大型夜間活動，往往都會出動上千架無人機成群，排列出動、靜態不一的圖像。但因為中國大陸品牌起步較早，且已擁有產品、專利技術等完整生態圈，價格較其他進口零組件便宜許多，至今仍是全球商用無人機產業的主要製造廠商。

如大疆創新科技公司（DJI）產品和零組件便獨占其中約70%市場，過去各國許多中小型無人機企業也都長期依附在此以深圳為中心的紅色供應鏈，在美國已售出的無人機中，約有過半屬於大疆製造或由其供應零組件。

直到2019年美中科技戰、2022年俄烏戰火接踵而來，促使雙方陣營相繼以國安、人權為名，宣告禁用陸系品牌無人機、大陸也主動限制出口，導致全球商用無人機市場發展蒙受大小不等的考驗。

這些無人機無論是單飛或群飛，隨時都有可能被冠上資安、國安疑慮的大帽子，製造廠商也只能減少產量，以控制營運成本，最終還恐對於主機板、人機介面（HMI）、微控制器與感測器、無線通訊等半導體和元件需求大幅減少。

產業布局須提綱挈領 免受紅色供應鏈自縛

包括台灣在2021年高雄「跨百光年」系列活動、以及2022年嘉義故宮南院、甚至是今年在台中舉行的國慶燄火晚會之後，得標廠商都曾被質疑採用陸製無人機和零組件，或是圖案設計、飛行編程和通訊軟體系統可能來自紅色供應鏈。

因此，也讓國科會必須在2022年澄清：「長期來看，諸如無人機的大陸製馬達、螺旋槳、電池等無涉飛安資安的零組件，其實台廠都有能力製造，只是因為在台灣尚未形成足夠規模的產業鏈和競爭力；至於飛控晶片、GPS導航晶片等元件是否有資安問題，則須由第三方驗證來確認。」

目前雖然在數位部轄下的電信技術中心（TTC），已有些設備會與國際標準介接，但未來仍待整合公/民營資安實驗室，建立第三方驗證制度，以及全面性的無人機資安認證、驗證能量，並依無人機重量（25kg）與功能分階段推進；同時將研議在各部會舉行無人機群飛等大型活動之前，都要有一致的招標規格。另由交通部民航局決議，制訂須進行資安驗證的無人機硬體型態與飛行樣態的管理規範，針對未來無人機群飛進行資安場域的認證。

當時負責2022年國慶晚會操演的台灣希望創新公司，也是雷虎科技投資的無人機國家隊成員之一，因為全程採用大陸高巨創新公司的EMO無人機群操作，而被推向了風口浪尖，但也不得不承認：「在現今全球商用無人機產業的生態系，較無關資安及控制的馬達、螺旋槳、電池等零組件與元件，往往都是業者在考量成本、市場等因素，無法取得適合的台製或非紅色供應鏈產品之後，只能權衡以不影響資安、飛安、國安為前提而採用大陸製品，也是目前全球商用無人機產業共同面對的難關。」

尤其因為產業競爭力不足、市場規模小、資金募集不易、人才缺乏及監理工具不足等，向來是台灣無人機產業面臨困境。如今政府又基於資安考量，近幾年來嚴格規範審查軍用、公務用無人機設備的軟硬體，必須全面禁用紅色供應鏈。對於產業生態系尚處萌芽階段的台灣廠商而言，要在資金有限的情況下，完全不使用大陸製造零件無疑是一大挑戰。

但台灣希望創新公司也強調，至少當時所採用無人機群飛展演的核心飛控韌體、控制軟體等系統，還是該公司自2018年執行「Taiwan Drone 100」計畫以來，一路自行開發設計製作，研發、不斷修改至今。並導入全球無人機產業最通用的晶片及模組：飛控晶片–瑞士ST義法半導體、精準衛星定位晶片–瑞士ublox RTK定位模組、通訊模組–美國高通及DIGI通訊模組，設計及生產均非大陸產品。

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