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台灣氫谷動起來

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : Alice可搭載1-2名飛行員及9名乘客(source：Eviation Aircraft)
圖一 : Alice可搭載1-2名飛行員及9名乘客(source：Eviation Aircraft)

[作者 季平]

2050淨零趨勢造就另一種「淘金潮(Gold Rush)」，有別於19世紀的加州淘金熱或20世紀初的黑金(石油)熱，21世紀全球淘金熱的主角是「綠金」—綠色能源。

常見的綠色能源包含太陽能、風力能、水力能、地熱能、氫能與生質能，其中，氫氣能源（Hydrogenic Energy）是以氫為原料，主要經電解水、蒸氣法等方式產生，透過燃料電池將化學能轉換為電力。由於氫氣每單位能量密度極高，不僅可以用於發電，用於合成氣體、燃料或產製工業原料，也能成為運輸工具的動力來源，應用範圍極廣，因此成為萬眾期待的綠能明星。

近年來航空業積極投入使用環保能源，如積極尋找可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）、氫燃料或相關電池技術，希望在2050年前能源轉型成功。一般咸認，氫動力比航空燃油更為環保，主要原因在於，氫氣燃燒時只會產生水而不會產生碳排，非常適合作為零碳航空燃料。

以色列企業Eviation Aircraft自2019年以來積極開發氫燃料全電動飛機Alice，並於2022年9月成功試飛。Alice可搭載1-2名飛行員及9名乘客，最大速度約260節，充電30分鐘約可飛行1小時，飛航距離約815公里，載重量達1,200公斤。雖然速度不快，但噪音較小，而且不會產生碳排，適用於短程通航及貨運運輸。該公司表示，Alice的營運成本較同尺寸傳統動力飛機低30-70%，預計2027年投入商用服務。

2022年11月底，易捷航空（Airline EasyJet）與飛機發動機製造商勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）也成功以國內小型線渦輪螺旋槳發動機AE 2100-A做為測試，利用蘇格蘭奧克尼群島（Orkney Islands）的潮汐與風電產生的「綠氫」作為驅動能源，成功運行飛機發動機。未來將針對勞斯萊斯Pearl 15噴射引擎進行全面的地面測試。

圖二 : 易捷航空和勞斯萊斯集團成功測試氫動力飛機發動機(source：Rolls-Royce)
圖二 : 易捷航空和勞斯萊斯集團成功測試氫動力飛機發動機(source：Rolls-Royce)

顏色辨氫氣 料源、製程、能效、成本大不同

據統計，一架波音747大型空巴約需100萬公升的氫氣才可能支應約25萬公升噴氣燃料的航行距離，目前看來，氫燃料用於長程運輸仍有一段長路要走，加上「綠氫(Green Hydrogen)」是透過再生能源電力電解而成，雖然製程幾乎零碳，成本卻相對較高，這些都是氫能源真正普及之前需克服的問題。

工研院產科國際所研究經理石蕙菱指出，氫是分子最小的元素，多與其他分子相結合而非獨自在大氣中以自然形態存在，因此被歸類為二次能源，也就是須要經過加工轉換後才能取用的能源。氫氣的應用層面廣泛，過去多成為工業原料(如生產氨氣、鹽酸)之用，或用於半導體、電子材料製程，能源使用方式則為氫氣經燃燒或電化學產生能量以供電、供熱。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.12月(第98期)氫能源系統智動化Smart Auto雜誌

2023.12月(第98期)氫能源系統
2023.12月(第98期)氫能源系統

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