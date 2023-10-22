以科技力推進塑膠循環經濟再生

[作者 陳念舜]

雖然2050年淨零碳排的願景看似遠在天邊，但對於台灣出口導向的製造業而言，近在眼前的壁壘還在2027年將上路的歐盟「碳稅（CBAM）」，除了已擴及終端下游的螺絲等金屬扣件業之外，較鮮為人知的其實還有塑膠產業，更應該透過國際展會觀察各界因應之道。

根據歐洲議會（European Parliament）已在2022年6月22日投票通過「碳邊界調整機制 （Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）的最新修正提案中，除了原本鋼鐵、煉油、水泥、有機基礎化學品和肥料產業外，再納入了有機化學、塑膠、氫、氨領域，甚至希望擴大到「間接」，也就是製造者使用電力造成的排碳，藉以加強該提案的氣候野心。

其中由於新增有機化學、塑膠等項目，已波及台灣電子製造業上下游都會使用到的產品，依環保署統計台灣每年產出24萬公噸的事業塑膠廢棄物，卻僅有約28%回收再利用，所以當其大力推動產業廢棄塑膠的循環利用第一階段，就是先鎖定大量使用不同材質塑膠組合的電子零組件製造業來改善。

環保署指出：「雖然電子業在廢塑膠資源化的比例比台灣其他事業高，惟其使用塑膠型態也最多元；且產業塑膠因具有特殊功能需求，比起民生塑膠複雜得多，須要透過產業分離或回收利用等技術，才能有效建立循環模式。」目前廢塑膠資源化在電子業的比例約為65%，未來則希望能提高到75%，相當於增加3,000公噸的再利用量。

至於源頭自主管理上，如台積電已先表態2025年廠內約有95%廢塑膠可達到資源化目標，並在中科成立首座「零廢製造中心」；同時規定供應商包材必須符合公司回收規範，截至2021年已回收8,000噸塑膠。封測大廠日月光也喊出2024年達到100%廢塑膠資源化的目標，且將分散在不同廠區的塑膠廢料皆送往特別成立的「循環資源再生中心」，經過處理後送往廠商再利用。

杜塞道夫K展管窺全豹 聚焦數位、環保與循環經濟

對於台灣以出口導向為主的中小型塑橡膠加工及製造業者而言，則可透過迄今70年來，每3年一次在德國舉行的杜塞道夫K展，一窺全球塑橡膠產業最新材料研發、加工成型聚合物技術和設備，以及全方位應用成功案例與經濟實惠的解決方案，選擇業界最適合的發展方向。

在最近一屆（2022年）舉行的K展便以「讓塑膠實現更環保生活（Make Plastic Green）」為主題，延續其10年長遠以來「用塑膠塑造未來」的潮流，強調塑橡膠產業和其加工製程也肩負著保護地球生態的重要使命，將是塑造更美好生活不可或缺的材料，並分為3大主題：循環經濟、數位化、環保作為。

尤其是高分子聚合物比起無機材料有更多優點，且可帶來更多發展契機，因為轉換聚合物通常不需要消耗太大量能源。有別於傳統合成塑膠總會讓人想到其原物料所帶來的影響，也就是石化能源，這項資源迄今為止都是消耗量世界第一，與全球暖化息息相關。

反之，若少了塑膠技術也會讓密切關注全球氣候的行動窒礙難行，難以實現輕量化建築、製造電動汽車、開發風能及太陽能，循環經濟更將在其中扮演重要角色；數位化則是推動資訊透明，與促進能源使用效率的必要條件。

雖然聚合物在個別應用的市場中可能會經歷動盪，但整個價值鏈始終相對穩健。舉例來說，2018~2019 年，汽車產業就曾出現一些市場波動，尤其各界對電動車的需求與呼聲都日益高漲時，汰換使用內燃引勤的汽柴油車逐漸受到關注與討論。這波浪潮導致塑橡膠產業在汽車領域的規模暫時縮減。與此同時，其他涉及塑橡膠的產業則是在全球各地一反這波頹勢，發揮各自實際應用所帶來的效益。

1950年至今，聚合物材料的使用量年均成長率超過 8%，大量充斥在日常生活中，變得不可或缺且隨處可見。若想擴增建築和土木相關基礎設施發展，在水、電力、供給燃料、絕緣材料、窗框材料等處就都需要工程塑膠，更別提這些項目的材料耗損量就已經在所有材料之中占了將近1/4~1/3比例。

若提到汽車、鐵道、機車及航空機械等運輸業，像是，儘管其使用的塑橡膠材料數量在總消耗量中占比較少，頂多10%，但由於其技術門檻高，該產業仍能大幅影響關鍵技術發展。

同理，也適用於醫療應用，因其與人體直接應用的特性，對設備和器材品質要求也很高。此外，許多流通快速的消費品在生產時都會使用到高分子聚合物，例如家電、家具、玩具、各種運動休閒用品等。

圖2 : 在最近一屆（2022年）舉行的K展便以「讓塑膠實現更環保生活（Make Plastic Green）」為主題，延續其10年長遠以來「用塑膠塑造未來」的潮流。（source：plasticportal.eu）

塑膠工業技術發展中心（PIDC）副總經理邱政文進一步指出，基於K展多年來引導全球塑膠加工和設備產業發展，陸續強調資源高效應用（Resource efficiency），讓後代可享有同樣生活水準；新材料（New materials），克服老齡化社會、氣候變化、資源有限的挑戰；輕量化解決方案（Lightweight solutions），因應各別在現代交通、能源、建築產業特點，對能效與可持續發展要求不斷提高；工業4.0（Industry 4.0），快速和隨之而來的物聯網、服務和人員的互聯網，將是最重要的競爭力。

經過K展多年來演進工業4.0、數位化的概念，是要經過大量應用雲端運算、通訊連網，將整體設備、工廠串連不同場域生產。但在台灣包括塑膠中心、工業局等單位，仍在推動業者在廠區內連結各元件階段，未來還應加入生產履歷，會更接近形成循環經濟、環保作為的重要解決方案；甚至將AR/VR等應用科技，導入生產線上監控或教育訓練。

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