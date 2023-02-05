製造業的ESG永續策略

[作者 季平]

台灣企業逾90%為中小企業，對於疫後才積極「數位轉型」的業者來說，剛拉近「零與一的距離」又得馬不停蹄地追趕永續ESG腳步，尤其製造業在工業4.0、綠色製造、綠色燈塔等浪潮下，有不得不綠的壓力。

全球約137個國家宣示淨零，逾700家大型企業提出淨零宣言，如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、沃爾瑪（Walmart）、NIKE及台積電等。台灣企業逾90%為中小企業，對於疫後才積極「數位轉型」的業者來說，剛拉近「零與一的距離」又得馬不停蹄地追趕永續ESG腳步，尤其製造業在工業4.0、綠色製造、綠色燈塔等浪潮下，有不得不綠的壓力。

ESG由聯合國提出，做為評估企業是否符合永續發展目標的三項指標：環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）。未來評估企業優劣的標準不只財報數字，還有ESG，企業唯有擬定適合的ESG策略，才能適者繼續生存。

環境成為風險議題 綠色風潮席捲全球

歐盟早在2020年規定，500名員工以上企業需揭露環境、社會及治理（ESG）績效，該項指令於2023年擴大適用於員工達250名以上的企業。為達成2050年淨零碳排永續目標，全球企業紛紛走向碳排揭露、制定碳權與碳價，以及收取碳稅之路。歐盟早於2021年7月公佈「碳邊境調整機制（CBAM）」，根據歐盟排放交易體系（EU ETS）的碳交易平均價格制定碳價，未來也將針對未遵守規定的進口產品課稅，2022年起試行。

台灣環保署長張子敬指出，最快2023年訂出每公噸收取碳費的金額並開始徵稅，考量2.5萬噸以上企業的排碳量占比逾80%，將以2.5萬噸為標準「試辦」，建立分級制度，中小企業仍有緩衝期。雖然緩執行，對於碳關稅上路，仍處於懵懂階段的台灣多數中小企業不免焦慮，因為未來碳盤查、課稅或認證範圍包含機台轉換、廠房綠化、綠建築、淨水循環等面向，如何在短時間內徹底變綠，考驗各家業者的應變力、執行力與財力。

產業現實：不夠綠、不夠ESG 等著被消失！

為了與國際接軌，台灣國發會已公佈「2050淨零碳排路徑規劃」，金管會與相關部會則於2022年公佈「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求所有上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成溫室氣體盤查查證等項目，並於2023年起分階段進行，如資本額100億元以上的上市櫃公司、鋼鐵及水泥業需完成碳盤查，估計全台約有19萬家中小型業者受到衝擊，尤其與國外大廠供應鏈有關、外銷歐盟地區為主的企業壓力更大，產業擴及電子、鋼鐵、金屬製造、紡織、運輸、食品等業。

勤業眾信《#2022氣候變遷行動總盤點（Deloitte’s 2022 Climate Check Survey）》調查顯示，逾80%企業領袖認可投資永續具備長期經濟效益、近70%正在執行氣候減緩或調適策略，另有近40%的組織持續加速永續作為。反觀台灣，中小企業家數近160萬，逾全體企業的98%，尤其製造業是用電大戶，如何綠化，搭上ESG永續潮流？

勤業眾信2022年11月發佈的《永續轉型應變之道:新世界秩序下的氣候政策》報告提出三項建議：深化國際或在地供應商之間的合作、提高供應鏈韌性，同時評估供應鏈資源配置的效益並增加投資。此外，建議企業端善用財務工具與內部碳定價，加速數位治理，建構完備的永續供應鏈。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明則指出，國際碳關稅發展關乎台灣的出口競爭力，而碳成本的提升將衝擊產品的價格競爭力，建議企業加強產品碳排放強度的管理與碳足跡監控，或者善用零/負碳科技，如氫能及碳捕集、利用和封存（Carbon Capture, Utilization and Storage；CCUS）等，做為淨零策略。或者可以運用雲端替代方案，透過AI所驅動的邊緣檢測機制可以降低能源消耗、提高營運效率、監控及掌握效能，以及減少工作流程。

圖2 : 根據台灣的「2050淨零碳排路徑」規劃，電力碳排放占國內碳排放最大宗，因此「去碳電力」將是首要。

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