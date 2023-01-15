雷射加工業內需帶動成長

[作者 陳念舜]

基於歐盟已在2022年12月正式宣告針對鋼鐵、水泥產品課徵碳邊境關稅，勢將成為面向這波海嘯衝擊的產業第一排。目前在台灣推行淨零碳棑路徑的主要機關經濟部，也適逢在該產業所處的南部重鎮，率先展出5大領域創新技術，其中與電動車、半導體等次世代產品相關的先進雷射加工技術、設備及雷射源更是關注焦點。

即使現今歐盟各國仍處於俄烏戰火下造成的能源危機，不得不被迫延續燃煤、天然氣等極具爭議性對策來確保供電穩定應變，卻仍然在去年底經過徹夜協商之後，宣告將自2023年10月起，正式針對進口鋼鐵與水泥等高污染產品課徵「碳邊境調整機制」（CBAM）關稅。不僅將改寫未來全球的國際貿易規則；也盼望藉此創造機制，支撐正致力於減碳任務的歐盟產業，鼓勵貿易夥伴致力於製造業減碳。

這對於迄今仍高度仰賴出口貿易帶動經濟，但包含產業自身及用電卻不斷直接、間接大量排碳，又苦無碳交易籌碼可「討價還價」的台灣製造業而言，無疑是雪上加霜。雖然這段時間國內外產官學研等機構早已不時提出預警，工研院也強調：「淨零碳排對產業的壓力不止是成本的問題，而是關乎未來能否生存的關鍵，宣示將協助相關產業優先落實淨零碳排。」

行政院環保署更為此決定，將針對現行《溫室氣體減量及管理法》修法並更名為《氣候變遷因應法》，優先將鋼鐵、光電半導體、水泥、造紙、玻璃、煉油、人纖、石化、基本化學、電力等10大產業，列入優先實現淨零碳排的列管對象，卻遲遲未能完成立法。

因此導致原先預定自2023年開始徵收碳費的構想落空。就連因應歐盟已經定調，將從10月開徵碳邊境稅的新衝擊，也陷入無法源可對於台灣產業先徵碳費並發給憑證的困境，導致業者於出口到歐盟市場時，恐陷入被額外課碳邊境稅的困境，勢將影響台灣輸歐產品的市場競爭力與相關企業的毛利率。

南分院立足排碳產業重鎮 規劃五大領域低碳轉型

其中南部地區位居台灣製造業重鎮，產值約占全台灣的1/3，包括鋼鐵、石化、紡織、電子等產業，尤其長期扮演支撐地方經濟的要角。面對2050年淨零排碳趨勢，經濟部也適於工研院台南六甲院區舉辦「南台灣創新應用展」，特別鎖定南台灣邁向低碳轉型的主要5大產業技術領域，包括低碳智造、化合物半導體、智慧感測、先進雷射、下世代網通，展示由科技專案補助工研院研發的30項低碳創新技術。

當天工研院IEK產科國際所副組長熊治民也在分析雷射應用趨勢時指出，估計2022年全球雷射應用產值可達167億美元，相較於2021年成長10.5%；預估到了2023年將再成長10.0%，突破200億美元規模，總計2022~2027年間CAGR共成長8.9%，

其中亞太地區扮演最大雷射應用市場，約占42%，其次依序為歐洲29%、北美22%。在應用技術領域占比，可依序分為：加工34%、光通訊32%及光電元件19%；又以醫美市場9.4%成長率最高、半導體成長率約9.2居次，後者包含晶片切割及生產製造、曝光技術、PCB切割和鑽孔等應用場域。

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