賴清德結束出訪 陸宣布台灣周邊軍演

副總統賴清德結束出訪友邦和過境美國行程，解放軍東部戰區昨天宣布，在台灣島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，以展現對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，央視後續播出「圍島進逼」畫面，強調共軍全力奪取制空、制海權等，這是繼今年四月總統蔡英文訪美後，共軍再次啟動大規模軍演。

總統府發言人林聿禪昨天表示，我國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是大陸在區域尋釁的藉口，其近日各種作為的跡象，也是營造恐懼的介選手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，表達嚴厲譴責。對於陸方軍事動態，國軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保國家安全無虞，也請國人放心。

國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。陸委會回應中共軍演反控中共才是「麻煩製造者」，強烈譴責中共在台海軍事挑釁，破壞區域和平穩定，並稱此舉「不具任何意義。」

解放軍東部戰區十九日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為中共戰機出航。圖／取自中共東部戰區微博

大陸近來加大對台「文攻武嚇」，繼大陸商務部、國台辦宣布台灣違反世貿組織關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則後，解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅昨天（十九日）一早表示，解放軍東部戰區十九日將位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

稍後，大陸官媒央視曝光演訓畫面，強調共軍按計畫塑造全向圍島進逼之勢，出動海軍、空軍與火箭軍全力奪取制空制海權。新華社報導稱，解放軍各作戰平台按計劃對台灣北部、台灣西南海空域，進行多方向、立體式、長方形抵近壓力，奪取制空、制海權，進行搜潛、反潛演訓，以「塑造全向圍島進逼之勢」。

解放軍報報導稱，在聯合奪取海空制權演練中，由東部戰區空軍殲擊機、轟炸機組成的多機編組掛載實彈，多方向飛赴預定空域建立打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇襲打「敵」偵巡艦機。

根據央視和解放軍報曝光畫面，共軍東部戰區出動殲十、殲十六等空軍機型，海軍艦艇方面出動舷號五二六的溫州艦、舷號五四九的常州艦，和弦號五三三的南通艦等，其中共軍南通艦官兵更在甲板拿望遠鏡對台灣方向瞭望觀察。