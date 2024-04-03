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何豪毅專欄／無人機侵犯領空 國軍必須擊落

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．何豪毅】

日前大陸網友發布一則貼文，文中有我軍二膽島守軍的數張空拍照片，貼文指「台灣二擔島國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光」，消息經我方軍事專家證實並披露，台灣媒體一片譁然，多名立委在國會質詢此事，連國防部長邱國正也表達不滿，揚言「我會負責、也會究責。」

在無人機軍事用途上已有長足進步。電影《全面攻佔3》中，上百架無人機以人臉識別系統暗殺美國總統的情節，看得令人心驚動魄。現實世界裡，2018年8月，委內瑞拉總統馬杜洛曾遭無人機爆裂物攻擊；2021年11月，伊拉克總理卡迪米官邸被無人機投擲爆裂物暗殺未遂；俄烏戰爭中，俄國指控烏克蘭用自殺式無人機暗殺普廷，戰場上無人機投彈攻擊戰壕士的畫面更比比皆是。

對岸好戰網友以無人機襲擾外島國軍陣地，也並非罕見，2022年8月，烈嶼（小金門）守備大隊大膽守備隊就曾發現民用無人機，我官兵以「丟石頭」方式回擊，讓對方無人機知難而退。此事金防部以「認知作戰」為解釋，還曾掀起媒體上一片討論聲浪。

然而我國軍對無人機的應處，顯然還未達「及格」的程度。

國防部回應外界質疑二膽守軍見到無人機的應處時，以「因逆光才未發現無人機」做回應，隨即遭網友打臉，因為照片中地面陰影與無人機同一方向，與逆光之說不符；我軍事專家呂禮詩也發現，官兵發現無人機的當下即作鳥獸散，拋棄在現場的則是好幾箱未開封的實彈木箱，顯示我軍就連敵情觀念的存在與否，都還有很大的討論空間。

儘管目前所發現的無人機侵擾，都以民用型為主，但我方絕無輕忽空間。無論軍用或民用，無人機可以掛彈攻擊都毫無懸念，就算只是丟顆雞蛋，其羞辱國軍的宣傳效果都將嚴重打擊軍民士氣。再退一萬步說，民用的光達系統（Light Detection And Ranging，LiDAR，即光學雷達）也有遙距繪測功能，用於情蒐也是幾萬元、幾秒鐘可以搞定的事，豈可不慎。

對無人機侵擾我外島，對岸外交部前發言人趙立堅稱「在自家領土飛一飛，不值得大驚小怪」，定調大陸網友這項挑釁的行為。我國防部前部長、退撫會主委馮世寬直言「給我打下來」。鑑於無人機各種機敏裝置日漸普及，外加羞辱的宣傳效果，國軍守土有責，面對無人機凌空，只有直接擊落一途，才能達到宣示主權、維護國土的責任。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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