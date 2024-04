何豪毅專欄／無人機侵犯領空 國軍必須擊落

大家小時候可能都看過,這是19世紀英國作家Robert Southey的作品,原名是「Goldilocks and the Three Bears」,故事大意是一個金髮小女孩在森林裡走失了,找不到路肚子又餓的她,突然聞到麥片粥的香味,循香而至三隻熊住的地方,恰好三隻熊出門了,於是她便大膽地闖入,把三隻熊的家當成自己家,吃掉屬於小熊的粥、坐壞小熊的椅子,最後更睡在小熊的床舖上。等到熊爸爸、熊媽媽帶著小熊回到家時,發現家裡被搞得一團亂,小女孩則仍在小熊的床鋪上呼呼大睡。

2024-04-03 11:03