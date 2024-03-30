太平島不太平 小英有心或無心

【文．張淯】

海巡署「太平島港側浚深及碼頭整修工程」3月26日「悄悄」完成啟用儀式，但呼籲蔡英文總統卸任前登島宣示主權的聲浪還沒停止。民進黨強烈反對，認為中國大陸與菲律賓因仁愛礁陷入對抗，若蔡總統此時登島，會被視為麻煩製造者，還可能會被誤以為與中共聯手，更不用說航程遙遠，途中恐會對其造成安全威脅。民進黨既擔心被誤會與中共聯手，又擔心蔡總統途中安危，好不矛盾。

太平島號稱「南疆鎖鑰」，現狀是我固有領土，台灣過去有派陸戰隊戍守，現在則有海巡官兵進駐。這次擴大碼頭浚深工程經費逾17億元，未來可以停泊100噸及4000噸級巡防艦。老實說，民進黨政府若無心經營南海，這等浚深工程需求根本不需要。但是，蔡政府若有心捍衛南海主權與經濟利益，想在南海大展身手一番，印太盟友們跪求合作都來不及，怎麼敢說三道四。偏偏蔡總統有心或無心登島，大小姐一副意興闌珊。

2016年7月12日蔡總統剛上任時，荷蘭海牙國際仲裁法庭的南海仲裁結果出爐，其中針對南海問題，將我國太平島認定為「岩礁」。當時蔡總統底氣十足強調，南海諸島及相關海域主權屬中華民國，「這是中華民國的立場和堅持」，絕對會捍衛國家的領土和主權。

沒想到，蔡總統執政8年後，心裡猶豫好一陣子要不要去一趟太平島，竟是擔心會被認為是麻煩製造者，小英的初心與繼之而成為辣台妹，可都不是這般忸怩作態的模樣。

1947年4月14日，中華民國內政部召開專門會議，會後出版《南海諸島位置圖》，把國界線最南端標在北緯4°左右；標明了東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島的位置和島嶼名稱﹔使用「十一段」國界線，圈成中華民國南海海域範圍。當時美國是承認的，聯合國海洋法公約則還八字沒一撇。中共後來據此主張九段線領海，也是依據此「十一段」線地圖而來。民進黨人若有疑惑，就請內政部出示辨明。

太平島不太平，小英總統被外界撻伐有心或無心，其實無關安全與否，說穿了，就是不想讓美國老大哥不開心。如果美國川、拜兩任總統軍售台灣二十幾批次，蔡總統沒有一次拒絕，還okok、感謝感謝！那誰會相信小英總統敢上太平島？

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