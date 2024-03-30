日本農漁特產的招牌美食——幕之內便當

【文．大空少＆小空姐】

在日本，販售火車便當的地方，常常都能看到「幕之內便當」幾個字，到底什麼是幕之內便當？

「幕」大約是戲院的概念，日本有很多戲劇文化，諸如能劇、歌舞伎、藝伎表演等等，這些藝術形式需有專門的演出場合，以完成「付費欣賞」的經濟運作模式，有些設立於室內，更能提供閱聽人免於日曬雨淋的困擾，當然，具有經濟效益的演出，更不會因氣候影響而受到耽誤；而「幕之內便當」，一開始就是設計作為在這類場合食用的便當，後來因廣受日本人歡迎，走出了劇院。

一般而言，幕之內便當有獨有的型式，首先，它的飯是未經調味的白飯，日本很多便當的飯是調過味的，諸如壽司飯加醋、海鮮類與炸豬排類都各自有其淋飯醬汁、甚至是放上炒飯的便當款式都很常見，但幕之內便當即使放上梅子或撒上芝麻，基本裡面仍必需是零調味的白飯。

其次，它整體強調乾爽、菜色不含汁水、每項菜色分隔明確、即使是煮過後的葉菜類蔬食，也會擰乾水分，以保持便當內每道菜的風味獨立，不因汁水的流動，影響到其它菜色甚至是白飯的風味與口感，這種堅持，也延長了便當的保存時限與維持白飯入口時的嚼勁。

第三，它通常強調菜色多樣。日本的火車便當款式多種，有些強調主題的設計，像是牛丼、豬排飯之類的，甚至只有單一主菜放在飯上而已。而幕之內則會有許多置放菜色的小隔間，通常隔間大小一樣，每道菜色份量或許不多，但普遍追求多樣化。對於習慣台灣便當的朋友來說，幕之內便當的這種形式也會有「找不到主菜」的疑慮。

在日本從北到南，販賣火車便當的地方，都很容易找到「幕之內便當」的款式。

簡單的說，幕之內便當是一種「呈現的形式」，而不是以「味道」、「作法」、「地域」等分類創造出的名詞，這也讓幕之內便當在全日本各地，成為「展示當地特色農林漁牧產品」的一個舞台。

日本四季分明，每個地方都有它對應區域與季節的優質農產品，同樣的，即便是漁獲，也會因季節的不同而有重大差異。此時，幕之內便當容納多種菜色同時展出的形式，給各地方特色農產品提供了絕佳的行銷舞台，這也是讓幕之內便當從北到南都能在各地火車站看到它的主因。

火車便當如果密封包裝看不到裡面菜色，許多商家會將菜色分佈拍成照片供買家參考。在日本，通常照片與實物的差距非常小。

在日本，火車便當是很貴的食物，筆者鮮少吃。除非時間真的很緊迫，而且列車一坐又要2、3個小時以上，才會在趕行程的路上買一份火車便當，以免血糖過低時找不到美味的食品而忍受挨餓的痛苦。如果轉車時間足夠的情況下，筆者寧願走出車站，買份壽喜牛肉飯帶上車，這大概是火車便當的1/3價就能享有同等飽足感，而且，飯還是熱的。

不過，如果時間真的不允許，而且，你又來到了某項特色食物的最佳產地，那麼，幕之內便當，很可能就是幫助您做出「最佳判斷」的明顯字樣。日本人普遍會將當地特色農產品製作成便當配菜，並在幕之內便當上呈現給旅客，那麼，也就是說，您只需選擇「幕之內」的款式，基本上就是認識當地特色農林漁牧產品的最佳保障。

同樣叫幕之內，但每個地方菜色不同，絕大多數都會以當地特產為主。

幕之內便當演化到今天，已經不再是火車便當專用的名詞，在超商、便利店、大型連鎖購物中心，基本上都能發現他的身影，而多菜色的格式、傾向於重視特定的食材和地方風味的形式，也讓它成為一窺地方特產的捷徑。

獨家報導主筆室／製圖

再次於日本搭火車時，如果您不想總是吃到處都吃得到的主菜便當而想換換口味的話，那麼，試試看幕之內便當，您就可以很快的知道，買便當的地方，有那些特產了。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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