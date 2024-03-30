防詐照過來！識詐自保3招

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／內政部警政署
圖／內政部警政署

【文．莊嘉宏】

針對AI科技發展迅速，如何防範偽造聲紋的詐騙電話（諸如接到來電表示是自己認識的親友，要求匯款應急等）？刑警局大力推廣「1聽2掛3查證」三步驟。先透過電話反查，確認方才來電的是否確實為認識的親友本人，而不要朝急著匯款；刑警局亦傳授防詐心法，例如可以跟親友事前約定好「通關密語」，像是最想去哪遊玩？一起去泡溫泉的地點等，作為在電話中查證親友身分的即時指標，這些都是相當簡單且有效的方式。

科技日新月異，詐騙集團這些宵小鼠輩也不斷提升行騙的手法與技能。所謂知己知彼百戰不殆，為此，內政部警政署責成各直轄市、（縣）市警察機關成立防詐宣講團，改變傳統宣導模式，主動發掘不同面向之潛在被害人，並精進防詐宣導吸睛度，透過各樣態之宣導管道，精準投放防詐訊息予各層受眾，使民眾識詐能力有效提升，全力防阻詐騙案件之發生。

為此，刑事警察局於民國113年3月20日辦理「精進識詐宣導」教育訓練，除邀請數位行銷專家蒞臨該局實體授課外，同時亦與全國各直轄市、縣（市）政府警察局及所屬分局視訊連線，讓各地區警察人員不受空間限制進行學習，藉此吸收到新的知識，以增廣見聞。

刑事警察局預防科表示，透過本次教育訓練，深入講解社群平臺詐欺網絡現況，並說明本局主辦之多元行銷實務成功案例，搭配意見交流時間，讓受訓種子教官更加瞭解如何善用各式資源與管道，增強警察機關公眾宣導效果，同時藉由與各地區警察機關視訊連線，使各地區更有效凝聚識詐宣導焦點，以全面提升全國警察機關識詐之宣導量能。

相當諷刺，民進黨政府高官們多次擺拍大合照，宣示打詐決心，選定某年為防詐元年，政治宣傳做得十分充足，但民眾受詐騙損失的金額卻逐年增長，成為另類的台灣經濟奇蹟；蔡英文及民進黨政府另外砸大錢建置數位發展部，卻成為成天出國搞外交、與鄉民鬥嘴而不務正業的奇特單位，防詐重責大任只能落在願意苦口婆心、肯做實事的刑事警察局肩上，不禁讓人搖頭感嘆。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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