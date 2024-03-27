台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍調度南部戰區海測船前進台日海域

【文．陸文浩】

軍事掃描：美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）3月20日在聯邦眾議院軍事委員會聽證會上表示，解放軍近年來一直在模擬海上空中封鎖等對台軍事行動，自從2020年以來，軍費支出增加16%，已超過2230億美元（約7兆台幣），「所有的跡象都顯示，解放軍會達成目標，做好2027年攻台的準備」。

我陸軍馬祖防衛指揮部3月22日舉行第1季「雲台操演」。

日本共同社日前報導，菲律賓最北端巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）3月9日證實，當地一座民用港口興建計畫將由美國軍方出資，港口用途在於危機發生時安置從台灣撤出的菲律賓移工，美軍人員預計4月到訪細談。3月22日改口，美軍不會參與這座港口的開發興建。

日本陸上自衛隊3月21日在日本沖繩縣宇流麻市勝連分屯基地，正式成立第7地對艦飛彈連隊下轄4個飛彈中隊，分別部署在鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣沖繩本島、宮古島、石垣島。這是陸自首度在沖繩地區部署反艦飛彈單位，主要配備日本自製12式陸基反艦飛彈，以提升日本西南海域安全，藉此加強應對中共威脅。21日也將一批電戰部隊調往與那國嶼，具備電戰干擾與情監偵能量。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」3月24日稱美國P-8A反潛巡邏機，在1435時在台灣西南空域活動。

政治掃描：根據菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）稱，3月21日菲律賓海洋科學家搭乘漁業與水產資源局（Bureau ofFisheries and Aquatic Resources）船隻前往鐵線礁時，一艘中國海警船橫穿它的航道。中國海警局指34個菲律賓人「非法」登陸鐵線礁，發言人甘羽透過聲明表示「中方海警執法人員依法登礁並查證處置」。根據塔瑞耶拉稱，儘管有中國船隻在場，還有中國軍用直升機在頭上盤旋，菲律賓的科學團隊仍在2個島礁待4小時，成功完成調查任務。大陸海警局3月23日通報，菲律賓在上一次運補僅18天後，「違背承諾」再派2艘海警船、1艘運補船擅闖仁愛礁鄰海，向其非法「坐灘」軍艦實施「非正常運補」，藉機侵權挑釁滋事。

圖／獨家報導主筆室製圖

美國總統拜登於美東時間3月23日簽署「2024會計年度綜合撥款法」，完成法案的立法程序，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源，其中包括提供台灣對外軍事融資無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等。

外交掃描：加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）近日接受媒體專訪指出，加拿大的印太戰略特別提及，反對以脅迫或武力等方式片面改變台海現狀，因此要求加拿大軍艦增加航經台灣海峽的頻率，並強調台海屬於公海、國際水域，而不是任何國家的領海。

我副總統當選人蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，分別會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與眾議院代理議長巴圖謝克（Jan Bartošek）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）及波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等歐洲國會友人，同時與各國國會友台小組成員，以及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。

中共掃描：中國大陸東部戰區海軍發布，近日某護衛艦支隊艦艇編隊，聯合「空軍和海警」輾轉多個海域進行多項課目、跨晝夜的實戰化訓練，具體演練項目甚至包括海警船遭遇「暴力抗法」等特殊情況。大陸央視報導，大陸海警與軍方此次聯合訓練，東部戰區海軍出動056型輕型護衛艦鄂州艦與義烏艦，空軍則派遣1架殲-11重型戰鬥機。

3月22日日本防衛省統合幕僚監部稱，共軍1艘海測船/海洋26，由東海經我釣魚台以西、往東南向行駛、過日本與那國嶼河西表島間水域向西南行駛，進入西太平洋（在台灣東部海域）。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

本室，從近日發現在中菲南沙鐵線礁衝突中，發現共軍東部戰區駐浙江舟山第3驅逐艦支隊，054A型護衛艦徐州號/530在南沙擔負駐防任務，顯示共軍在南沙島礁與主權維護中，除了南部戰區海軍擔負重責大任之外，東部與北部戰區海軍均可成為支援兵力。

另外以往在台灣周邊海域活動，共軍後勤艦船均以東部戰區為主。但近日共軍1艘海測船/海洋26，本室發現該船為南部戰區海軍駐廣州海珠海測船大隊636A型海洋綜合調查船，罕見現蹤於日本西南諸島與我台灣以東海域活動。對此，推斷共軍在台日附近海域經營戰場，從事水文調查任務指導單位提升至中央聯指。

由於從「0214金廈事件」後，大陸福建海警局等海上執法單位，頻密在我外島進行聯巡；加上近期共軍東部戰區056A型導彈護衛艦鄂州號/513、義烏號/518，為隸屬駐福建寧德三都澳第15護衛艦支隊，與海警及共機進行聯合訓練，推斷大陸沿海，尤其當面海域將後者演練新常態並列入年度訓練。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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