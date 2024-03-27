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走進福井火車站 變侏儸紀公園

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
福井車站的主建物畫滿恐龍，前方的公園站滿恐龍，在告示牌前進行解說的也是恐龍。
福井車站的主建物畫滿恐龍，前方的公園站滿恐龍，在告示牌前進行解說的也是恐龍。

【文．大空少＆小空姐】

做為極受人類歡迎的電影明星，但凡能與恐龍攀上關係者，無不卯盡全力善加利用，成為名副其實的「攀龍」附鳳。而先天條件優異的福井縣，更把這樣的舉動發展到極致。

站體外牆繪有擬真的3D恐龍圖樣，牠們的行為正好是「撞破牆壁」。
站體外牆繪有擬真的3D恐龍圖樣，牠們的行為正好是「撞破牆壁」。

福井縣是日本最知名的恐龍化石生產地，產量佔全日本80%以上，除了產量高，種類也多，成為日本的恐龍之都、恐龍迷的天堂。由於這難得的天時與地利，福井縣與恐龍展開了全方位的聯繫，規模冠於全日本的恐龍博物館，據統計1年的參觀人次高達70萬，代表福井縣的吉祥物，也由一隻名為「Juratic」（與侏儸紀諧音）的可愛版綠色恐龍扮演。而為了迎接為來自各地的恐龍迷，福井縣更是絞盡腦汁，讓旅客從步出火車起，就能在車站裡，與恐龍展開一連串精彩的接觸。

火車站前方的公園，有大比例製作的恐龍模型，除了造形擬真外，每一隻都能動，也能發出叫聲。以往類似這種造價不斐的展示品，多需要付費觀賞，而到福井不需費用。此外置於戶外日曬雨淋，更不難想見日本人對於模型製作的高超技藝。
火車站前方的公園，有大比例製作的恐龍模型，除了造形擬真外，每一隻都能動，也能發出叫聲。以往類似這種造價不斐的展示品，多需要付費觀賞，而到福井不需費用。此外置於戶外日曬雨淋，更不難想見日本人對於模型製作的高超技藝。

口渴了，就連販賣機的塗裝也是恐龍。
口渴了，就連販賣機的塗裝也是恐龍。

即便您是恐龍迷，也是以恐龍做為目的而來到福井，相信仍會為這恐龍四處奔竄的景像感到驚喜，畢竟以恐龍做主題的火車站很難找到，而福井站又把這樣的訴求發展到極致；當然，如果您不是恐龍迷，相信也會在極短的時間內，了解到「這是一個與恐龍有密切聯繫的地方」。就城市宣傳的角度而言，福井車站的作法應可給予相當成功的讚美，就觀光旅行的角度而言，它更是特色滿溢、與眾不同、飽含價值的景點。

獨家報導主筆室／製圖
獨家報導主筆室／製圖

火車站本身能成為觀光重心嗎？其實，努力於此的不在少數，但若以結果衡量，福井可算是成功範例之一。當然，如果您覺得還要專程去一趟博物館太遠、太累、又太花時間的話，其實在福井車站多逛幾圈，也是能滿載而歸。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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