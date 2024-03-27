國戰會論壇／美中間諜衛星戰 「老大哥天眼」全看光

【文．譚傳毅】

英國路透社報導披露SpaceX正在打造一個強大的新偵察系統，由數百顆具有地球成像能力的衛星組成，能在低軌道上以蜂群的形式運行，與馬斯克SpaceX公司合作的客戶機構正是國家偵察局，再度掀起美國軍用偵察的里程碑。美國國家偵察局成員來自中央情報局及美國空軍，主要是替五角大廈和與情報機構提供機密「衛星圖像」，相較中國也在自建衛星基地，恐怕又將上演美中間諜衛星戰的全新篇章。

間諜衛星又稱軍用偵察衛星，主要進行情報搜集，種類包含軍事分布、運輸、資源等相關活動，分散在地球週遭的軌道空域，能避免侵犯領空的國際爭議。馬斯克的SpaceX在俄烏戰爭中大放異彩，透過遍布全球的低軌道星鏈衛星（Starlink），星鏈可以突破中國的互聯網防火牆，藉由一個衛星接收器具就可以和世界聯繫互通，已對中國的太空軍武科技產生嚴重威脅。美國間諜衛星在「AI搭配星盾衛星天眼」、「戰爭地圖全面勾勒」、「各式戰機連結互通」也將展現美國科技天眼的國防實力。

AI搭配星盾打造科技天眼

SpaceX本月發射世界上體積最大及動力最強的巨型火箭「星艦」，「星艦」是由火箭推動器及飛船所組成，美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）公開祝賀發射成功，馬斯克的太空事業有了政府幕後撐腰，也讓服務個人與商業用戶的「星鏈」，進階到提供國防與情報機構的「星盾」，AI搭配星盾的間諜衛星勢必成為美國軍事的最強天眼。

「星盾」的偵查科技能夠強化資訊作戰與情報監控能力，「星鏈」已經成為「烏俄戰爭」讓烏克蘭維持不對稱作戰的關鍵因素，由於烏軍掌握整體戰略發展，鎖定俄國軍事行動相關資訊，「星盾」這套先進的衛星網路不僅可以提供即時情報，未來若是結合AI提升對全球各地軍事目標的識別作動，隨著電子作戰飛機逐步走向歷史，AI搭配星盾打造科技天眼也將成為下一波國防戰力。

戰爭地圖全面勾勒

SpaceX打造「星盾」這套美國間諜衛星為了強化鎖定地面目標能力，除了資安保密協定附帶大傳輸量，當今包含無人機、刺針防空飛彈、反裝甲戰車武器系統等，一旦敵方發動偷襲戰術往往損失慘重，為了能讓軍隊迅速蒐集情報獲得優勢進行反擊，透過監控全面勾勒戰爭地圖將讓敵軍無所遁形。

AI驅動的瞄準器和無人機軍事技術正在迅速發展，成為「以哈戰爭」中以色列最新動用的自主武器，除了可以有效摧毀敵方的無人機，還能繪製哈瑪斯在加薩的龐大隧道網路地圖，便於以軍在地面上和地面下進行作戰，完成全方位的打擊作戰。

各式戰機連結互通

SpaceX公司表示打造「星盾」可以提升圖像、通信和「託管有效載荷」（Hosted Payloads）三大領域，當中所謂「託管有效載荷」，是為政府提供衛星（航天器的主體），將其作為一個靈活平台，完成「端到端」（End-to-End）服務效果，SpaceX建造從地面天線到衛星設備還能驅動火箭發射衛星，已經開啟各式戰機連結互通的太空作戰。

美國以及北約盟國預計近期將要提供烏克蘭成千上萬架人工智慧（AI）無人機，能夠成群結隊同時攻擊俄國數個軍事目標，無須人員進行個別操作，彼此還能聯繫溝通，如果將來結合「星盾」技術，勢必形塑太空對地作戰的全新樣貌。

美國間諜衛星再現「科技天眼」，恐怕又將上演美中科技戰的全新篇章，SpaceX這套新偵察系統將助力美國，強化「AI搭配星盾衛星天眼」、「戰爭地圖全面勾勒」、「各式戰機連結互通」的科技作戰實力，難怪已經引發中國與俄國在公開場合接連跳腳。

馬斯克先前提出完全遵照所有美國政府合約，反駁扣住台灣「星盾」的通信服務，但美國共和黨眾議員暨中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「星盾」在台灣周邊地區處於停用狀態，希望確保美軍在台海周邊掌握監控能力。

美國一旦展現間諜衛星的科技實力，能讓AI搭配星盾衛星天眼，提升白宮對全球各地軍事目標的識別能力；透過監控全面勾勒戰爭地圖將讓敵軍無所遁形，完成全方位的打擊作戰；促成各式戰機連結互通，展現太空對地作戰的全新樣貌。

美國間諜衛星利用SpaceX公司「星盾」展現「科技天眼」的軍武科技，這類衛星可在全球範圍內，迅速捕捉各國地區上地面活動的連續影像，提供軍事部門以及情報機關，這項計劃一旦成功，「老大哥在看著你」恐怕不再只是小說情節。

（作者蔡炫為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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