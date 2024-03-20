台灣戰情室／共軍演訓常態化 壓縮台海預警時間麻煩大

【文．陸文浩】

兩岸情勢瞬間緊張起來，這當然是因為中國大陸否認金廈存在禁限制爭議水域，以及否認海峽中線默契，導致中共海警船強勢執法、軍機艦頻密「跨線」戰備警巡，台灣政府當然會說中共擾台，但是國人翻開地圖看看，這些爭議水域靠近對岸還是靠近台灣？兩岸缺乏溝通機制，「海峽中線各表」麻煩恐無休無止；更糟糕的是，民進黨政府相信美國會堅若磐石地挺台，結果謬矣！

我國防部公布3月12日計有共機10架次、共艦9艘次在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線進入西南及東部空域4架次。日本防衛省統合幕僚監部12日稍晚，發現運-9情報蒐集機1架與轟-6機2架由東海經宮古海峽進入西太平洋後轉至宮古島以南與石垣島以南四點連線空域，推斷協同共軍無人機由台灣西南經呂宋海峽往東北方至前述空域聯訓。

我國防部復於13日1030時立即公布，自0700時起陸續發現共軍殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部及南部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。依據筆者近年觀察與分析，上述為共軍針對近日美國白宮於美東時間11日發布「2025會計年度預算」（The President’s FY 2025 Budget Request），其中國務院編列1億美元（約新台幣31億4000萬元）「歷史性」援台預算，強化台灣的嚇阻能力，維持台海和平與穩定、美海軍橫須賀基地（日本神奈川縣）神盾驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）11日在沖繩縣石垣島（石垣市）靠港、美出資在菲巴丹群島建港口等對台美日菲進行軍事嚇阻與戰場監視任務。

首先，筆者從多年共軍對我襲擾因素有：美軍航母戰鬥群、偵察機、轟炸機等往來巴士（宮古）海峽、國外軍事同盟聯演在中國周邊演習且針對性強、外國官方第三號人物以上層級或卸任重量級前官方人物，具有國際影響力訪台、台獨言論與作為、非攻擊性對台軍售等，於事發時間前後、有因果關係，在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」。這次，增加美軍就近部署於台灣以東之日本石垣島及台灣南部之菲巴丹群島。

美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）於11日針對援台預算，並在國務院記者會指出，「這是首度為台灣單獨匡列特定預算項目，再次彰顯美國對提供台灣安全援助及對維護自由開放印太區域的承諾。此外，美國國防部也編列5億美元經費，用於補充透過『總統提用權』（PDA）提供給台灣軍援後的美國武器庫存。」

大陸外交部發言人汪文斌於12日例行記者會時表示，「中方堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，我們敦促美方恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。中國將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。」

3月12日0742-2146時，共軍殲擊機等主、輔戰機及無人機計6架次，在浙江與福建交界處以東至福建與廣東交界處之台灣海峽以西一帶空域活動。1030-2001時輔戰機及無人機計3架，在我東沙島東北方、台灣防空識別區西南邊緣進入，往南南西邊緣離境後折返。另我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」12日1729時披露，共軍無人機在海峽中線附近，運-8反潛機在西南空域。

其次，美軍神盾驅逐艦「裴拉塔號」於近日抵達日本石垣島部署制衡中國大陸，引發當地民眾抗議。媒體稱，「美方要求約300人上岸，以供船員休息與補給。該市以沒有水深足夠的碼頭為由，拒絕「裴拉塔號」靠岸、該艦停在近海，換乘民用船隻後上岸。港灣工會罷工，以示抗議。」

查詢美軍神盾驅逐艦「裴拉塔號」曾於去（2023）年11月1日與加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）在台灣海峽由南向北進行例行性自由航行任務。該船是第64艘伯克級驅逐艦2017年服役，具備「整體防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，能夠同時與空中、水面與水下目標接戰，並具有射程1600公里以上之遠距戰斧型艦對地巡弋導彈，戰力強大。

隨著近兩年，美航母面對共軍火箭軍東風-21、東風26等遠距地對海攻艦導彈系列、遠距、精準與破壞力大，使美航母不敢抵近台灣以東海域；有可能此次美海軍運用具有遠距攻防兼具之神盾級驅逐艦部署台灣以東海域，並前沿戰略部署至日本石垣島，已向中國大陸傳遞軍事威懾力度為最佳考量。同時也迫使，共軍東部戰區3月12日派遣具有對陸海空電子通信偵蒐能力的新型運-9情報偵蒐機對美神盾級驅逐艦情蒐各類型電子參數，以及石垣島上地對海反艦導彈等軍事設施進行情蒐任務。另派遣兩架轟-6機，組成對海打擊群，配備具有空對海遠距打擊能力之鷹擊系列巡弋導彈，向美神盾驅逐艦進行武力示懾。

前述日方發現共軍空中兵力動態與演訓，並與我國防部3月12日0952-2250時發現共軍無人機計1架，由福建大埕灣以南往台灣西南、台灣防空識別區南南西邊緣（距離台灣鵝鑾鼻西南42浬）離後，轉東北方經呂宋海峽、進入西太平洋。後延伸日方發現1架不明共軍無人機出現在日本石垣島以南空域往東北至宮古海峽折返。推斷無人機與運-9情蒐機對日石垣島周邊進行聯合監偵任務後折返；期間共軍無人機往返經過呂宋海峽空域，順勢偵察美將進駐的菲巴丹群島與日後欲新建港口等情資。

最後，筆者從共軍3月12至13日在台灣周邊海空動態推斷，前者為延續共軍3月9至10日連續2天派遣運-9反潛機，由東海經宮古海峽抵達日本宮古島以南盤旋、且逐漸擴大反潛區域及海空巡邏。

3月14日9時許，我國防部稱13日計有共機26架次、共艦10艘次在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」任務。分於0626-0955時主、輔戰機計3架次，在浙江溫州以東空域，距離台灣基隆以北約98浬，其中1架跨越台灣海峽中線北段。0658-2212時殲擊機（推斷殲10、殲11）等主、輔戰機及無人機計12架次，在浙江與福建交界處至福建與廣東交界處、台灣海峽中線一帶空域戰巡，其中6架逾越海峽中線。另運-8反潛機1架由福建大埕灣以南往台灣西南至防空識別區南南西邊緣離轉東北，經呂宋海峽進入西太平洋往台灣防空識別區東南邊緣離境後折返。0700-1823時主戰機（殲-16等）、空警500預警機及無人機計10架次在我東沙島東北，台灣防空識別區西南邊緣至南南西邊緣一帶空域聯訓，距離台灣鵝鑾鼻西南約88浬。

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另我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」13日1519時稱，美國空軍RC-135偵察機在西南空域繞圈。

筆者擔心，從近兩年共軍沒收台海中線，共機頻密跨越中線、在台灣周邊海域常態部署作戰艦、頻密派遣電子偵察艦，海測船，民用科研船與無人船及拖船、漁船等在台灣周邊海域活動。隨著，中美國際政治角力與台美軍事合作及美方在台海問題上敲鑼打鼓方式、持續敲打中國大陸敏感神經與「一中原則」等紅線。再觀察近年共軍機艦活動情況與態勢，今年共軍在台灣周邊海域演訓將逐漸成常態化，更進一步縮短我海空防禦預警時間。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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