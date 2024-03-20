何豪毅專欄／兒福聯盟經費 或許還可這樣用

【文．何豪毅】

一名受託保母涉虐死一歲男童案，連日來包括涉案保母、督導社工員等相關人士的背景引發熱烈討論，然而仍有許多相關議題尚未受到社會關注，如死亡男童及其家屬背景，這些在社會陰暗角落的弱勢其實並非特例，值得各界持續追蹤，否則未來類似個案將持續發生。

這名死亡男童會成為受託個案，源自於母親為典型的吸毒犯，父不詳。不少人知道，女性吸毒犯在女監裡佔近九成，以桃園女子監獄為例，平常收容約一千二百人，有超過一千名是因吸食毒品而入監，而使用毒品的女性因濫交生子者不在少數，女監內允許女性服刑者可攜三歲以下嬰幼兒同監，也因此女監裡有不少嬰幼兒，跟著坐牢的媽媽在女監裡生活。

在女監裡生活的嬰幼兒，很難獲致正常的教養環境，許多嬰幼兒從小沒有父親，便有同監的女同性戀者「自任」父親角色，在這種環境下長大的孩童，認知偏差、個性偏執者不在少數，這些孩童成長後「出獄」，往往與社會格格不入，需要更多社服資源加以協助。

據女監內部人員指出，其實不少坐牢女性也知道，卻控制不了自己產下不幸的下一代，都有很強烈的意願結紮，避免孩子繼承自己的悲劇，卻往往苦於沒錢可施作結紮手術，若有免費絕育手術可做，相信有超過半數服刑女子會願意簽字結紮。

此方案該如何落實呢？以桃園女監為例，一千名因毒品坐牢的女子，一年若有500人願意結紮，以結紮手術市價1.5萬元計算，一整年所需費用也不過750萬元，再以每次絕育手術恢復期一個月，要求剩餘刑期逾一個月者才能簽絕育自願書，可能每年只要500萬元，即可避免類似悲劇再度發生。

當然，從台灣少子化世界第一的角度來看，這項免費絕育手術計劃可能會因為讓少子化加遽而被外界攻擊，然而從優生學角度討論，這群受刑女性在懷孕時也無法避免吸毒，製造大量缺陷嬰兒，其結果只會拖垮社福醫療資源，實在無法忽視其弊大於利的問題。

2019年時兒福聯盟曾以3.7億代價，在內湖買下一整層辦公室，當時還一度鬧上新聞；男童遭虐死的新聞見報後，也被查出聯盟的支出只有占總捐款的48%，遠低於其他公益組織。從積極面來看，兒福聯盟若能以每年500萬元代價，支付這項女監免費絕育計劃，有非常大的實質意義，主事者不妨慎重考慮，減少這類悲劇的再度發生。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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