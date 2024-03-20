快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

何豪毅專欄／兒福聯盟經費 或許還可這樣用

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／兒福聯盟官方網站
圖／兒福聯盟官方網站

【文．何豪毅】

一名受託保母涉虐死一歲男童案，連日來包括涉案保母、督導社工員等相關人士的背景引發熱烈討論，然而仍有許多相關議題尚未受到社會關注，如死亡男童及其家屬背景，這些在社會陰暗角落的弱勢其實並非特例，值得各界持續追蹤，否則未來類似個案將持續發生。

這名死亡男童會成為受託個案，源自於母親為典型的吸毒犯，父不詳。不少人知道，女性吸毒犯在女監裡佔近九成，以桃園女子監獄為例，平常收容約一千二百人，有超過一千名是因吸食毒品而入監，而使用毒品的女性因濫交生子者不在少數，女監內允許女性服刑者可攜三歲以下嬰幼兒同監，也因此女監裡有不少嬰幼兒，跟著坐牢的媽媽在女監裡生活。

在女監裡生活的嬰幼兒，很難獲致正常的教養環境，許多嬰幼兒從小沒有父親，便有同監的女同性戀者「自任」父親角色，在這種環境下長大的孩童，認知偏差、個性偏執者不在少數，這些孩童成長後「出獄」，往往與社會格格不入，需要更多社服資源加以協助。

據女監內部人員指出，其實不少坐牢女性也知道，卻控制不了自己產下不幸的下一代，都有很強烈的意願結紮，避免孩子繼承自己的悲劇，卻往往苦於沒錢可施作結紮手術，若有免費絕育手術可做，相信有超過半數服刑女子會願意簽字結紮。

此方案該如何落實呢？以桃園女監為例，一千名因毒品坐牢的女子，一年若有500人願意結紮，以結紮手術市價1.5萬元計算，一整年所需費用也不過750萬元，再以每次絕育手術恢復期一個月，要求剩餘刑期逾一個月者才能簽絕育自願書，可能每年只要500萬元，即可避免類似悲劇再度發生。

當然，從台灣少子化世界第一的角度來看，這項免費絕育手術計劃可能會因為讓少子化加遽而被外界攻擊，然而從優生學角度討論，這群受刑女性在懷孕時也無法避免吸毒，製造大量缺陷嬰兒，其結果只會拖垮社福醫療資源，實在無法忽視其弊大於利的問題。

2019年時兒福聯盟曾以3.7億代價，在內湖買下一整層辦公室，當時還一度鬧上新聞；男童遭虐死的新聞見報後，也被查出聯盟的支出只有占總捐款的48%，遠低於其他公益組織。從積極面來看，兒福聯盟若能以每年500萬元代價，支付這項女監免費絕育計劃，有非常大的實質意義，主事者不妨慎重考慮，減少這類悲劇的再度發生。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

社長的話／賴清德龍椅不好坐！

社長的話／性別平權——坐而言更需起而行

富邦為何想賣MOMO TV：企業成功的關鍵作為

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

一個月男嬰為今年首例百日咳個案 疾管署揭染病關鍵

剴剴案批政府甩鍋 黃智賢：兒盟球員兼裁判、剝削社工

鏡週刊爆虐童案涉案保母胞妹疑庭外串證 北檢：全案調查中

追悼疑遭虐死1歲童活動 新北盼痛心事件勿再發生

相關新聞

台灣戰情室／共軍演訓常態化 壓縮台海預警時間麻煩大

兩岸情勢瞬間緊張起來，這當然是因為中國大陸否認金廈存在禁限制爭議水域，以及否認海峽中線默契，導致中共海警船強勢執法、軍機艦頻密「跨線」戰備警巡，台灣政府當然會說中共擾台，但是國人翻開地圖看看，這些爭議水域靠近對岸還是靠近台灣？兩岸缺乏溝通機制，「海峽中線各表」麻煩恐無休無止；更糟糕的是，民進黨政府相信美國會堅若磐石地挺台，結果謬矣！

何豪毅專欄／兒福聯盟經費 或許還可這樣用

一名受託保母涉虐死一歲男童案，連日來包括涉案保母、督導社工員等相關人士的背景引發熱烈討論，然而仍有許多相關議題尚未受到社會關注，如死亡男童及其家屬背景，這些在社會陰暗角落的弱勢其實並非特例，值得各界持續追蹤，否則未來類似個案將持續發生。

賴清德龍椅不好坐！

適值520政權交接前夕，新閣人事更替之際，準總統賴清德雖大權在握，但選前信誓旦旦走蔡英文路線，選舉結果淪為「雙少數」總統，黨內派系爭搶位子，卻也傳出國防部長難產之憂。

台灣戰情室／台海安全亮橘燈 黃海、南海比台海更緊張

美韓「自由護盾」（Freedom Shield）春季聯合軍演，於3月14日在距離北韓30公里的抱川市，進行實彈射擊與空降演習後結束。按：軍演3月4日起，另韓國軍聯合參謀本部8日報告稱，從5日中午12點到7日，探測到北韓數次向西部海域五島發射的GPS電波干擾信號。

對抗中國 川普實現自給自足的能源政見能成真？

川普「超級星期二」（Super Tuesday）3月5日這天在15個州大獲全勝，估計可囊括超過1/3的共和黨黨代表票，幾乎篤定代表共和黨與現任的總統拜登競逐大位，他若贏得選舉，其能源和環境政見的方向已經十分明確。他曾經在官方網站發佈了一系列演講，其中近期有三個涉及能源環境議題，顯示了他對此問題的重視。本文綜合了這些相關視頻的演講內容，以更深入地瞭解川普在能源領域的政見和立場。

快評／誰在放任「陳耀祥們」

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥對「鏡電視申設案」自信滿滿，由於立法院成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱項目小組，NCC須在一個月內重新提送項目報告，但陳耀祥表明報告屬於業務延續無重寫問題，凸顯的是黨政不分的極權心態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。