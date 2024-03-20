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賴清德龍椅不好坐！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自吳崢臉書
圖／取自吳崢臉書

【文．張淯】

適值520政權交接前夕，新閣人事更替之際，準總統賴清德雖大權在握，但選前信誓旦旦走蔡英文路線，選舉結果淪為「雙少數」總統，黨內派系爭搶位子，卻也傳出國防部長難產之憂。

前陣子《自由時報》連續三天大篇幅點名數位發展部長唐鳳不適任，必須下台。如果是平常媒體或是親藍媒體，批判唐鳳不適合再正常不過，事實上去年8月數位部掛牌一周年時，就有科技媒體點名唐鳳把部長做小了，忙著出國參加論壇，只會做蚵仔麵線點餐app，拿大筆預算做個人小事之譏。但是，特定派系透過親綠《自由時報》發難，顯然等不及看守內閣安全下莊，叫陣意味濃厚，恐怕不只是劍指英系唐鳳一人而已。

果不其然，立法院剛剛通過針對《鏡電視》申設過程弊疑案，成立調閱專案小組，第二天《鏡傳媒》披露新內閣布局指出，引述多名賴系立委點名唐鳳、王美花、王國材、陳吉仲處理政策和民怨不力，必須檢討。

奇怪的是，這家綠媒與英系交好，卻反而爆料賴系針對英系開刀，即使選前已經請辭下台的或即將換閣的依然沒放過，合理的推論是黨內應有協商，希望同為執政黨人才，盡量留用，以免予外界派系爭位子聯想；也避免戳破蔡英文政府施政滿意度高的假象。但是，民怨、黨怨已傷筋動骨的人必除之而後快，派系妥協的暫且留校察看。

因此，穿插一個新系王國材，卻輕輕放過蘇系NCC主委陳耀祥、英系外交部長吳釗燮、衛福部陳時中、薛瑞元、王必勝、管碧玲等民怨同樣爆高的閣員。如果檢討大選戰犯，這些輕輕放過的部會首長，哪個能禁得起檢驗？民怨會低於唐鳳、王美花、陳吉仲？

爭議綠媒揮刀，要嘛賴系立委發起權鬥，要嘛這家綠媒系列報導不夠客觀，已悄悄改變立場，畢竟立法院剛剛通過針對其申設過程弊疑案，成立調閱專案小組，時機上不得不說敏感了一點，是否隱含著「不要丟包我」，否則……。

眼看520就職前敏感的新內閣人事雜音甚多，只有國防部長一職，軍中將領興趣缺缺，媒體盛傳國安會秘書長顧立雄有意承擔，顧立雄是否保護蔡英文總統或妻子王美花安全下莊，媒體風向尚不得而知，但是有一點是肯定的，兩岸兵凶戰危、有台獨基因的賴清德與有反獨基因的軍系將領，恐怕合不來。

畢竟在民進黨統獨光譜中，非典型的蔡英文被定義是中華民國憲法派，賴清德新手上路，會走蔡英文路線還是悄悄轉彎，不僅國防部長夜不安枕、睡不好，美國總統拜登也忐忑不安吧！派系搶肥缺位子不足為奇，國安涼椅沒人想坐，那麼賴清德的龍椅更不好坐了。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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