台灣戰情室／台海安全亮橘燈 黃海、南海比台海更緊張

【文．陸文浩】

軍事掃描：美韓「自由護盾」（Freedom Shield）春季聯合軍演，於3月14日在距離北韓30公里的抱川市，進行實彈射擊與空降演習後結束。按：軍演3月4日起，另韓國軍聯合參謀本部8日報告稱，從5日中午12點到7日，探測到北韓數次向西部海域五島發射的GPS電波干擾信號。

國防部長邱國正3月14日列席立法院外交及國防委員會，針對立委詢問若共軍犯台，美方是否會出兵協防，邱國正直言「樂見但不指望」，強調國家要自己救。據媒體報導，近期北部、南部及東部民眾，經常可見海軍海鋒大隊雄風飛彈的機動發射車組，頻繁在各地海岸周遭出現機動部署。軍方人士表示，這是為了因應共艦持續在台海週邊海域進行演訓，以及艦載直升機自東部海域艦上起降的威脅做出應對。

美國國務卿布林肯3月17日抵達南韓京畿道平澤市的烏山空軍基地，18日出席今年在首爾舉行的第3屆民主峰會，後續於專家圓桌會議中就「情報完整性」（information integrity）發表演說。另據美國之音報導，菲律賓總統小馬可仕已宣布將於19日與美國國務卿布林肯會晤，重點討論合作與安全問題。按：美國國務院發言人米勒14日稱「布林肯國務卿將前往馬尼拉，重申我們對菲律賓盟友的堅定承諾，並促進南海的和平與穩定」。

日本防衛省於3月18日上午7時54分，發現北韓朝日本海發射2枚彈道飛彈，並落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外；另8點21分又發射1枚。

政治掃描：我海巡署表示，自3月14日凌晨東碇海域不幸發生陸籍漁船「閩龍漁61222」號沉沒事件後，仍有2名陸籍船員失蹤待尋。金門海巡本於人道救援及人溺己溺之精神，持續投入大量海上能量積極協助搜救工作。另稱中國海警16日上午8時54分出動14608、2202、2203及14604等4艘，編隊再度航入我方金門「禁限制水域」，海巡署除派立即派遣巡防艇平行監控，直至10時6分才離開我海域。

外交掃描：「臺灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」訂於3月14日至16日在台北召開第10次「台日漁業委員會」，將就《台日漁業協議》適用海域漁船作業規則等議題進行協商，以保障雙方漁民作業權益。按：雙方曾於102年4月10日簽署《台日漁業協議》，並依據該協議設置台日漁業委員會，除疫情期間外，每年輪流在台北與東京召開，迄今已舉行9次會議，本次會議輪由我方主辦。

巴拉圭資通訊科技部部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）應我國政府邀請於3月17日至21日率團訪台，成員包括「台灣-巴拉圭科技大學」校長杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）及部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci）。

日本媒體報導，日本防衛大臣木原稔將於19日至20日與14個南太平洋島國防長在東京會談。

中共掃描：大陸海警3月15日在金門海域執法巡查，央視新聞客戶端16日下午再釋出動畫，展示陸方海警船當天移動軌跡，標題還題作「位我國（中國）金門附近海域」。

中國大陸國防部新聞發言人張曉剛3月15日表示，今年中菲在爭議海域發生近10次摩擦，美方重申《美菲共同防禦條約》對菲支持。侵權違法的是菲方，背諾妄為的是菲方，弄虛作假的是菲方。中方正告菲方，不要一意孤行，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸某些域外國家停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。

日本防衛省統合幕僚監部3月15日稱，中國海軍一艘情報蒐集艦/799由黃海經對馬海峽往日本海方向活動。按：該艦隸屬中國北部戰區海軍駐山東青島者。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，團隊3月16日在烏石鼻（宜蘭縣）東方32浬發現一艘中共電子偵察艦，航向035度航速13節，但並未進入我鄰接區水域。按：東部戰區海軍一艘電子偵察艦/791曾於1月31日由東海經宮古海峽進入西太平洋；另一艘不明於2月20日現蹤於蘇澳外海。

據中國海事局稱，3月13日至3月17日每天0800時至1830時在陽江市海陵島西南23.6公里四點連線、範圍238 平方公里進行軍事活動。

據中國廣東海事局稱，3月20日和22日每天0800時至1800時，位於南澳島東南約27.3公里四點連線、範圍806 平方公里進行實彈射擊訓練。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

雖兩岸「0214金廈事件」隨著「3月14日陸籍漁船「閩龍漁61222」號在東碇海域沉沒事件，兩岸協力搜救漁民有所降溫。但大陸福建省海警局仍頻密地組織編隊在我金門海域活動，徒增我海上執法難度。

雖近日共機在台海周邊空域活動架次有略減少，但共艦在台灣周邊海域部署仍平均維持7艘左右，可見共軍東部戰區軍近期積極針對台灣東北與東南海域進行情報偵蒐與反潛任務頻密。

圖／獨家報導主筆室製圖

另隨著近期南部戰區海軍先後於廣東海陵島與南澳島進行軍事活動與實彈射擊訓練，不排除南部戰區所屬登陸支隊協同兩棲部隊於南海進行演訓。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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