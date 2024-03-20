對抗中國 川普實現自給自足的能源政見能成真？

【文．蔡鎤銘】

川普「超級星期二」（Super Tuesday）3月5日這天在15個州大獲全勝，估計可囊括超過1/3的共和黨黨代表票，幾乎篤定代表共和黨與現任的總統拜登競逐大位，他若贏得選舉，其能源和環境政見的方向已經十分明確。他曾經在官方網站發佈了一系列演講，其中近期有三個涉及能源環境議題，顯示了他對此問題的重視。本文綜合了這些相關視頻的演講內容，以更深入地瞭解川普在能源領域的政見和立場。

能源自立和成本降低

川普聲稱將採取多項措施實現能源自給和降低成本的目標。首先，通過增加美國能源生產，特別是傳統能源如石油、天然氣和煤炭的產量，減少對進口能源的依賴。其次，政府將努力降低能源成本，包括減少生產和使用的稅收、優化供應鏈、提高能源效率和技術創新等措施。同時，還將提升美國能源產業的競爭力，鼓勵技術創新和成本效益提升，為國內消費者提供更多選擇和更具競爭力的價格。

多元化能源來源

川普的政見強調多元化能源來源的重要性，將支持傳統能源如石油、煤炭和天然氣的開發利用，並重視清潔能源如核能和水力的發展。川普認為這些能源資源在提供穩定可靠的能源供應方面至關重要，並支持它們的開發和利用。儘管川普對風力等可再生能源持保留態度，但他依然關注傳統能源資源的開發和利用。

退出巴黎協定

川普在演說中表態堅決主張退出巴黎協定，認為該協定對美國經濟不利，並沒有真正解決氣候問題。他指出，巴黎協定要求美國承擔過多的氣候責任和成本，對美國的工業和能源產業造成了不必要的限制和負擔。川普擔心拜登政府的能源政見將導致能源價格上漲，加劇美國的經濟困難。

加速能源基礎設施建設

川普將加速能源基礎設施的建設，包括現代化電力輸電網絡和新的發電廠。他們認識到電力輸電網路的重要性，計劃投入資金和資源，加速更新和升級，以提高效率和可靠性。川普還計劃建設新的發電廠，以增加能源供應的容量，並提高生產效率和環保水平，從而為經濟成長提供動力並創造就業機會。

對抗中國的能源政見

川普聲稱將對抗中國作為其能源戰略的關鍵部分，以確保美國在能源領域的領先地位，並減少對外部能源供應的依賴。他們將採取了一系列措施限制中國在美國能源市場的影響和滲透，以保護美國的能源安全和戰略利益。同時，川普計劃通過加強與盟友和合作夥伴的能源合作，建立穩固的能源聯盟，以抵禦中國在國際能源市場上的影響和威脅。

圖／獨家報導編輯部製圖

結語

川普的能源政見雖然宣示了一系列措施，但實際執行所面臨的挑戰和不確定性仍然存在。在國際局勢和環境意識逐漸提升的情況下，川普政府對能源自給自足和對抗中國等目標的實現可能需要更多的協商、合作和創新。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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