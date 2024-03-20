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快評／誰在放任「陳耀祥們」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．蔡炫】

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥對「鏡電視申設案」自信滿滿，由於立法院成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱項目小組，NCC須在一個月內重新提送項目報告，但陳耀祥表明報告屬於業務延續無重寫問題，凸顯的是黨政不分的極權心態。

NCC組織法中開宗明義要讓黨政軍退出媒體，如今組織架構從「系爭」（政黨比例制）改成行政院提名方式產生委員，反讓NCC服膺行政一體，以「法西斯」的獨裁心態進行政治操作，淪為無人監督的「濫權機關」。

鏡電視在NCC創下史上最多附加條款之下准設為新聞台先例，申請初期陸續傳出政治力不當介入以及董事會人事案錄音醜聞，去年陳耀祥甚至還以被告之身主持大局，難怪NCC護航鏡電視的傳言甚囂塵上，民進黨如今傳出由翁柏宗接任NCC新任主委，不免讓人質疑，可能豢養出下一個「傲慢失格」的陳耀祥。

陳耀祥公開「預告離職」將在七月任期屆滿重返大學任教，但是牽涉「中天關台」、「鏡電視闖關」以及「中嘉併購」等爭議懸案，如果未來不從NCC組織本身徹底改造，用個人離職負起政治責任，無疑放任「陳耀祥們」造成媒體亂象。

「陳耀祥們」凸顯的是黨政不分的極權心態，導致獨立機關淪為「濫權機關」，NCC改組若是換湯不換藥，勢必放任「陳耀祥們」繼續毀憲亂政。（作者為專欄作家）

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本文授權自獨家報導，原文見此

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