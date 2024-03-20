網路詐騙不絕 打詐國家隊！

【文．莊嘉宏】

近期財訊傳媒董事長謝金河發文披露表示冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團非常猖獗！對此，刑事警察局表示詐騙集團透過網路平台大量且持續地投放投資詐騙廣告，使得民眾混淆誤認，此舉讓政商、財經各界遭冒名之人士不堪其擾。

刑事警察局對外表示，自112年6月28日至113年3月13日止，已通知網路平台業者下架7萬6018則詐騙廣告，網路平台業者均依限完成，目前無裁罰個案。

據悉，今年起假冒財經名人之粉絲專頁投放廣告逐漸減少，多是隱藏在詐騙貼文文案內或點擊廣告連結後始出現名人。由此可見，詐騙集團常使用相同或相似之廣告文案，大量、重複地投放投資詐騙廣告，警方雖已向網路平台業者通報下架多次，卻發現遭通報下架之相同內容之投資詐騙廣告仍持續出現，刑事警察局表示，這顯示出網路平台業者僅被動配合刑警局通報完成下架，但並未落實從廣告張貼源頭便加以過濾、管理。

對此，刑事警察局大力呼籲網路平台業者應擔負起企業的社會責任，一旦發現有刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等措施，期望透過雙管齊下共同合作，徹底解決假投資違法廣告氾濫之情況。行政院亦擬邀集相關部會研議法案，期能有效控管網路平台業者，協助我國執法機關溯源偵辦。

然而，從言論自由的角度而言，對於言論(包括廣告)的「事前」管制，必須通過最嚴格的違憲審查標準的審查，因此對言論的事前管制，幾乎可以直接認定該管制方式違憲。也因此，如何在憲法保障言論自由與遏止詐騙犯罪之間取得平衡？相當考驗主管機關的智慧。

前陣子NCC主委陳耀祥在立法院說「並沒有百分之百的言論自由，殺人放火就不可以」講得正氣凜然，按照陳主委的邏輯，那麼網路詐騙層出不窮，難道就可以無法無天嗎？打詐國家隊只有刑事局通知下架7萬6018則詐騙廣告，卻無一裁罰，陳耀祥、唐鳳高官厚祿、尸位素餐，內政部的小編何不糗糗這樣落漆的國家隊，笑死！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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