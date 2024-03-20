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何豪毅專欄／如果墨子遇到沈伯洋

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
劉德華主演電影《墨攻》劇照。
劉德華主演電影《墨攻》劇照。

【文．何豪毅】

中國思想哲學有著許多值得探索的領域，每個領域都有著高深的哲學，和許多有趣而發人深省的歷史故事，距今2400年前的墨子，就有一段憑著個人的聰明才智，力勸敵國退兵的故事。

《墨子》〈公輸〉篇記載，宋人墨子得知楚國請魯班（公輸班）製造新武器「雲梯」，準備攻打宋國，墨子連夜趕往楚國見公輸班，遊說他引見楚王，並當著楚王的面，解下腰帶為城牆，與公輸班玩了一場「桌遊」，墨子大勝，最後說服楚王承諾放棄攻打宋國。

主張「兼愛」、「非攻」的墨子，其實他的思想非常簡單，只要天下人都能去除自私之心，對待別人就像對待自己一樣，不要有任何差別，彼此互親互愛，天下就能太平了。因著這樣的動機，墨子劍及履及隻身前往楚國，憑一己之力勸退了楚國的進攻，但這樣的過程若非墨子記載下來，後世恐怕有人會懷疑他「通敵」呢。

美國在1950的冷戰年代，就有這樣一套思想盛行。共和黨參議員麥卡錫（Joseph Raymond McCarthy, 1908-1957）聲稱掌握一份名單，有大量的共產黨員、蘇聯間諜和共產主義同情者滲透美國政府、大學、電影業等各層面，他藉著舉行聽證會四處指控對方是共產黨員，名噪一時。

麥卡錫聽證會總備受媒體關注，每每造成當事人莫大壓力，他還在推動在眾議院裡組織了「非美活動調查委員會」，對電影界展開共產黨員調查。然而他所懷疑的共產黨員，從來就沒有具體證據，只是旁敲側擊指控對方曾贊同共產主義，或與共產黨員交往，就讓當事人無法正常生活，估計約有1.2萬人因此失去工作，甚至導致參議員萊斯特亨特自殺身亡。

「麥卡錫主義」（McCarthyism）成為政治學用語，指的是「用大規模的宣傳和不加以區分的指責，特別是沒有足夠證據的指控，造成對人格和名譽的誹謗」；後來衍伸更為「用不充分的證據，公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或用不公平的調查或指責，打壓反對人士」。

看到這裡，會不會對「麥卡錫主義」有似曾相識之感？民進黨立委沈伯洋日前在立院質詢國防部長邱國正，要求他定義認知戰、界定在地協力者，結果邱部長順著語意給了答案：「散布任何訊息、言論對我方不利，對對方有利，初步就認為是在地協力者」。

想想這些年被綠營側翼扣帽子的那些人，從吳斯懷、韓國瑜、蘇起到馬英九，哪個不是試圖說服對岸以和平為重、避免兩岸陷入戰火，卻鎮日被沈伯洋之徒抹黑抹紅，若墨子再世為台海和平奔走，恐怕他也會是綠營口中的「中共同路人」吧。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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