台灣戰情室／台海安全亮橘燈 金廈事件後共軍圍台出新招

【文．陸文浩】

軍事掃描：菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）2月28日開始訪問澳洲，29日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署協議以加強海上安全合作，包括「促進對國際法的尊重」。另，馬可仕還誓言將堅決捍衛國家主權，絕不允許任何外國勢力侵佔菲律賓領土。菲律賓總統3月4日至6日將在墨爾本參與「東盟-澳大利亞」特別峰會。期間菲澳雙方將談論南海問題。

2月下旬日媒稱，日本政府為因應「台灣有事」，亦即台海發生突發事態，已經彙整日本沖繩縣先島群島約12萬人的疏散計畫草案。

我國造潛艦「海鯤號」軍艦2月27日，進入泊港測試（HAT）最後階段。另據傳我海軍將成立「濱海作戰指揮部」，配備雄風反艦飛彈、岸置魚叉飛彈等反艦武器，以執行濱海作戰任務。

2月下旬外媒報導，美國、日本和韓國近期首次進行導彈預警情報的即時共享機制。另，美日兩軍自2月25日至3月17日在日本九州和沖繩等地進行「鐵拳-2024」反登陸聯合演習，旨在牽制中國大陸。

據媒體報導，美軍羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71 ）戰鬥群3月1日由西太平洋進入巴士海峽南端之呂宋海峽，進入南海。期間3艘護衛艦伯克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）、「丹尼爾井上號」（USS Daniel Inouye，DDG-118）、「勞倫斯號」（USS William P. Lawrence， DDG 110）等伴護，共艦尾隨跟監。

我國防部長邱國正3月1日赴立院備詢指稱，假如陸方不承認有海峽中線的話，等同將來會沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大的壓力，還是得多方考量。

大陸智庫南海戰略態勢感知網站於3月4日公布，統計美軍在2月份計有60架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察，主要在台灣西南空域活動。

韓國聯合參謀本部（聯參）和韓美聯合司令部3月4日宣布，韓美軍方於4日至14日實施代號「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。旨在提高對朝鮮半島的防禦能力，在南韓全境展開北韓巡航導彈探測及打擊訓練、聯合空襲訓練、聯合戰術實彈射擊訓練、聯合空對空射擊訓練、空對地轟炸訓練、「雙鷹」空中演習（韓美空軍分別派出F-35A、F-16戰機）等。

根據漁業署近期發佈的「射擊通報」，我海、空軍部隊於3月4日至15日執行「空層空域」操演，採「實兵、不實彈」的方式模擬防衛作戰。將劃分三大海、空域同時海空軍空中兵力、空域高度，F-16戰機5000呎至10000呎、P-3C反潛機6000呎高度以下、S-70C艦載反潛直升機1000呎高度以下，異地分在左營近海、小琉球外海與東部的綠島外海等進行聯合操演。另UAS無人機，在東部操演空域執行任務，飛行高度預劃在5000呎以下。

美國海軍發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦「芬恩號」 (USS John Finn DDG-113) 3月5日由南向北例行性通過台灣海峽。聲明指出，芬恩號在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。

政治掃描：大陸漁船翻覆，造成2死一案，經十餘次閉門密商，仍沒有結果。但金門立法委員陳玉珍透露，目前我方海巡與陸方會談部分，希望可以求同除異。有關慰撫金部分，兩岸已達成相當的共識；至於道歉部分，形式不是重點，內容才是重點，希望可以達成一定共識。立法院內政委員會要求4日專案報告，海委會主委管碧玲認為「撞船」違背事實，將專報標題改為「取締事故」。

外媒報導，大陸「中國海警5901」號2月21日出沒在位於越南東南方的萬安灘（Vanguard Bank）附近巡邏。越南外交部29日發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，萬安灘是越南大陸棚的一部分，且在符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）的基礎上確立，越南派出261號漁政船前往跟蹤監看數小時後，中國海警船在該區域航行離去。

菲律賓海岸警衛隊表示，2月22日，菲律賓漁業和水產資源局桑代拿督號（BRP Datu Sanday）在斯卡伯勒淺灘（中稱黃岩島）附近向漁民提供燃料時遭到一艘中國海警船和另外三艘中國船只的騷擾。四艘中國船只中的三艘來到距離桑代拿督號船頭100米以內的地方。菲方報告還列出中國船只做出跟蹤、干擾船只應答器等「危險動作」。菲律賓海岸警衛隊南海問題發言人傑伊·塔裡拉准將（Jay Tarriela）表示，桑代拿督號的船長仍表現出了出色的航海技術，並成功避開了攔截企圖。北京方面就該事件有不同版本的表述。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，2月22日至23日，菲律賓漁業和水產資源局3002船，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域，遭到1艘中國海警船和另外3艘中國船隻的騷擾。中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲船采取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離，中國海警依法在中國管轄海域開展維權執法活動一以貫之，堅決維護國家主權和海洋權益。

大陸全國政協十四屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕，會議3月10日上午閉幕，會期6天。大陸國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定不移推進祖國統一大業。中共總書記習近平6日下午看望政協相關會議時，發表對台論述，強調「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」。

菲律賓海岸防衛隊3月5日菲律賓巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）和卡布拉號（BRP Cabra）護送軍方承包的民間船隻補給船「Unaizah May4」和「Unaizah May1」前往，馬尼拉當局自1999年將登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），並派兵駐守以主張實際控制，進行補給（每月至少一次），遭大陸海警船及海上民兵的阻撓。中國海警以水砲驅離，導致4名隊員受傷；導致斯丹崗號與大陸「中國海警21555號」發生「碰撞」。針對仁愛礁發生事件，美國國務院發言人稱，中方行動具有挑釁性，表明中方漠視菲方人員安全和國際法，面對類似危險非法行動，美方同菲方站在一起。

外交掃描：愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）於3月4日至8日率8位跨黨派議員訪台。另美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）於3月3日至5日率團來訪，並主持密西根州駐台辦事處（Michigan Taiwan Office）成立開幕酒會。

中共掃描：中國大陸「中國海警2303、2304及2305」等3艘於2月27日在台灣花蓮港東方53浬海域，往北航行。

中國大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校於2月29日下午國防部舉行例行記者會回答記者，近日美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊在九州與沖繩等開展奪占離島演習、中國外長王毅在慕尼黑安全會議上發表稱中國願做世界的「穩定力量」，並重申「一個中國」原則及反對台獨、台灣將編列133.7億元新台幣跨年度預算，向美採購500枚毒刺導彈、日研擬「台灣有事」居民疏散計畫等有關涉台問題。

據媒體報導稱，近期中國大陸至少已派出最新一代7000噸級052D型飛彈驅逐艦，進駐南沙第一大島美濟島。

據媒體報導，3月1日我國海巡署3千多噸宜蘭艦（CG128）與大陸一艘3000噸「中國海警3306」船在台灣海峽中線對峙，另共艦2艘052D驅逐艦（包括南京艦在內）停在廈門港港口。

3月2日據大陸民眾批露金廈水域，發現有共軍054A型護衛艦伴護中國海警船。

3月4日日本防衛省統合幕僚監部，共軍東部戰區海軍2艘054A型護衛艦532、529，於2日由東海經宮古海峽進入西太平洋活動。

中共解放軍東部戰區發言人施毅在官方微博回應美艦通過台灣海峽時表示，3月5日，美軍芬恩號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

中國大陸外交部發言人毛寧3月6日於例行記者會稱，奉勸美方，不要將菲律賓作為棋子攪亂南海地區局勢，菲方也不要任由美國擺布，歷史教訓表明，棋子最終只會成為棄子。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

圖／獨家報導主筆室製圖

從近一周共軍機艦活動數量（共機10架次、共艦6艘次等含以上）、區域、進行各項演訓科目、及台灣周邊海空域天候變化差異極大等情況，推斷共軍將持續加強在台灣周邊海空之複雜氣候下海空聯合演練與反潛支援任務；另共機在台灣西南空域頻密抵近美偵察機進行監控與驅離。而上世紀「島礁守土」模式，海警等執法單位、海軍、海空航空兵與空軍航空兵「組合拳」方式，將持續加大力度於南海與我釣魚台主權維護。在兩岸「0214金廈事件」未得到大陸接受情況下，大陸海警等海上執法單位將編組船隊、頻密在我外島附近水域巡弋。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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