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獨家人物／蔡壁如來了！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
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【文．齊不識】

蔡壁如來了！

遠離台北小白內鬥的烏煙瘴氣，跨黨站台虎尾鎮長補選黃美瑤！蔡壁如單騎南下濁水溪，依舊活跳跳，快打旋風，戰鬥指數100%。

大媽老司機與蔡壁如、楊寶楨、李有宜一票年輕戰將餐敘，備戰大台中？
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從媒體上有柯文哲開始，蔡壁如三字就與柯P的名字形影不離，做為外科醫生與護理長，柯文哲與蔡壁如的職場關係，可能僅次於柯文哲與陳佩琪，是外界無可否認的緊密。

柯文哲2014年底選上台北市長，蔡壁如便進入市府擔任市長辦公室主任、市府顧問，她在市府內所作所為，無可質疑就代表了市長的意志，柯對市政有什麼想法，蔡壁如負責力推到底，「執行力」成為她的正字標記，也因此搏得了「血滴子」的稱號。

儘管她總是臉上堆滿笑容，沒人懷疑她的要求到底能不能代表柯市長，她的要求就是柯文哲的要求。好人主官來當，壞人誰來做？蔡 壁 如！

2019年8月民眾黨創立，蔡壁如一手完成政黨登記，2020年1月投票，民眾黨拿下158萬多張政黨票，蔡壁如以掛車尾排名，成為民眾黨第5席立委；同年3月，罷韓如火如荼，民眾黨到底要不要派人參選也吵得七葷八素，蔡壁如悶不吭聲，把自己戶籍遷到了高雄，為最後的可能留了一手。

立委當了兩年，2022年10月時任新竹市長林智堅深陷論文門風暴，綠營側翼圍魏救趙，四處檢討別人學位論文，蔡壁如在德明大學的碩士論文被掃到，在執政黨壓力下，校方以「論文相似度16%」決定撤銷其碩士學位，蔡壁如不服，當天即提行政訴訟，次日打電話跟柯文哲報告此事時，表示將會辭去立委職務，豈料柯毫不猶豫應允，蔡壁如掛電話後立即宣布辭去立委職務，讓吳欣盈遞補。

沒了立委職務，民眾黨中央也沒給她特別安排，失去舞台的蔡壁如除了偶爾上上政論節目，有這頓沒下一餐的過日子，到了該決定提名區域立委的時間，蔡壁如被黨中央指派到台中第一選區，與民進黨蔡其昌打對台。蔡壁如幾經思考，毅然決定開赴沙場。

「我的選民在哪裡啊？」初到台中人生地不熟，連出門拜票都不知從哪裡開始，蔡壁如每天四處晃盪，開頭一個月每天被人「洗臉」，心理素質再堅強的人都免不了退縮，但她依然每天笑臉迎人，漸漸聚集一批支持她的年輕人來擔任她的助選團隊，埋頭苦幹的態度感動許多人，聲勢也逐漸壯大。

地方上未公開的民調一直有傳聞，從原先不到20%的支持度，到逼近選舉時一度超過蔡其昌，蔡壁如與地方的「搏納」發生了不可忽視的效果，尤其選舉後期與台中「國民黨F4」（廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及林家興等四位年輕候選人）頻頻聯合造勢，與中二顏寬恒策略聯盟，拉抬聲勢十分成功，再加上「媽媽市長」盧秀燕的加持，最後蔡壁如以7.2萬票小輸蔡其昌的7.9萬票。

虎尾鎮長補選，蔡壁如跨黨站台黃美瑤
虎尾鎮長補選，蔡壁如跨黨站台黃美瑤

蔡壁如此戰雖敗猶榮，選後四處接受訪問，展現大度氣勢，與蔡其昌選後鮮少露面舉動成極大對比，就在是否成為盧秀燕的副市長傳聞之際，蔡壁如接下了市府顧問一職。

選後民眾黨組織調整，黨部美女發言人楊寶楨選擇辭去黨職，與同樣被傳言「排擠」的蔡壁如同為天涯淪落人。豈料兩人與友人同桌聚餐的照片又在此時流出，楊的辭職舉措立即被連結到了蔡壁如，民眾黨台中市黨部主委江和樹此時再放話，說蔡「退出台中民眾黨黨務」，民眾黨對蔡的切割至此已毫無懸念。

「現在是要開除我黨籍是不是？」蔡壁如聞訊出口一句，難掩對民眾黨務人員的不滿，但她深耕地方仍十分努力積極，上週末更遠道赴雲林，為即將舉行的虎尾鎮長補選，與無黨籍候選人、縣議員黃美瑤手勾手拍合照，為毫無生氣的鎮長補選激起陣陣漣漪。

蔡壁如來了，民眾黨們，準備接招吧。（作者為資深媒體人）

本文授權自獨家報導，原文見此

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