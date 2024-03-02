國戰會論壇／「疑美」還是「倚美」？台灣需要理性與謹慎

【文．侯長坤】

「疑美論」是指，台灣社會中，民衆懷疑美國不是真心協防台灣的言論。「疑美論」一詞首次由2018年美國台灣觀測站楊光舜提及，根據「台灣安全研究調查」數據，認爲「疑美論」是當時台灣社會「相當主流的看法」。「台灣安全研究調查」2018年調查顯示，59.73%的受訪者支持兩岸維持現狀（而非獨立或統一），75.48%認爲國軍面對中國大陸進攻無法保衛台灣，43.41%認爲當台灣「獨立」時，美國不會協助台灣抵禦中國大陸進攻（40.43%認爲會）。

2021年，美國台灣觀測站陳方隅試圖反駁「疑美論」的不合理性。陳方隅認定由美國的戰略模糊引起，台灣出現以「遠美親中」爲內容核心的「疑美論」，認爲「疑美論」站不住脚，認爲不一定會「台灣一定會輸、大陸一定會打、美國一定不會幫」，同時台灣不允許「疑美論」存在，因爲台灣的情况不能進行戰略三角的「等邊互動」，也沒必要存在，因爲美國是真心幫助台灣的。

2023年，台灣資訊環境研究中心（IORG）對「疑美論」進行分析報告，發現84項「疑美論」用論述內容分析，可分爲8大類。台灣資訊環境研究中心將「疑美論」分爲8類，分別是棄台論、衰弱論、亂源論、假朋友、共謀論、假民主論、反世界論以及毀台論。其中，有4類批評台美關係，有4類指涉美國本身。

然而，對於「疑美論」的反駁，在台灣社會中出現了一種過度信任、過度倚靠美國的觀點，即「倚美論」，這類反駁仍然存在一些疑點，最爲根本的是，這類反駁雖然反駁了一些具有爭議的疑美論斷，但是沒有反駁最爲根本的，即美國在意自身利益，有避重就輕之嫌。台灣對於美國雖然不能過度懷疑，但也不能過度倚靠，需要理性思考，謹慎對待。

首先，對「疑美論」的反駁，通常從歷史角度進行，以上世紀70年代美國逐漸遠離台灣爲例，他們認爲美國斷交、退出聯合國等事件，是由於美國抑制蘇聯的需要，但蘇聯解體後，即使美國不需要抑制蘇聯，美國也沒有復交或是推動加入聯合國等行爲。除此之外，對「疑美論」對反駁，更多的是關注當下的議題。

其次，對「疑美論」的反駁，包括認定「疑美論」即「遠美親中」，認爲台灣沒得選，不能保持等邊三角形的交往模式，認定和美國親近就可以避險、和中國大陸親近是走向被侵略。然而，這一觀點十分武斷的判定中國大陸的侵略性質，以此爲前提進行「逢中必反」，也是一種不理性的論斷。同時，該論點也認定了台灣體量較小，無法適應戰略三角中的博弈。但很明顯，美國與中國大陸如此關注台灣動態，說明台灣地位之重要，歷來學術研究將台灣作爲戰略三角理論中的重要一環，也是如此。

再次，對「疑美論」的反駁，經常會虛設目標，例如虛設「疑美論」的論點是「挺台法案沒有成效」、「兩岸關係差、議員不挺台」、「國會議員顧選票、不挺台」，然後反駁在逐一進行。這樣的反駁雖然看起來有理有據，但其一開始就草率的自行設置「疑美論」的論點，這些論點大多不是「疑美」的真正考量，被反駁之後看似「疑美論」就站不住脚，但其實反駁都沒有反駁到關鍵之處。

最後，對「疑美論」的反駁，還會拿出美國的軍售質量與數量上的幫助，作爲依據，認爲美國是真心幫助台灣。然而，軍售仍然只是目前的美國軍事援助行爲，幷不代表其戰略决心，不能代表若台海有難、美國一定協防的决心。

總結而言，現存對「疑美論」的反駁，主要從片面追溯歷史、武斷預設前提、虛設無關論點、依據不必然等方面展開，該反駁希望獲得「疑美論」站不住脚、應當「倚靠」美國的結論。然而，在反駁的論證過程存在問題時，結論也必然存在問題。

反駁「疑美論」最大的疏忽，在於沒有真正考量到美國的自身利益與美國的戰略决心。美國以自身利益而挺台，將挺台作爲一門「生意」，或是美國的戰略决心還無法證明未來將會繼續挺台，這是台灣社會與民衆需要理性與謹慎思考的。「疑美論」可能存在問題，但對它的反駁目前仍然站不住脚，台灣仍需理性與謹慎，尋找有利自身的和平與發展之道。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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