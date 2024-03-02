天下不平／台積電熊本廠啟用 國際競爭力的轉折

【文．蔡鎤銘】

在當今的台灣，政治局勢動盪不安，民進黨在總統選舉中勝出，卻未能在立法院取得過半席次，台灣民眾黨的崛起更是成為政治格局的重要變數。兩岸關係的不確定性也籠罩著台灣，民眾對於「一國兩制」模式的憂慮與經濟依賴的現實形成難解的兩難。在經濟方面，台灣雖然曾在疫情期間保持穩健成長，卻面臨著對中國市場出口下降等挑戰，而半導體和電子產業的重要性更加凸顯。然而，台灣的經濟龍頭企業TSMC所面臨的投資、環境負擔等問題，以及社會經濟問題的持續發展，也對台灣的未來帶來了一系列挑戰。

政治局勢的變化

民進黨在2024年總統選舉中的勝利顯示了台灣選民對其政策和領導的信任。然而，在立法院選舉中，民進黨未能獲得過半席次，這意味著在立法機構中可能會面臨更多的挑戰和折衝。此外，台灣民眾黨的崛起成為政治格局中的一個關鍵角色，其在立法院中的席次也可能影響著政策制訂和決策的方向。這種政治局勢的變化可能對台灣未來的發展和兩岸關係產生重大影響。

在兩岸關係方面，台灣民眾對於「一國兩制」模式的不確定性和憂慮是顯而易見的。由於過去中國對台灣的一些言行，使得台灣民眾對於中國可能的統一方式感到擔心和不安。雖然中國提出的「一國兩制」模式被視為是一種可能的統一安排，但台灣民眾普遍對其抱持懷疑態度，擔心失去現有的自由和民主制度。此外，台灣對中國市場的經濟依賴也是一個重要因素。中國是台灣最大的貿易伙伴之一，台灣許多企業和產業都依賴於中國市場。因此，台灣民眾對於兩岸關係的未來和台灣的政治地位感到焦慮和不安。這種不確定性可能會影響台灣的經濟發展和政治穩定，並成為未來政府和社會所面臨的一個重大挑戰。

經濟環境變化的挑戰

在台灣經濟情況方面，值得更詳細探討的是其表現的變化。首先，在疫情期間，台灣經濟表現出穩健的成長，部分得益於對電子產品需求的增加。然而，自2022年以來，台灣經濟開始面臨下滑的壓力，尤其是受到全球能源價格上漲的影響，導致對外需的減少。此外，對中國市場的出口下降也成為影響台灣經濟的一個因素。中國是台灣最大的貿易伙伴之一，而中國經濟的復甦情況對台灣出口至關重要。因此，台灣經濟的下滑部分原因可以追溯到對中國市場出口的下降。

就半導體和電子產業的重要性而言，這些產業對於台灣經濟的支撐作用顯而易見。台灣擁有世界上最大的半導體代工廠，例如台積電，這些公司不僅支持著台灣的出口貿易，也帶動了整個台灣經濟的發展。然而，台灣的半導體和電子產品在中國市場上有著廣闊的潛在市場。因此，台灣經濟的發展和半導體及電子產業的健康狀態密切相關，尤其是對中國市場的依賴程度。

關於TSMC（台積電）的挑戰和問題，需要進一步探討其作為台灣經濟龍頭企業所面臨的各種挑戰。首先，作為全球領先的半導體製造商，TSMC必須不斷進行巨額的投資來維持其技術領先地位。隨著半導體技術的不斷發展，越來越微小的製程所需的投資也越來越大，這對TSMC來說是一個巨大的挑戰。舉例來說，TSMC 2月24日在日本的熊本舉行第一工廠啟用儀式，並公布第二晶圓廠的建設計畫，預計將攜手 SONY半導體、電裝株式會社、以及豐田汽車合作興建第二座晶圓廠。累計加上第一晶圓廠總投資金額預計將超過 200 億美元 （約新台幣 6220 億元），這項投資將有利於分散台海有事時全球半導體供應鏈中斷的風險。

另外，TSMC持續在台灣加碼投資，繼釋出將在高雄多設一座2奈米廠區後，在1月22日傳出，新一個設廠基地會落腳嘉義，有望在嘉義設立1奈米生產廠區。TSMC作為一家大型製造企業，也面臨著環境負擔的問題。其生產過程需要大量的電力和水資源，對台灣的電力和水資源消耗產生了重大影響。例如，TSMC在2022年所消耗的電力就相當於台灣整體用電量的7.5％，並且隨著半導體生產的擴大，這一消耗還將進一步增加。此外，TSMC及其子公司消耗的水量也十分巨大，這對於台灣有限的水資源來說是一個額外的壓力。

在社會和經濟問題方面，TSMC的存在也對台灣社會產生了一些影響。首先，由於TSMC需要大量的工程師和技術人才，這導致了工程師的高薪水平，進而加劇了薪資差距和其他行業的就業競爭。其次，TSMC所在城市的房價也因公司的發展而上漲，這使得房屋變得更加昂貴，對於一般工薪階層而言增加了生活成本壓力。

人口老齡化與少子女化

在談到台灣面臨的經濟問題時，除了前述的荷蘭病(Dutch disease)之外，還需要進一步討論人口老齡化對於社會和經濟的影響。首先，台灣的人口老齡化問題日益嚴重，這對於社會保障體系和勞動力市場都帶來了挑戰。隨著老年人口比例的增加，社會醫療保障和福利支出將不斷增加，這將對政府的財政壓力造成重大影響。同時，老年人口的增加也將對勞動力市場產生影響，可能導致勞動力供應不足和生產率下降，進而對經濟成長產生負面影響。

除了人口老齡化外，台灣還面臨著其他一系列的挑戰，包括少子女化、環境問題、教育制度的改革、產業結構調整等。這些挑戰對於台灣的未來發展具有重要意義，需要政府和相關利益方共同努力來解決。

兩岸關係的課題

在兩岸關係方面，台灣政府所面臨的挑戰也對未來兩岸關係產生了影響。隨著中國大陸的不斷發展壯大，台灣必須面對如何圓融處理與中國的關係，以及如何在保持自身主權和安全的前提下，妥善處裡如2月14日的金門海域衝突事件，以及22日美國眾議院議員蓋拉格訪台的企圖是否觸及對岸能容忍的底線等等。台灣政府需要在兼顧國家安全、經濟發展、和社會穩定等方面在美中競爭環境中找到平衡，制訂出符合台灣利益的政策，並積極應對未來可能出現的各種挑戰。

總而言之，台灣新政府即將迎來轉折點，政治、經濟與兩岸關係將共同塑造台灣的未來。政治的多元化、兩岸關係的穩定、經濟的創新發展，將是台灣迈向成功的關鍵。面對眾多挑戰，台灣政府和社會各界必須團結一致，共同應對，找到適合台灣發展的方向與策略。透過不懈的努力和智慧，相信台灣將能迎來更加繁榮與穩定的未來。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員）

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