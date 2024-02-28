台灣戰情室／台海安全亮橘燈 金門翻船事件 美軍航母部署印太疑雲

獨家報導／陸文浩分析

軍事掃描：大陸南海戰略態勢感知，「羅斯福」號航母2月14日離關島，19日在關島以北海域。是美海軍目前在西太平洋唯一部署。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」，2月22日0907時美國空軍RC-135U Combat Sent式電子情報監偵機正沿ADIZ邊線飛向中國沿海。

近日，德國海軍司令卡克表示，德國海軍今（2024）年計畫將派遣F125型「巴登·符騰堡」號護衛艦和柏林級「法蘭克福」號補給艦各1艘前往亞太地區。目前刻正協調具體停靠地，新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞、日本和美國夏威夷等訪問地或補給點。

近期澳大利亞宣布計劃將耗資110億澳元（約合72億美元）的擴建計劃將包括11艘新護衛艦和6艘配備遠程攻擊導彈的大型戰艦。總體而言，澳大利亞計劃將其海軍主戰水面艦隊從11艘軍艦增加到26艘。海軍規模擴大一倍以上，打造二戰以來最大規模的艦隊。

印度海軍在孟加拉灣部署「超日王」號和「維克蘭特」號航母兩個航母戰鬥群，將於2月19日至27日參與印度主辦的「米蘭2024」多國海軍演習，逾計有50個國家、35艘艦艇、50架飛機和各種代表團參加。與2022年演習的39個參與國相比，數量明顯增加。

2月21日我國防部針對金廈水域議題表示，此案由海巡署依法處置，國軍已要求外島防衛部隊、海軍針對可能狀況納入平時演練，但國軍秉持「不直接介入、不升高衝突原則」保持監控，且外離島並無提升兵力。

美軍F-35A戰機原本部署於日本嘉手納空軍基地，2月21日臨時派往京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地與參南韓空軍F-35A、KF-16、F-5E/F進行防禦性防空（DAC）任務。

政治掃描：大陸「無船名」快艇於2月14日（年初五）在金門海域越界捕魚，遭我海巡驅離時高速蛇行拒檢不幸翻覆落海，致船員2死2傷。大陸國台辦17日否認我禁限水域說法；18日福建海警局稱，「將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決支持。21日晚間復稱，「台灣有關方面儘快公佈事實真相，嚴懲相關責任人」。海巡署21日聲明指出，生還的2名陸籍男子在金門留置期間，海巡署依據台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定實施留置調查，期間海巡署都給予妥適的安置與照護，調查程序完成後，海巡署與相關單位協調及合作下，20日下午16時30分順利搭乘小三通交通船平安返回大陸。22日於金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，還原事件發生的經過。

外交掃描：2月19日我外交部針對有關中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅日前在「慕尼黑安全會議」（16至18日）涉台謬論，嚴正駁斥「中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」。譴責北京當局企圖以所謂『一中原則』虛構台灣屬於中國的法理基礎，並塑造對台灣擁有主權的荒謬論述，此種作法必為國際社會唾棄」。

菲律賓空軍發言人2月19日稱，菲方3架FA—50戰機與美軍1架B—52H轟炸機當日在菲專屬經濟區內展開聯合空中巡邏。菲律賓武裝部隊公共事務主管薛西斯·特立尼達：「為加強兩國武裝部隊的互操作性，提高菲國空軍執行保護領土、主權和國家利益任務的能力。」

日本海自的護衛艦「涼波」號和訓練艦「島風」號2月22日抵達柬埔寨西哈努克港進行3天的訪問。

近期美眾議院議長強生已告知美政府高官稱，日本首相岸田文雄4月訪美期間將在國會參眾兩院聯席會議上發表演說。美方正在以4月11日為標的展開協調，確定後將正式通知日本政府。

對於兩岸因金廈海域執法爭端，白宮國安顧問蘇利文2月20日表示，「美國立場十分清楚，就是維護台灣海峽和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動；美國國務院也表示正密切關注北京的行動，敦促兩岸進行有意義的對話，以減少誤判風險。」美國國務院發言人米勒表示：「我們正在密切關注北京的行動，並繼續敦促各方保持克制，不要單方面改變現狀，數十年來，這一現狀維護了台海及整個地區的和平與穩定。」美國國防部副發言人辛赫則表示：「我們完全不想看到該地區局勢升級。」

美國國防部安全合作局（DSCA）美東時間2月21日發布最新一筆對台軍售案，美國國務院已批准售我7500萬美元（約新台幣23.6億餘元）「先進戰術資料鏈系統」升級計畫案，進行「知會國會」程序。有助我大幅提升三軍聯合作戰共同作戰圖像效能。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）率團等5名訪團成員訪台包括資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）。原定2月22至24日訪問台灣，23日提前離台。比原訂時程提早1天。AIT表示，訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，訪團與蔡英文總統、賴清德副總統、韓國瑜立法院長等人及公民社會成員見面，得以就美台之間至關重要的議題交換意見。

中共掃描：我國防部稱2月19日1530-1832時，輔戰機計2架次，在浙江溫州以東、我釣魚台西北空域。0746-2101時，殲擊機等主、輔戰機及無人機計22架次，在我東引以東至福建與廣東交界處範圍，其中4架在我東引以東至福建大埕灣以南跨越台灣海峽中線北段、南段；7架在大埕灣以南跨越台灣海峽中線南段往台灣西南空域往返。前述，共機24架次；逾越海峽中線及進入西南空域11架次、共艦8艘次在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」任務。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」稱，中共電子偵察艦一艘2月20日在台灣蘇澳東南約66.5公里、日本與那國嶼以西約56公里之間水域，航速10.4節向南航行，一度意圖闖我24浬鄰接區，我海軍基隆級驅逐艦與其對峙。

我金門1艘觀光船「初日號」2月19日進行「藍色公路」海上之旅時，我海巡署指出19日下午4點47分，發現2艘海警船在大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢「初日號」，隨即派遣100噸級巡防艇「10039艇」前往應處；下午5點33分趕抵現場，立刻和「初日號」通聯掌握狀況，一路伴航返回水頭港。「初日號」觀光船行駛時有所越界，約超過半海浬，陸方才會依法登船檢查。

陸籍快艇翻覆2名溺斃漁工的6名家屬，2月20日經小三通搭船抵達金門，當天上午9點10分，「中國海監8029」船進入金門的禁限制水域。海巡署表示，派3556艇前往查處驅離。

據大陸網友，隸屬福建省的「海警14502」艇2月20日傍晚出現在福建莆田縣外海的乌坵二島周邊海域，來回巡邏。

2月21日下午，福建省海監旗艦「海監8001」船出現在南竿島西方約5.75海里的海面上。另「海警14509」船及「海警14522」船，則分別出現在南竿東方及西南方海域，全在限制海域外，海巡署將嚴密監控。另「中國海警2202」和「中國海警2203」已於2月21晚上至22日，陸續抵達廈金海域。

當陸方代表與我方海巡署人員25日上午舉行第6度協商之際，中國海警則於25日下午發布，福建海警當日組織「艦艇編隊」在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。再者，大陸農業農村部隨後也宣布，為維護「廈金海域」漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法。

大陸央視2月24日的「正午國防軍事」節目中，針對解放軍「東部戰區」微博號23日發布海報《回家》進行解讀，播報員表示，這一海報中，特意用紅色繁體字突出「金門」地名，配以福建海警局「海警14608」船圖片，凸顯大陸海警在廈金海域常態巡查的動作，展現不存在所謂「禁止、限制水域」的堅定立場。大陸國台辦舉辦「2024台商新春聯誼會」24日元宵節，國台辦主任宋濤24日表示，「如果有人一意孤行傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價」。

中共解放軍南部戰區在2月19日深夜發通報稱，菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂聯合空中巡邏並公開炒作，南部戰區組織一線海空兵力嚴密監控，情況盡在掌握。戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

2月21日中國大陸國防部公布，中國海軍第46批護航編隊21日從廣東湛江某軍港解纜起航，赴亞丁灣、索馬利亞海域接替第45批護航編隊執行護航任務。這批護航編隊由導彈驅逐艦焦作艦、導彈護衛艦許昌艦和綜合補給艦洪湖艦組成，搭載艦載直升機2架和特戰隊員數十名，任務官兵共有700餘人。

大陸外交部發言人毛寧2月23日稱，中方反對美方與「台灣當局」進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，敦促妥善處理涉台問題，勿向台獨發出錯誤信號。美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是《「八·一七」公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方一貫堅決反對。另國防部新聞發言人張曉剛2月23日記者會提及，中方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑。

大陸海警局新聞發言人甘羽表示，「2月22日至23日菲律賓漁業和水產資源局3002船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域，中方對侵權行徑或將「採取進一步管控行動」。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

2022年8月初美國眾議院前議長裴洛西訪台，觸及大陸紅線，致共軍進行「圍台軍演」沒收台灣海峽中線。近一年多，共艦與海測情報科研船等，不斷襲擾逼近台灣周邊鄰接區24浬。2023年4月5日蔡英文與美國眾議院議長·麥卡錫在美國會晤計劃公佈後的中華人民共和國一系列軍事反應行動。4月5至7日大陸公布「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」、4月8至10日進行「環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。此次，2月14日我金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰事件，致大陸沒收我外島禁限制水域。據信，大陸「圍點打援」、「島礁防禦」、「軍民融合」、「執法與軍事協同」策略，將逐漸壓縮海空預警時間與應處能力。未來台灣周邊鄰接區將是大陸有/無人機艦艇頻密突襲我之重點外，今年恐須關注共軍是否由平時、立即轉戰時、有頻密台海的「聯合戰備警巡」、甚至直接將目光拉近、抵至台灣周邊海空域進行海空聯訓。另從近期大陸「大洋號」科考船、共軍電子偵察船先後在蘇澳外海活動，我方宜派遣海巡艦艇阻滯大陸利用「軍民技術融合」策略刺探我海軍蘇澳軍港軍事設施、艦船與外海水深等相關情資，以利爾後共軍經營此區海域戰場態勢掌握。共機20架次、共艦7艘次以上等，在台灣周邊海空域活動者，皆需警戒。

由於2月19日共軍已24架次共機、8艘次共艦，在台灣周邊海空域實施「聯合戰備警巡」任務，推斷以反應我外交部駁斥大陸外交部長王毅在「慕尼黑安全會議」『一中原則』言論。隨後，20至23日以平均共機10架次、20至22日6艘次共艦，23日提升至9艘次共艦等在台灣周邊海空域活動與襲擾。隨著，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格等提前於23日離台，次（24）日共軍恢復共機4架次在我東引東南至福建大埕灣以南，台灣海峽中線以西一帶空域常態性巡弋活動、另推斷共艦4艘次，常態部署台灣周邊海域（西南、東南、東北等）活動。

由南部戰區海軍所屬駐廣東湛江第2驅逐艦支隊052D型驅逐艦焦作號/163、054A型護衛艦許昌號/536、及駐湛江第3作戰支援艦支隊所屬903A型綜合補給艦洪湖號/903，組成的第46批亞丁灣護航編隊，於日前由廣東湛江出發，預計最快3月5日後抵達，接替由北部戰區海軍駐山東青島第1驅逐艦支隊052D型驅逐艦烏魯木齊號/118、054A型護衛艦臨沂號/547、駐地青島第1支隊作戰支援艦903A型綜合補給艦東平湖號/902組成第45批亞丁灣護航編隊。後者，有可能於任務交接後，前往伊朗參加3月底中、俄、伊三國非傳統海上安全之「海上安全帶2024（Maritime Security Belt 2024）」演習，模擬海上反突襲反海盜演練。

2022年12月，日本正式通過了新版安全保障戰略三文件（《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》《防衛力量整備計劃》）。強調加強所謂的「反擊能力」。日本自衛隊近年來，將中國視為主要敵對國家。近年，日本也積極與東南亞國家建立軍事合作與援助，以支援後者防禦中國大陸。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

ESG壓力山大 從勞工權益國際標準做起

機器人革新：金嗓蛻變成甲電的故事

謝沅瑾揭神桌擺設原則 與過年十大禁忌

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】