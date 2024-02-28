國戰會論壇／七次協商未果 金門翻船危機的理性態度

【文．張明睿】

金門北碇島「海巡艇與大陸快艇」意外事件，已經快兩週了，事件本身不但沒有得到有效處理，甚至其效應已經傳導到「輿情、政治、軍事」諸多層次，以及被直接聯繫美軍入住金門後，特種部隊介入指導的猜測，儼然形成危機事件。

問題出在台灣在危機處理上，沒有掌握初始階段的透明溝通，加上政治正確的因素，讓海巡署陷於兩難困局，後轉由地檢署處理，透過司法的嘴說出兩艇「多次碰撞」事實，事件真相被揭露，海上碰撞導致大陸漁民傷亡成了事實，海巡署與台灣政治立場陷入被動。

前面所說的政治正確，當然不是指行政事務官，而是政務官員，台灣的政治機構，表面上是依法行政體制，但機關人事，除了可以直接派任黨職人員外，有些敏感而無法直接控制的機關，副行政長官一職，可以透過政治任命就職，以便貫徹黨意形成政治正確的規範，行政上添加了政黨政治的政治意識，這是在學術上常被提及的意識型態的另一種詞彙。

其實，事件本身並不複雜，相關單位面對實情，進行具體程序處理便可，「驅離或逮捕」意圖根本不是本案的重點。卻因政治正確的介入，將行政管理事件，自我升高為政治事件，將行政管轄轉變成了禁限制水域，禁限制的領土主權爭議，主動地向大陸方遞出了烽火信號。

事件發展的過程中，有記者問國防部長邱國正的態度，他說出「國防部不介入」語言，基本上這是正確態度，因為，國軍的介入會讓主權爭議成為事實。如果金門地區發生小局部「軍事摩擦」，從軍事行動的層面思考，是要克制還是不忍呢？這必須由政治階層來決定，畢竟，戰爭是為政治服務，政治決心不是國防部的事，而是總統政治官員的責任。目前，中央選舉完成，但中央權力尚未交接，這個決心應由新任，還是舊任決定，又將是一個問題。

另一方面，也要考慮美國的態度，國軍的戰略早已對接美國的戰略思維，這從購買武器的種類便能推敲得出來。但美國現階段戰略目的，一來透過技術發展以抵銷解放軍實力；二來是要實現有效的軍事威懾，美軍的存在，是為威懾存在，必須接受「美中競爭戰略」節制，武裝衝突不是美軍當前的戰略與選項。美國特戰部隊存在金門，其本質也是「美國威懾」部署，今被大陸借梯上樓，仍是政治話語的延伸罷了。

從大陸一方來看，事件之所以擴散，導因於事件發生後的第一時間，台灣在網路上，對此事件的嘲諷與幸災樂禍，讓大陸民眾發現台灣人民對大陸仇恨意識的濃度，轉變了大陸人民對台灣民眾感情上的認知，大陸遂行的兩岸一家親政策，被雙方底層民眾給徹底撕碎。

大陸輿論譁然，迫使國台辦必須有所回應，只可惜大陸國台辦2月14日晚間第一次的緩和表述，未被台灣政治正確者妥善運用，反而變成對事件處理立場的堅持，如今雙方七次談判，卻無任何的結果。談判過程中，大陸海上行動逐次升高了強度與廣度，若大陸升級的行動態度，只是支撐家屬在談判時的有利地位，以爭取較多的關懷與補償，這仍是行政處理範疇的思考，代表大陸並未朝向政治與安全領域升級。

若事件的當事雙方，遲遲不能取得談判或協議的共識，有效處理行政上的爭端，時間的延宕，將更有利於大陸進一步的升級。大陸可以借著「有理、有利」的立場，不排除進一步政治升級，如取消兩岸政治默契，向主權清晰化發展，或是實質擴張大陸管轄領域，要求台灣進行政治協商等等。

由於事件的初始，台灣未顧慮人道主義執法，事件發生後，處理態度偏離透明程序，國際若要聲援台灣，其輿論也會顯得蒼白乏力，台灣若不想治權空間受到壓縮，主權空間能維持現狀，屆時台灣只有三條路可以走，包括維護主權領土的軍事行動；容忍地理空間壓縮的現實；或是邀請美國出面調停協商。

以上三者行動方案，軍事行動對應恐力有未逮，讓出管轄空間，則會失去行動彈性，並且美國也已經出來緩頰但效果有限，此三方案可能的代價，皆非台灣所樂見。理性方式乃是「政治正確」應離開事件本身，轉為基於人道關懷，有尊嚴的撫慰死者家屬；其次，金門水域雙邊覆蓋之所，恢復常態性潛規則管理；最後，為避免日後事件重演，雙方除了維持現有通報對口單位外，應將這次兩岸接觸模式保留，成為常態溝通機制的一部分，讓兩岸糾紛處理有軌跡可依。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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